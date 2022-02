Cinq athlètes belges qui pourraient briller à Beijing 2022

Du 4 au 20 février, ils vont tout donner pour représenter les couleurs de la Belgique avec brio lors des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, en République populaire de Chine.

Mais quelles sont leurs chances de ramener d’autres médailles à la Belgique, en plus des six déjà glanées lors des éditions précédentes, en bobsleigh, patinage de vitesse et patinage artistique ? Présentation de 5 athlètes belges qui pourraient bien faire vibrer la Belgique cet hiver.

Bart Swings

Discipline : patinage de vitesse

: patinage de vitesse Âge : 30 ans

: 30 ans Palmarès : vice-champion olympique de mass start à PyeongChang 2018

Le patineur de vitesse connaît déjà la sensation de monter sur un podium olympique puisqu’il a reçu la médaille d’argent pour sa deuxième place en mass start à PyeongChang 2018, il y a quatre ans. Spécialiste de cette épreuve, il avait terminé derrière le Sud-Coréen Seung Hoon Lee.

Il a également remporté les Championnats d’Europe en 2020, en mass start, puis remis ça début janvier en décrochant l’or de la mass start aux Europe 2022, devant le Suisse Livio Wenger et l'athlète du ROC Ruslan Zakharov.

« En rentrant de PyeongChang, j’ai dit : après l’argent, il faut viser l’or », expliquait Bart Swings à Olympics.com en octobre dernier. « C’est mon objectif. Je sais qu’il est élevé et que ce ne sera pas facile, mais je vais essayer. Je serais content avec n’importe quelle médaille, mais maintenant que j’ai gagné l’argent, je pense que je dois viser plus haut et essayer d’obtenir l’or aux JO en mass start. »

Quand voir Bart Swings aux JO de Beijing 2022 ? (Tous les horaires sont CST)

Dimanche 6 février - 16h30 : 5000 m hommes

: 5000 m hommes Mardi 8 février - 18h30 : 1500 m hommes

: 1500 m hommes Vendredi 11 février - 16h : 10 000 m hommes

: 10 000 m hommes Samedi 19 février - 15h : départ groupe hommes, demi-finales ; 16h30 : départ groupé hommes, finale

À LIRE AUSSI : Bart Swings, patineur de vitesse tout terrain pour un rêve olympique

Loena Hendrickx

Discipline : patinage artistique

: patinage artistique Âge : 22 ans

Sous l’impulsion de son frère Jorik Hendrickx, lui-même ancien olympien, la patineuse artistique Loena Hendrickx pourrait faire de belles choses à Beijing 2022, surtout après la belle saison qu’elle vient de s’offrir.

Le 5 novembre 2021, le jour de ses 22 ans, la porte-drapeau de la Belgique à Beijing 2022 a fini troisième du Gran Premio d’Italia, devenant ainsi la première patineuse Belge à monter sur un podium de Grand Prix ISU. Ensuite, au mois de janvier, elle a pris la quatrième place des Championnats d’Europe 2022 derrière les trois patineuses qui représenteront le ROC à Pékin, Kamila Valieva, Anna Shcherbakova et Alexandra Trusova. Loena s’était même classée deuxième au programme court. De bon augure pour les Jeux.

Pour Olympics.com, elle a décrit ses points forts : « La partie artistique, la façon dont je livre mon programme, l’interprétation. Et la plupart du temps, je suis régulière dans mes sauts aussi. »

À LIRE AUSSI : Loena Hendrickx, libérée des blessures et inspirée par son frère

Quand voir Loena Hendrickx aux JO de Beijing 2022 ? (Tous les horaires sont CST)

Mardi 15 février - 18h : patinage individuel femmes, programme court

: patinage individuel femmes, programme court Jeudi 17 février - 18h : patinage individuel femmes, programme libre

Hanne Desmet

Discipline : patinage de vitesse sur piste courte

: patinage de vitesse sur piste courte Âge : 25 ans

La Belgique sait aussi produire d’excellents athlètes en patinage de vitesse short-track. Ainsi, Hanne Desmet (25 ans), engagée sur le 500 m, 1000 m et 1500 m, va tenter de décrocher la première médaille olympique d’une athlète belge dans cette discipline qui se dispute sur une piste plus courte que le patinage de vitesse.

Elle est vice-championne d’Europe 2019 sur 3000 m, mais a également pris l’argent aux Mondiaux 2021 sur 1000 m, derrière l’immense Suzanne Schulting (NED), championne olympique 2018 sur la distance. Sur le site de Sporza, elle annonce ses ambitions : « participer à la finale du 1000 m à Beijing 2022 ».

