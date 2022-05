Ce qu'il ne fallait pas rater du week-end : succès inédit de Canone, Jabeur aux portes du doublé, Lecomte toujours aussi régulière 

La performance du week-end : Les rameurs français ont brillé à Essen

Aviron

Laura Tarantola et Claire Bové ont brillé pour leur première apparition sur la scène internationale depuis les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les vice-championnes olympiques en titre d'aviron en deux de couple poids léger ont gagné les deux courses sur lesquelles elles étaient alignées aux régates internationales d’Essen, en Allemagne, les 14 et 15 mai.

Jeanne Roche et Gaïa Umbra Chiavini ont aussi brillé dans cette épreuve avec deux podiums (3es puis 2es).

L’équipe de France a remporté de nombreuses médailles dans cette répétition générale avant la Coupe du monde qui débutera en Pologne à la mi-juin.

Parmi les équipages victorieux, il y a eu Florian Ludwig et Armand Pfister en deux sans barreur hommes et Ferdinand Ludwig et Hugo Beurey en deux de couple poids léger hommes. Les Tricolores ont aussi réussi un 8/8 en quatre de couple et quatre sans barreur hommes et femmes.

Triathlon

À plusieurs milliers de kilomètres du Baldeneysee, d’autres athlètes français ont brillé au plan d’eau de Yokohama, en triathlon. L’équipe de France a décroché deux médailles sur la première étape des World Triathlon Championship Series de l’année 2022 : Léo Bergère a pris la troisième place chez les hommes et Léonie Périault a terminé deuxième chez les femmes, quelques secondes devant la championne olympique Flora Duffy.

Ces deux courses ont été remportées par les vice-champions olympiques de Tokyo 2020 : les Britanniques Alex Yee et Georgia Taylor-Brown.

Les Tricolores ont réalisé une belle performance collective puisque Pierre Le Corre (5e) et Dorian Coninx (6e) chez les hommes et Emma Lombardi (4e) chez les femmes se sont mêlés à la course aux podiums.

« Troisième pour la rentrée à Yokohama c'est une belle place, c'est ce que je m'étais fixé. Je voulais prendre des risques dans ma stratégie, partir un peu plus vite à pied, c'est ce que j'ai essayé de faire et ça a tenu jusqu'à l'arrivée. Je me satisfais de cette 3e place et du joli tir groupé des gars juste derrière », a réagi Léo Bergère qui est le nouveau leader des WTCS après trois étapes.

Athlétisme

C’était aussi le retour du circuit international avec la Diamond League de Doha. Le meeting organisé au Qatar SC Stadium a été marqué par la victoire de Soufiane El-Bakkali en 3 000 m steeple. Le champion olympique de l'épreuve a pris le meilleur sur Lamecha Girma à la photo-finish. En 8 min 09 s 66, l'athlète de 26 ans a réalisé la meilleure performance de l’année.

Dans les rangs français, Cyréna Samba-Mayela a pris la cinquième place du 100 m haies avec un record personnel en 12,72 s.

Le duel du week-end : Ons Jabeur - Iga Swiatek, répétition générale avant Roland-Garros ?

Tennis

Dans une semaine, Ons Jabeur débutera Roland-Garros avec le statut de favorite à la victoire finale. La Tunisienne a su enchaîner après son succès à l’Open de Madrid en accédant à la finale d’un deuxième WTA 1000 consécutif. Elle a notamment renversé Maria Sakkari, la numéro 4 du classement WTA, (1-6, 7-5, 6-1) en quarts de finale avant de tenter de décrocher le troisième titre de sa carrière face à Iga Swiatek.

Mais la Polonaise était trop forte ce dimanche 15 mai, remportant la finale 6-2, 6-2 en 1h22. Numéro 1 mondiale, elle se présentera Porte d'Auteuil avec une série de 28 victoires consécutives.

Les deux joueuses ont brillé depuis le début de la saison et pourraient bien se retrouver à Roland-Garros. Elles ont toutes les deux de sérieux atouts pour s’imposer sur la terre battue parisienne.

Ons Jabeur arrivera même à Paris auréolée du meilleur classement de sa carrière : elle occupe désormais le sixième rang mondial.

Chez les hommes, Novak Djokovic a été intraitable en finale contre Stefanos Tsitsipas. Vainqueur du premier set 6-0, le numéro 1 mondial serbe a ensuite bataillé pour remporter le second set au tie-break (7-5) contre le Grec, vainqueur à Monte-Carlo quelques semaines plus tôt.

