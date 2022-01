Les questions les plus fréquemment posées sur le biathlon

En France, le biathlon est un sport de plus en plus populaire.

Il faut dire qu'avec 25 médailles olympiques gagnées dans cette discipline depuis les Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville 1992, les biathlètes français impressionnent et font partie des meilleurs de la planète.

Mais est-ce que vous savez vraiment tout de cette discipline ? Connaissez-vous les origines, les plus grands champions ou les détails les plus techniques de ce sport qui va faire vibrer les fans pendant les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 ?

Pour tout savoir sur le biathlon avant de suivre les exploits de Quentin Fillon Maillet, Anaïs Bescond ou Émilien Jacquelin à Pékin, ne cherchez pas plus loin : Olympics.com répond à toutes vos questions.

Que veut dire biathlon ?

Biathlon est un nom issu du grec. Il est composé de bi qui signifie « deux » et athlon qui désigne « un combat », « une épreuve » ou « une compétition ». Ce terme fait référence au sport d’hiver qui mêle deux disciplines : le ski de fond et le tir à la carabine.

D’où vient le biathlon ?

Le biathlon est un sport originaire de Scandinavie, et plus précisément de la frontière entre la Norvège et la Suède. Il a été créé par les militaires armés qui y patrouillaient en ski.

Quand a été inventé le biathlon ?

La première compétition de biathlon a eu lieu à la moitié du XVIIIe siècle. Elle a été organisée par des militaires suédois et norvégiens.

Depuis quand le biathlon est un sport olympique ?

La première fois que le biathlon a fait son apparition aux Jeux Olympiques d’hiver, on ne l’appelait pas comme ça. C’était à Chamonix 1924 et on parlait de patrouille militaire. La Suisse avait remporté le titre. Ensuite, la patrouille militaire est devenue un sport de démonstration à Saint-Moritz 1928, Garmisch-Partenkirchen 1936 et Saint-Moritz 1948.

Il a fallu attendre les Jeux Olympiques d’hiver de Squaw Valley 1960 pour que le biathlon fasse officiellement et définitivement son entrée au programme olympique. Ce sport a été exclusivement masculin jusqu'à Albertville 1992. Depuis Sotchi 2014, un relais mixte est organisé dans le cadre des Jeux Olympiques d'hiver.

Comment une course de biathlon se déroule-t-elle ?

Il existe différents types de courses en biathlon, mais elles partagent toutes certaines caractéristiques. Les participants partent en ski de fond, font plusieurs tours d’un circuit et passent deux ou quatre fois dans un stand de tir pour des séries de cinq tirs dans deux positions différentes : couché et debout.

Quel est le programme de la saison de biathlon ?

La saison 2021/22 de biathlon est composée de dix étapes de Coupe du monde dont six ont déjà eu lieu. Il reste Antholz-Anterselva (17-23 janvier), Kontiolahti (28 février-6 mars), Otepaeae (7-13 mars) et Oslo Holmenkollen (14-20 mars) au calendrier.

Évidement, le rendez-vous le plus important de l’hiver sera les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022. Les épreuves se dérouleront du 5 au 19 février au Centre national de biathlon.

À quelle distance se trouvent les cibles en biathlon ?

Cinquante mètres séparent les biathlètes des cibles qu’ils doivent toucher.

Quelle est la taille d’une cible en biathlon ?

En biathlon, toutes les cibles n'ont pas la même taille. Pour les tirs en position couchée, elles mesurent 45 mm de diamètre. Pour les tirs en position debout, elles mesurent 110 mm de diamètre.

Quel est le calibre d’une carabine de biathlon ?

En biathlon, les athlètes utilisent une carabine 22 long rifle.

Comment est établi le classement d’une course de biathlon ?

Selon les épreuves, les résultats sont établis d’une manière différente. En individuel, chaque faute sur le pas de tir est sanctionnée par une minute de pénalité qui s’ajoute au temps réalisé sur les skis.

Pour les autres épreuves individuelles, les cibles manquées se transforment en tour de pénalité sur un anneau de 150 m. Le classement est alors établi avec les temps chronométrés au franchissement de la ligne d’arrivée.

C’est la même chose en relais, mais il y a une petite différence au niveau du tir. Avant qu’une faute ne se transforme en tour sur l’anneau de pénalité, le biathlète peut utiliser jusqu’à trois balles de pioche.

Qui est le plus grand champion de biathlon ?

Avec 13 médailles dont huit en or, Ole Einar Bjørndalen est le biathlète qui a gagné le plus de médailles aux Jeux Olympiques d'hiver. Il n'y a que le Norvégien qui a passé la barre des dix médailles. Le Français Martin Fourcade arrive en deuxième position avec 7 médailles, dont 5 en or. Chez les femmes, c'est l'Allemande Uschi Disl qui domine le classement. Elle est montée sur neuf podiums aux JO d'hiver.

Quel pays est le plus fort en biathlon ?

Dans l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver, les trois pays qui ont décroché le plus de médailles sont l’Allemagne (52 médailles dont 19 en or), la Norvège (41 médailles dont 16 en or) et la France (25 médailles dont 9 en or).

Pourquoi le biathlon est un sport dur ?

Le biathlon est un sport très exigeant, car il oblige les athlètes à être endurants et rapides sur les skis mais aussi précis et calme sur le pas de tir. Entrecouper une course de ski de fond par des séries de tir demande une adaptation physique incroyable.