Tout ce que vous devez savoir sur la saison de saut à ski 2021/22 

Les meilleurs sauteurs à ski du monde sont impatients de reprendre la compétition après une saison 2020/21 perturbée par la pandémie de COVID-19. Cette nouvelle saison verra de nombreuses stars de la discipline s’affronter pour dominer le circuit mondial et être fin prêt pour les très attendus Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 qui débuteront le 4 février 2022.

Le choc des titans pour le titre masculin

Après une incroyable saison 2020/2021, le Norvégien Halvor Egner Granerud, en quête de sa première médaille olympique à Pékin, sera le grand favori de la compétition masculine.

Egner Granerud a cumulé 1572 points et s’est imposé lors de 11 étapes de Coupe du monde pour s’adjuger le gros globe de cristal la saison dernière. Le Norvégien a aussi aidé son équipe à remporter la Coupe des nations avec sa première place lors du Willingen Six et sa quatrième place lors du Tournoi des quatre tremplins.

L’Allemand Markus Eisenbichler, ancien champion du monde de grand tremplin et actuel champion du monde par équipes et par équipes mixtes, a aussi réalisé une très bonne saison l’année dernière. Il espère continuer sur sa bonne lancée pour doubler son adversaire norvégien à Pékin. Lors des Jeux Olympiques de PyeongChang 2018, Eisenbichler s’est classé 8e en tremplin normal et 14e de grand tremplin.

Malgré sa 6e place au classement général de la saison passée, Karl Geiger, actuel champion du monde de vol à ski, a un palmarès qui ne saurait être remis en cause. Sa présence renforce l’équipe allemande en vue de la compétition de grand tremplin aux JO de Pékin.

La superstar polonaise Kamil Stoch, le sauteur le plus décoré de l’histoire, sera aussi sur les talons d’Egner Granerud et et Eisenbichler. Le triple champion olympique est aussi le médaillé d’or de saut à ski le plus âgé des Jeux Olympiques en individuel.

La légende polonaise a remporté l'or de grand tremplin en 2018 à PyeongChang, ainsi que le bronze par équipes de grand tremplin. Il sera parmi les favoris en février en République démocratique de Chine.

Le Japonais Kobayashi Ryōyū a réalisé de belles performances les saisons passées et tentera de remporter sa première médaille olympique à Pékin. Le Norvégien Robert Johansson, triple médaillé olympique (une en or et deux en argent) lors des derniers Jeux, voudra conserver sa couronne olympique, notamment en grand tremplin par équipes.

La compétition masculine de grand tremplin par équipes promet d’être palpitante entre la Norvège et l’Allemagne qui présenteront des athlètes de classe mondiale.

Lors des JO de PyeongChang, l’équipe norvégienne (Daniel-André Tande, Andreas Stjernen, Johann André Forfang, Robert Johansson) a surclassé le quatuor allemand Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag et Andreas Wellinger pour s’offrir le titre olympique.

Durant la saison 2020/2021, les Norvégiens ont remporté la Coupe des nations devant la Pologne et l’Allemagne. Egner Granerud, Robert Johansson et Daniel-André Tande voudront offrir à la Norvège son deuxième sacre consécutif par équipes.

Les athlètes européennes et asiatiques à la lutte chez les femmes

La compétition féminine devrait être une confrontation directe entre les sauteuses à ski d’Europe et d’Asie. Après une très bonne saison 2020/21, la jeune star slovène Nika Križnar cherchera à décrocher sa toute première médaille olympique à Pékin.

La Slovène s’est imposée lors de deux étapes Coupe du monde la saison dernière et a battu des athlètes comme Marita Kramer, Takanashi Sara et Silje Opseth pour s’adjuger le gros globe de cristal. Beijing 2022 seront les deuxièmes Jeux Olympiques de Križnar, qui figurera parmi les favorites de la compétition.

L’Autrichienne Kramer a surpris tout le monde la saison dernière en remportant sept étapes de Coupe du monde, plus que n'importe quelle sauteuse à ski. La sauteuse à ski cherchera également à devenir la première Autrichienne à remporter l’or olympique en saut à ski lors des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Marita Kramer Photo de 2021 Getty Images

La Japonaise Takanashi aura pour mission de bousculer le contingent européen cette saison. Considérée comme l’une des meilleures athlètes de la discipline, elle n’était qu’à 9 petits points derrière Križnar au classement général de la saison passée.

La médaillée de bronze de PyeongChang 2018 sera en quête de l’or olympique cette année à Pékin et sera une concurrente de taille pour les Européennes.

La Norvégienne Opseth et la médaillée d’argent de PyeongChang Katharina Althaus seront aussi à surveiller pendant cette saison pré-olympique.

Pour la première fois de l’histoire, l’épreuve par équipes mixtes sera présente au programme des JO de Beijing 2002 et promet un combat fascinant entre la Norvège, l’Allemagne, l’Autriche et la Slovénie.

Calendrier de la saison de saut à ski 2021/2022