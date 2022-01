Qu’est-ce que l’épreuve de double mixte de curling à Beijing 2022 ?

Le double mixte de curling est l’une des neuf épreuves mixtes qui figurent au programme des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, dans le cadre du plan d’action du Comité International Olympique en faveur de la parité aux Jeux Olympiques.

La toute première épreuve olympique de curling double mixte s’est déroulée à PyeongChang 2018, où les Canadiens Kaitlyn Lawes et John Morris ont été sacrés champions olympiques. La compétition s’annonce féroce à Pékin, avec des équipes de plus en plus fortes au fil des ans.

Le tournoi olympique de double mixte de curling débutera le 2 février, soit deux jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux de Beijing 2022. Découvrez le format de compétition, ce qu’il s’est passé à PyeongChang 2018, ce qui est nouveau avec cette discipline et quelles sont les équipes à suivre.

Le format du doubles mixte de curling à Beijing 2022

Le tournoi de double mixte à Beijing 2022 verra 10 équipes s’affronter. Tous les binômes se rencontreront durant les phases de groupe.

À l’issue de cette première phase, les trois meilleures équipes sont directement qualifiées en demi-finales. Les quatrième et cinquième équipes se rencontre pour un Tie Break et le vainqueur se qualifie pour les demi-finales.

Les équipes de curling hommes et femmes comptent quatre joueurs qui lancent deux pierres chacun, tandis qu'en doubles mixtes, deux joueurs, un homme et une femme, lancent cinq pierres chacun, avec une pierre déjà en place en début d'une partie.

Un curleur joue la pierre une et cinq, tandis que l’autre joue les pierres deux, trois et quatre.

L’autre différence entre le double mixte et les tournois par équipes hommes et femmes, est que le match en double se joue en huit manches, et non dix, sauf si une manche supplémentaire est nécéssaire.

L’évolution du double mixte a poussé de nombreux skips à s’intéresser de plus en plus à l’épreuve, pour tenter de remporter plusieurs médailles olympiques durant une seule et même édition des Jeux.

« Beaucoup de très bons joueurs ont commencé le double et cela accroit la visibilité de la discipline. C’est une épreuve qui mérite autant d’attention que les tournois à quatre », a déclaré le Hongrois Zsolt Kiss, champion du monde de double mixte en 2013 et 2015, à worldcurling.org.

Les Suisses Jenny Perret et Martin Rios face aux Canadiens Kaitlyn Lawes et John Morris lors de la finale de double mixte de curling de PyeongChang 2018. Photo de 2018 Getty Images

« La bière était aussi savoureuse »

Les tous premiers champions olympiques de la discipline sont les Canadiens Kaitlyn Lawes et John Morris, qui ont remporté la finale face aux Suisses Jenny Perret et Martin Rios, 10-3.

Quand on lui a demandé quelle saveur avait cette victoire de double mixte, comparée à celle du tournoi olympique homme à Vancouver 2010, Morris a répondu : « La bière était aussi savoureuse. »

La Norvège, représentée par le binôme Kristin Skaslien et Magnus Nedregotten, a remporté la médaille de bronze après la disqualification des athlètes olympiques de Russie (OAR).

Qui sont les équipes à suivre à Beijing 2022

Les dix équipes a s’être qualifiées pour le tournoi olympique de double mixte sont : la République populaire de Chine, la Grande-Bretagne, la Suède, la République Tchèque, la Norvège, le Canada, la Suisse, l’Italie, l’Australie et les États-Unis.

L’équipe britannique, composée de Jennifer Dodds et Bruce Mouat, sont partis les favoris, même si Pékin sera leur première participation olympique. Ils ont remporté les Championnats du monde 2021 pour le compte de l’Écosse et Mouat et son équipe hommes sont arrivés deuxième du tournoi par équipes cette même année.

L’une des nations qu’il est toujours interessant de suivre est la Suède, avec le duo Almida de Val et Oskar Eriksson, médaillé de bronze des Mondiaux 2021. Gardez bien évidemment un œil sur les Canadiens, une nouvelle fois représenté par John Morris mais en binôme avec Rachel Homan.

Les médaillés de bronze de PyeongChang 2018 et d’argent des Championnats du monde, le Norvégiens Kristin Skaslien et Magnus Nedregotten, seront aussi l’une des équipes fortes de ce tournoi à Pékin.

Comment suivre le double mixte de curling à Beijing 2022

Le double mixte de curling sera la toute première épreuve des Jeux Olympiques de Beijing 2022, et débutera le 2 février dans le Centre aquatique national, transformé du « Water Cube » de Beijing 2008, au « Ice Cube » pour Beijing 2022. Les demi-finales se tiendront le 7 février et nous connaitrons les nouveaux médaillés olympique le 8 février, à l’issue de la finale qui commencera à 20h05 heure locale.