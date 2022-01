Rachel Homan et John Morris représenteront le Canada en double mixte de curling à Beijing 2022

Les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 approchent et les sélections se font de plus en plus nombreuses. Ce jeudi 13 janvier 2022, le Comité Olympique Canadien (COC), après consultation avec Curling Canada, ont annoncé les noms des deux athlètes qui formeront la paire de double mixte de curling à Pékin.

Ce sont Rachel Homan et John Morris qui auront le privilège de s'envoler en République populaire de Chine pour tenter de conserver l'or olympique remporté par... John Morris, en binôme avec Kaitlyn Lawes en 2018.

Morris prendra part à ses troisièmes Jeux Olympiques d'hiver, après PyeongChang 2018 et Vancouver 2010, durant lesquels il a également remporté l'or olympique par équipes hommes. En tant que vice-capitaine de l'équipe de Kevin Martin, le curleur originaire de Winnipeg a fait ses preuves en remportant également le titre de champion du monde en 2008.

« Nous sommes convaincus que Rachel et John feront honneur au Canada à Beijing », a déclaré la Katherine Henderson, chef de la direction de Curling Canada.

Pour Rachel Homan non plus, ce ne sera pas une découverte complète des JO. Elle avait été la skip de l'équipe canadienne lors des Jeux de PyeongChang 2018. Bien que l'équipe ne soit arrivée que 6e du tournoi remporté par la République de Corée, Homan avait mené son équipe vers l'or aux Championnats du monde de curling en 2017.

Les deux curleurs se connaissent bien en double mixte, puisqu'ils ont remporté la médaille d'argent lors des Championnats canadiens de curling en 2017. Plus récemment, ils ont dominé les débats lors de la Classique de double mixte Qualico à Canmore et à Banff.

« Rachel et moi avons souvent joué en double mixte ensemble au fil des ans avec le rêve de représenter le Canada aux Jeux Olympiques. Nous sommes impatients d’y aller et de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous savons que la compétition sera féroce, mais nous avons travaillé extrêmement fort cette saison et nous allons nous battre pour l’or à Beijing », a affirmé John Morris à Curling Canada.

Initialement, le binôme qui devait représenter le pays en double mixte devait être le vainqueur des Essais canadiens de curling double mixte du 28 décembre au 2 janvier 2022. Mais l'événement a dû être annulé en raison de la pandémie de COVID-19. C'est donc après une concertation entre les membres de Curling Canada et le COC que Homan et Morris ont été sélectionnés.

« Nous savons qu’il s’agit de circonstances difficiles et nous apprécions vraiment la confiance que nous témoigne Curling Canada », a ajouté Rachel Homan.

Ils disputeront leur premier match dès le 3 février face duo britannique Jennifer Dodds / Bruce Mouat, soit la veille de la Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Beijing 2022.

