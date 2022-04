Tout savoir sur la Coupe du monde de VTT 2022, qui débute le 8 avril au Brésil

Les meilleurs vététistes de la planète se préparent au lancement de la Coupe du monde. Elle débutera ce vendredi 8 avril avec une épreuve inédite à Petropolis. C’est la première fois que la ville brésilienne située dans l’état de Rio de Janeiro accueille une étape UCI.

Cette nouvelle course donnera le ton d’une saison qui s’annonce spectaculaire. Les prétendants s’annoncent nombreux dans la Coupe du Monde de VTT cross-country 2022 qui s’achèvera début septembre après être passée dans neuf pays différents.

Chez les femmes, Loana Lecomte et les Suissesses attendues au rendez-vous

Loana Lecomte va remettre son titre en jeu ! C’est elle qui a remporté le classement général de la Coupe du monde l’an passé. La Française avait commencé la saison en remportant quatre courses consécutives (Albstadt, Nove Mesto Na Morave, Leogang, Les Gets). Cette série lui avait permis de passer toute la saison à la première place du classement général.

La vététiste de 22 ans, qui a terminé 6e à Tokyo 2020, est entrée dans une nouvelle dimension avec cet incroyable exercice. Après avoir changé d’équipe en passant de Massi à Canyon CLLCTV, elle va tenter de confirmer.

Loana Lecomte sera très attendue. Tout comme les Suissesses qui avaient réalisé un triplé historique aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 l’été dernier. Jolanda Neff avait décroché la médaille d’or devant ses compatriotes Sina Frei et Linda Indergand. Neff, qui a désormais gagné tous les grands titres de sa discipline a déjà terminé à la première place du classement général de la Coupe du monde à trois reprises et tentera de remettre ça.

Parmi les autres prétendantes, on retrouve notamment la Suédoise Jenny Rissveds et l'Australienne Rebecca McConnell. L'an passé, elles étaient montées sur trois podiums en Coupe du monde de VTT. Même si elle participe aussi aux épreuves de cyclisme sur route cette saison, la Française Pauline Ferrand-Prévot (10e à Tokyo 2020 en VTT) sera au départ de la saison et sera une concurrente redoutable. Elle a été sacrée championne du monde en 2021.

Evie Richards lui a succédé et défendra son titre aux Gets à la fin du mois d’août. La Britannique a aussi gagné les deux dernière courses de Coupe du monde l'an passé.

Chez les hommes, un match France - Suisse arbitré par Thomas Pidcock ?

Comme chez les femmes, la France et la Suisse sont deux nations dominantes en VTT cross country hommes. L'an passé, le Tricolore Victor Koretzky s’est invité sur le podium des Championnats du monde 2021, en compagnie des Suisses Nino Schurter (1er) et Mathias Flückiger (2e). Schurter a ainsi décroché son neuvième titre de champion du monde.

En Coupe du monde, Flückiger a remporté le général, juste devant Koretzky et le Tchèque Ondrej Cink.

Le plus jeune des deux Helvètes, Flückiger, a aussi remporté la médaille d’argent aux Championnats du monde et aux Jeux Olympiques. À Tokyo 2020, il n’a été devancé que par Thomas Pidcock. La confirmation du Britannique de 22 ans est désormais attendue. Il n'a encore jamais gagné une course en Coupe du monde.

Parmi les autres vététistes à surveiller, il y a notamment l’Espagnol David Valero Serrano, médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques ou le Belge Mathieu van der Poel qui pourrait faire quelques apparitions sur les pistes de VTT en parallèle à ses exploits en cyclisme sur route.

Un deuxième Français est très attendu cette saison : Jordan Sarrou. Il reste sur une saison au cours de laquelle il a terminé sur le podium de l’étape de Coupe du monde aux Gets (3e) et dans le top 10 olympique à Tokyo 2020 (9e).