Hanne va participer à ses premiers JO et pourra compter sur le soutien de son frère Stijn Desmet, lui aussi patineur short-track engagé sur les mêmes distances chez les hommes.

À LIRE AUSSI : Quelles sont les différences entre le short-track et le patinage de vitesse ?

Quand voir Hanne Desmet aux JO de Beijing 2022 ? (Tous les horaires sont CST)

Samedi 5 février - 19h : 500 m femmes, séries

: 500 m femmes, séries Lundi 7 février - 19h30 : 500 m femmes, quarts de finale ; 20h13 : 500 m femmes, demi-finales ; 20h41 : 500 m femmes, finale B ; 20h46 : 500 m femmes, finale A

: 500 m femmes, quarts de finale ; : 500 m femmes, demi-finales ; : 500 m femmes, finale B ; : 500 m femmes, finale A Mercredi 9 février - 19h44 : 1000 m femmes, séries

: 1000 m femmes, séries Vendredi 11 février - 19h : 1000 m femmes, quarts de finale ; 19h55 : 1000 m femmes, demi-finales ; 20h37 : 1000 m femmes, finale B ; 20h43 : 1000 m femmes, finale A

: 1000 m femmes, quarts de finale ; : 1000 m femmes, demi-finales ; : 1000 m femmes, finale B ; : 1000 m femmes, finale A Mercredi 16 février - 19h30 : 1500 m femmes, quarts de finale ; 20h15 : 1500 m femmes, demi-finales ; 21h11 : 1500 m femmes, finale B ; 21h18 : 1500 m femmes, finale A

Kim Meylemans

Discipline : skeleton

: skeleton Âge : 25 ans

Née en Allemagne, la skeletoneuse représente la Belgique depuis 2015 sur la scène internationale, et notamment en Coupe du monde où elle a réalisé quelques prouesses ces dernières années.

Elle a notamment décroché son premier podium, la troisième place, en novembre 2021 lors de l’étape de Coupe du monde à Innsbruck en Autriche, puis a fini au pied du podium un mois plus tard à Sigulda, en Lettonie. Son meilleur classement aux Mondiaux et aux Championnats d’Europe reste la cinquième place en 2017 et 2020 respectivement.

Elle a aussi terminé cinquième aux Jeux Olympiques de la jeunesse 2012, sous la bannière de l’Allemagne. À PyeongChang 2018, Kim Meylemans avait terminé 14e avec la Belgique.

Quand voir Kim Meylemans aux JO de Beijing 2022 ? (Tous les horaires sont CST)

Lundi 7 février - 9h40 : entraînement officiel femmes - manche 1 ; après la 1re série : entraînement officiel femmes - manche 2

: entraînement officiel femmes - manche 1 ; : entraînement officiel femmes - manche 2 Mardi 8 février - 12h40 : entraînement officiel femmes - manche 3 ; après la 3e série : entraînement officiel femmes - manche 4

: entraînement officiel femmes - manche 3 ; : entraînement officiel femmes - manche 4 Mercredi 9 février - 12h40 : entraînement officiel femmes - manche 5 ; après la 5e série : entraînement officiel femmes - manche 6

: entraînement officiel femmes - manche 5 ; : entraînement officiel femmes - manche 6 Vendredi 11 février - 9h30 : femmes, manche 1 ; 11h : femmes, manches 2

: femmes, manche 1 ; : femmes, manches 2 Samedi 12 février - 20h20 : femmes, manche 3 ; 21h55 : femmes, manche 4

Sandrine Tas

Discipline : patinage de vitesse

: patinage de vitesse Âge : 26 ans

Sandrine Tas, 26 ans, a commencé sa carrière sur des rollers avant de se mettre au patinage de vitesse sur glace. La native d’Ostende compte plusieurs titres de championne du monde de roller, mais s’est mise parallèlement à la glace en 2018 après les Jeux de PyeongChang et pourrait bien glisser dans les traces de Bart Swings, lui aussi venant du roller.

« Heureusement, je peux contacter Bart pour toutes mes questions concernant le matériel ou la tactique », a-t-elle déclaré à Radio 2 West-Vlaanderen. « On se connaît depuis longtemps et on a souvent fait partie de l'équipe nationale. C'est génial de pouvoir apprendre auprès de quelqu'un d’aussi fort en mass start. »

À Pékin, elle disputera donc ce départ groupé et sera réserviste sur le 500 m, le 1000 m et le 1500 m.

Quand voir Sandrine Tas aux JO de Beijing 2022 ? (Tous les horaires sont CST)