Les champions de la longévité : le parcours de quatre athlètes de légende jusqu’à Beijing 2022

L’une des plus grandes quêtes dans la carrière d’un sportif de haut niveau est extrêmement simple, mais ô combien difficile à atteindre : la longévité.

La légende japonaise Noriaki Kasai a participé à huit éditions olympiques, d’Albertville 1992 à PyeongChang 2018, tandis que le lugeur Vénézuélien Werner Hoeger, du haut de ses 52 ans et 59 jours, a été l'athlète plus âgé à participer à Turin 2006.

Dans quelques mois, quand les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 auront débuté, nous aurons la chance de voir de nouveau les visages souriants des « quatre de Turin », qui ont fait leur apparition dans le monde olympique il y a presque 16 ans.

Bradley Gushue - curling - Canada

Après avoir offert au Canada sa toute première médaille d’or olympique de curling à l’issue d’une finale épique face à la Finlande à Turin 2006, Brad Gushue est instantanément devenu un héros national.

Alors que son père était en Italie pour le soutenir, arborant un inoubliable t-shirt sur lequel était écrit « Brad’s dad » (le père de Brad), sa mère, en plein traitement contre le cancer, n’avait pas pu faire le déplacement pour voir le tournoi olympique de son fils. Une scène incroyablement puissante et émotionnelle s’est alors produite sur la piste, quand Brad Gushue, juste après avoir lancé la pierre gagnante, a immédiatement appelé sa mère.

Après son succès à Turin, Gushue n’a peut-être pas remporté de médaille d’or durant les compétitions majeures nationales et internationales, mais il n’a jamais abandonné son rêve de retourner aux Jeux Olympiques et continue de jouer au curling à haut niveau, souvent avec sa fille de 12 ans, Hayley, avec qui il a participé aux Championnats provinciaux de double mixte, à Terre-Neuve-et-Labrador, en 2020.

L’équipe Gushue avait surpris tout le monde en remportant les sélections olympiques du Canada avant Turin 2006, et ce 30 novembre 2021, lui et son équipe ont de nouveau gagné leur billet olympique en remportant la finale très disputée des essais olympiques du Canada.

LIRE AUSSI - Essais olympiques canadiens de curling : Gushue de retour aux JO 15 ans après Turin, victoire de Jones chez les femmes

Brad Gushue et Russ Howard à Turin 2006 Photo de 2006 Getty Images

Arianna Fontana - short track - Italie

La première expérience olympique d’Arianna Fontana fut couronnée qu’une médaille de bronze en relais 3 000 m à Turin. Une médaille qui a fait d’elle, à 15 ans et 314 jours, la plus jeune médaillée olympique d’hiver d’Italie. Depuis, elle a remporté sept autres médailles (y compris une très attendue médaille d’or à PyeongChang 2018). Fontana est montée sur le podium lors de chacune de ses éditions olympiques. Elle a aussi été la porte-drapeau de l’Italie lors de la Cérémonie de clôture des Jeux de Sotchi 2014 et lors de la Cérémonie d’ouverture des Jeux de PyeongChang 2018.

« À Turin 2006, je n’avais que 15 ans, j’étais encore une enfant », se souvient Fontana. « Honnêtement, je n’ai vraiment réalisé ce qu’il s’est passé que plus tard. J’ai vraiment apprécié le village olympique à Turin. J’ai essayé de parler à d’autres athlètes, même ceux d’autres pays, bien que je ne parlais pas du tout anglais à l’époque. Mais j’étais curieuse et je voulais profiter à fond de ce moment. »

À 31 ans, Fontana est en grande forme à l’approche de Beijing 2022. Elle est montée sur sept podiums de Coupe du monde cette saison, et pointe en tête du classement du 500 m après quatre étapes.

Arianna Fontana et sa coéquipière célèbrent leur médaille de bronze du relais 3 000 m aux JO de Turin 2006. Photo de 2006 Getty Images

Shaun White - snowboard - USA

Shaun White avait 20 ans lorsqu’il est arrivé aux Jeux Olympiques d’hiver de Turin 2006, lui qui avait manqué de peu la qualification à Salt Lake City 2002. Avec un look emblématique et une chevelure rousse qui ne pouvait pas passer inaperçue, White a rapidement écopé du surnom de « The Flying Tomato », comprenez « Tomate volante ».

Le jeune snowboarder était le grand favori de l’épreuve de slopestyle et ce pour une bonne raison : White détenait déjà huit médailles des Winter X-Games et était le premier homme a avoir remporté une médaille d’or aux deux éditions des X-Games (été et hiver).

White a effectivement remporté l’or à Turin, puis il a réussi à conserver son titre olympique quatre ans plus tard à Vancouver 2010. Mais à Sotchi 2014, l’Américain est resté au pied du podium. Une situation qui l’a poussé à effectuer de grands changements dans son run et dans son entraînement.

De retour à PyeongChang, White a ajouté une troisième médaille d’or olympique à son palmarès et, par coïncidence, offert aux États-Unis sa 100e médaille d’or aux JO d’hiver.

Bien qu’il n’ait pas pu participé à de nombreuses compétitions durant l’année 2021 en raison d'une blessure au genou, participer à Beijing 2022 est une priorité pour White : « Je suis très fier de voir que je suis toujours capable de faire des compétitions de haut niveau et je vais faire tout mon possible pour ces Jeux, comme je le fais à chaque fois, et voir ce que ça donne. »

Shaun White à l'entraînement avant les JO de Turin 2006. Photo de 2006 Getty Images

Kamil Stoch - saut à ski - Pologne

La carrière olympique du sauteur à ski Kamil Stoch est un incroyable mélange de constance et de persévérance.

À tout juste 18 ans, le Polonais a fait ses débuts olympiques à Turin et a participé aux épreuves de petit tremplin, de grand tremplin et la compétition par équipes, se classant respectivement 16e, 26e et 5e.

Stoch était de nouveau sur les tremplins olympiques à Vancouver 2010, mais il a échoué à monter sur le podium dans les trois épreuves. C’est à Sotchi 2014 que le Polonais va se révéler et remporter deux médailles d’or olympiques en petit et grand tremplins. Cette année-là, il a manqué de peu une troisième médaille, se classant quatrième par équipes.

Kamil Stoch Photo de 2006 Getty Images

Stoch a continué sa récolte de médailles olympiques à PyeongChang, avec une troisième médaille d’or remportée en grand tremplin et une médaille de bronze par équipes.

Avec plus d’une centaine de podiums de Coupe du monde au cours de sa carrière, que peut-on attendre de Stoch à Beijing 2022 ?