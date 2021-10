Pékin : la première ville doublement olympique

Dans 100 jours, Pékin va devenir la première ville au monde à accueillir les Jeux Olympiques d’été et d’hiver, ce qui fait d’elle la première ville doublement olympique. Après avoir organisé les Jeux d’été en 2008, Pékin s’apprête en effet à accueillir les Jeux d’hiver à partir du 4 février 2022.

Pékin se différencie d’Athènes (1896, 2004), Paris (1900, 1924 puis 2024), Londres (1908, 1948, 2012), Los Angeles (1932, 1984 puis 2028) et Tokyo (1964, 2020) qui ont organisé les Jeux d’été à plusieurs reprises.

Il y a 13 ans, Pékin a ébloui le monde entier en offrant une édition des Jeux d’été inoubliable pour les spectateurs mais également pour les athlètes et l’ensemble de la famille olympique.

Beijing 2008 a également laissé son empreinte dans le pays et joué un rôle important dans le développement du sport par la suite. Ce patrimoine est encore visible aujourd’hui alors que Pékin se prépare à accueillir les Jeux d’hiver 2022.

Des éléments tangibles comme les complexes sportifs, la flamme et la mascotte, aux éléments intangibles comme la devise et l’emblème, Olympics.com vous présente ce qui relie et rapproche Beijing 2008 et Beijing 2022.

La flamme olympique de Beijing 2008. Photo de IOC

Les torches

La torche de Beijing 2008 : nuage chanceux

La torche de Beijing 2022 : Flying

La flamme est sans doute l’un des éléments qui rapproche le plus les Jeux de 2008 à ceux de 2022. Non seulement les deux torches présentent des similitudes physiques et esthétiques, mais l’idée et le concept du flambeau sont aussi très proche, tant au niveau de la continuité, de la séquence, de l’héritage et de la contribution de la République populaire de Chine et de Pékin à l’olympisme et au sport en général.

Pour célébrer le fait que Pékin sera la première ville à accueillir les Jeux d’été et d’hiver, la torche 2022 présente un design similaire à la vasque principale des Jeux de 2008, mettant ainsi en valeur l’héritage de l’esprit olympique dans la capitale chinoise.

Les petits nuages recouvrant la poignée de la torche s’inspirent également de l’élément visuel principal de la torche 2008 selon l’équipe créatrice.

En utilisant la même combinaison de couleurs et en partageant des éléments artistiques similaires à ceux de la flamme olympique de 2008, le comité d’organisation tient à adresser ses vœux de bienvenue au monde entier, comme il l’avait déjà fait lors des Jeux d’été, et à mettre en avant la riche culture olympique de Pékin.

La flamme olympique de Beijing 2022 a été illuminée le 18 octobre 2021 à Olympie, en Grèce. Dès le lendemain, la torche a ensuite joué un rôle important lors de la cérémonie de remise de la flamme et continuera de transporter la flamme olympique aux quatre coins de la Chine jusqu’à la cérémonie d’ouverture le 4 février.

Les mascottes de Beijing 2008. Photo de IOC

Les mascottes

Les mascottes de Beijing 2008 : Fuwa (x5)

Les mascottes de Beijing 2022 : Bing Dwen Dwen

À l’instar des cinq mascottes de 2008, les « Fuwa » (Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying, Nini – qui, ensemble, veulent dire « Bienvenue à Pékin » en chinois), la mascotte de Beijing 2022, Bing Dwen Dwen, a également un lien avec l’univers des enfants. Le panda, considéré comme un « trésor national » en Chine, est à nouveau à l’honneur, comme il y a 13 ans où il avait joué le rôle de Fuwa Jingjing.

Comme son ami de 2008, Bing Dwen Dwen est lié à la nature et cherche à transmettre l’énergie aux athlètes, mais souhaite également utiliser les nouvelles technologies pour construire un avenir commun.

