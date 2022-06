Loana Lecomte, en quête de sa première victoire de la saison à la Coupe du monde de VTT de Leogang

Du caractère, des places d’honneur, des podiums : Loana Lecomte a presque tout connu depuis le début de la saison de VTT. Tout ? Non, il lui reste une victoire à décrocher pour que le tableau soit complet.

La dernière fois qu’elle a gagné une course en Coupe du monde, c’était en juillet dernier quand elle enchaînait un quatrième succès international consécutif aux Gets. Ce week-end du 12 juin à Leogang, la Française serait bien inspirée de renouer avec la victoire si elle veut rester la seule vététiste en activité à avoir commencé une saison avec un quatre sur quatre. Son record est menacé par Rebecca McConnell.

L’Australienne est invincible sur la distance olympique depuis le début de l’année. Elle a gagné les trois premières courses et pointe largement en tête du classement de la Coupe du monde. Mais s’il y a une vététiste qui peut contrecarrer les plans de la native de Canberra, c’est bien Loana Lecomte.

La championne de France a été la rivale la plus consistante de l’intouchable McConnell depuis le début de l’année. Elle occupe le deuxième rang du classement de la Coupe du monde à 349 points de la première.

Sur la distance olympique, la native d’Annecy n’est jamais sortie du top 4 et aurait même pu terminer les trois premières courses de la saison sur le podium avec un peu plus de réussite.

Elle avait dû se contenter de la quatrième place à 51 secondes du podium à Albstadt, un résultat loin d'être une déception. Deux jours plus tôt, elle avait abandonné lors de la short-track, discipline où elle a terminé deux fois à la cinquième place cette année, à cause d’une chute qui lui avait laissé des contusions au bassin.

Après les doutes et les blessures, Loana Lecomte monte en puissance

Cette performance prouve la force de caractère de la vététiste de 22 ans. Après une première saison chez les seniors terminée en gagnant la Coupe du monde, elle confirme malgré une préparation perturbée par une fracture de la clavicule en janvier.

La sixième des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 semble monter en puissance à l’image de sa performance à Nove Mesto à la mi-mai. Elle avait terminé à la deuxième place en République tchèque, à 40 secondes de Rebecca McConnell.

C’était son deuxième podium de la saison après sa troisième place lors de l’étape inaugurale à Petropolis. Depuis le début de l’année, elles ne sont que trois à être montées sur la boite à plusieurs reprises : Rebecca McConnell évidemment, Loana Lecomte donc et Jenny Rissveds.

Cette place entre une double-médaillée mondiale et une championne olympique prouve que la Savoyarde a mis la période de doutes qui a suivi sa première participation aux JO derrière elle.

Elle avait reconnu avoir senti « un vide, un manque d’envie », après son séjour tokyoïte terminé avec une sixième place, la première course qu’elle ne gagnait pas en 2021.

Depuis, Loana Lecomte a retrouvé le cap mentalement et travaillé physiquement pour digérer une première saison internationale riche en émotions. Il ne lui manque désormais plus qu’un succès en 2022 pour valider ses progrès et faire le plein de confiance à quelques semaines des Championnats du monde, prévus aux Gets à la fin du mois d’août.