La récompense du week-end : Deuxième podium de la saison pour Loana Lecomte

VTT

Loana Lecomte a obtenu un nouveau podium en Coupe du monde de VTT ce week-end à Nove Mesto. La Française a pris la deuxième place du cross-country olympique. En 1 h 21 min 57, elle a terminé à 40 secondes de l'intouchable Rebecca McConnell.

L'Australienne a remporté les trois premières courses de la saison sur la distance olympique. Mais derrière elle, c'est bien la jeune Tricolore que l'on retrouve à la deuxième place du classement général de la Coupe du monde après trois étapes. La vététiste de 22 ans prouve une nouvelle fois à quel point elle est régulière. Elle a terminé les trois premières courses de l’année dans le top 5 en se classant troisième à Petropolis, quatrième à Albstadt et maintenant deuxième à Nove Mesto.

Hormis McConnell et la Française donc, il n'y a que Jenny Rissveds qui a terminé plusieurs fois sur le podium cette saison, mais la Suédoise n'était pas présente pour la première course au Brésil. Pauline Ferrand-Prevot a terminé à la 20e place.

Chez les hommes, le Britannique Thomas Pidcock, champion olympique à Tokyo 2020, a remporté la course, où le Français Titouan Carod a terminé 7e.

Cyclisme sur route

Un autre cycliste français s’est classé deuxième ce week-end : Romain Bardet sur les routes du Giro lors de la neuvième étape qui s’est déroulée ce dimanche 15 mai.

Il a terminé dans le même temps que Jai Hindley au sommet du Blockhaus. Cette performance lui permet de passer la deuxième journée de repos à la troisième place du classement général.

Le coureur de la Team DSM n'a que 14 secondes de retard sur le maillot rose Juan Pedro Lopez Perez. Un autre Français est en embuscade : Guillaume Martin pointe au sixième rang à seulement 28 secondes du leader.

Grâce à ses deux victoires d’étapes, Arnaud Démare est toujours en tête du classement par points.

Le record du week-end : week-end de première pour les escrimeurs français

Escrime

Romain Cannone a remporté la première Coupe du monde de sa carrière ce vendredi 13 mai à Heidenheim. Le champion olympique d'épée était déjà monté sur deux podiums, mais jamais sur la plus haute marche. C'est désormais chose faite.

Il a écarté Jesus Limardo (15-9), Mohamed Yasseen (15-12), Arthur Philippe (15-10), Curtis McDowald (15-13), Mate Tamas Koch (15-9) avant de triompher du Marocain Houssam Elkord en finale (15-11).

Cette journée parfaite lui a permis de reprendre la tête du classement mondial.

« Je suis vraiment content de m'imposer à Heidenheim, c'est une étape de Coupe du monde très prestigieuse. Après ma 17e place au Caire ça n'allait pas trop bien, j'étais fatigué et je doutais. Aujourd'hui, je suis arrivé avec le couteau entre les dents. Je voulais la victoire finale, pas une deuxième ou troisième place. », a-t-il réagi dans des propos rapportés par L’Équipe.

L’épéiste de 25 ans a même ramené une deuxième récompense d’Allemagne. Avec ses compatriotes Yannick Borel, Alexandre Bardenet et Nelson Lopez Pourtier, Romain Cannone a décroché la médaille de bronze dans l’épreuve par équipes. Les Tricolores avaient battu la Grande-Bretagne (45-24), le Danemark (45-24) et l'Italie (45-38) avant de tomber aux portes de la finale face à l'Allemagne (30-45).

Romain Cannone n’a pas été le seul escrimeur français à obtenir le meilleur résultat de sa carrière sur le circuit international ce week-end. C’est aussi le cas de Maximilien Chastanet. Le fleurettiste est monté sur son premier podium international à la faveur d'une troisième place au Grand Prix d’Incheon.

Les événements de la semaine : début de Roland-Garros et Coupes du monde aux quatre coins de la planète

La semaine sera rythmée par de nombreux rendez-vous internationaux. Jusqu’à dimanche, les meilleurs archers de la planète seront à Gwangju en Corée du Sud pour la Coupe du monde de tir à l’arc. Dans le même temps, les Championnats d’Europe d’iQFoil se tiennent au Lac de Garde.

Si le tableau principal de Roland-Garros commencera ce week-end, les qualifications animent déjà la Porte d’Auteuil depuis ce lundi matin.

Des étapes de Coupe du monde sont prévues dans différentes disciplines ce week-end : à Toulouse en rugby à 7, à Salt Lake City en escalade ou à Racice en canoë sprint.

Le samedi 21 mai, la Diamond League se poursuivra avec le meeting de Birmingham.