Les emblèmes

L’emblème de Beijing 2008 : « Pékin dansant »

L’emblème de Beijing 2022 : « Rêve d’hiver »

Les deux emblèmes mettent en valeur l’action et les mouvements vers l’avant, et n’oublient pas de faire allusion à la ville de Pékin. Ils comportent tous deux des éléments se rapportant au pays hôte, à sa capitale et aux montagnes avoisinantes où les épreuves des Jeux d’hiver auront lieu, ainsi que les caractéristiques des épreuves (glace et neige).

De plus, les emblèmes de 2008 et de 2022 symbolisent tous deux la culture locale, les traditions et le respect pour les ancêtres. En bref, les connaissances et le respect envers l’histoire afin d’avancer vers l’avenir.

Les devises

La devise de Beijing 2008 : un monde, un rêve

La devise de Beijing 2022 : ensemble pour un avenir commun

Nous remarquons un lien entre les deux devises : l’idée de communion, de partage et d’esprit collectif.

Le slogan de Beijing 2008 incarne la perspective de la Chine sur le monde et la détermination et l’envie de travailler avec des personnes de toutes les nations afin de créer un monde harmonieux et merveilleux.

La devise de Beijing 2022 va plus loin. Non seulement elle exprime la perspective de la Chine sur le monde, mais également son attitude et sa force. Elle met aussi en avant son plan d’action, ensemble pour un avenir commun. Ce slogan est plus passionné et plus attrayant, il a un impact plus fort et est plus dynamique.

Un monde, un rêve. Un avenir. Tous reliés.

Le Centre aquatique national. Photo de Feng Li/Getty Images

Les sites

Pour finir, certains des sites qui ont été témoins de moments historiques à Beijing 2008 – comme les huit médailles d’or de Michael Phelps, la première prestation en or d’Usain Bolt ou encore des records du monde – seront réutilisés pour Beijing 2022.

Le Stade olympique, aussi connu sous le nom de « nid d’oiseau », sera le premier site à accueillir les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques d’été et d’hiver. Pour Beijing 2008, il avait également servi pour les épreuves d’athlétisme. Cette fois, à Beijing 2022, il sera uniquement utilisé à l’occasion des cérémonies.

Le Centre aquatique national, précédemment surnommé « cube d’eau » (Water Cub, en anglais), a servi aux épreuves de natation, plongeon et natation artistique à Beijing 2008. Pour Beijing 2022, il s’est transformé en « cube de glace » puisqu’il accueillera les matches de curling. Ce site a également accueilli des cérémonies importantes avant les Jeux d’hiver : c’est là que les emblèmes officiels et le design de la flamme de Beijing 2022 ont été dévoilés.

Au-delà de ces sites qui sont devenus de nouveaux emblèmes de Pékin après les Jeux de 2008, le Palais national omnisports (trampoline et gymnastique en 2008, hockey sur glace en 2022), le Palais omnisports de la capitale (volleyball en 2008, patinage artistique et short-track en 2022) et le Centre sportif de Wu Ke Song (basketball en 2008, hockey sur glace en 2022) seront réutilisés notamment pour répondre aux objectifs de durabilité du comité d’organisation de Beijing 2022.

Le tout nouvel Anneau national de patinage de vitesse, surnommé « ruban de glace », a été construit sur l’espace provisoire qui a accueilli les épreuves de tir à l’arc et de hockey en 2008. Il s’agit du premier site des Jeux d’hiver à utiliser une technologie de fabrication de glace à refroidissement direct transcritique au CO2. Il produira la plus grande surface de glace d’Asie : 12 000 mètres carrés ! Présentant des couleurs vives le soir et un design ultra-moderne, le ruban de glace devrait devenir un monument incontournable de Pékin après les Jeux Olympiques d’hiver.

Le terrain est prêt. Il ne reste plus qu’à attendre que l'histoire s'écrive. Plus que 100 jours !

