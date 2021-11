Bart Swings, patineur de vitesse tout terrain pour un rêve olympique

Tout roule pour Bart Swings !

À 30 ans, le Belge devrait participer à ses troisièmes Jeux Olympiques d’hiver consécutifs, après Sotchi 2014 et PyeongChang 2018, à l’occasion de Beijing 2022 du 4 au 20 février prochains.

Le sport de prédilection de Bart Swings : le roller de vitesse. Oui, le sport de « patins à roulettes » qui se pratique sur le bitume, la plupart du temps l’été. Mais alors que va-t-il faire à Pékin ?

Eh bien, comme en République de Corée il y a quatre ans : il sera au départ des courses de patinage de vitesse. Sur la glace. De PyeongChang, le trentenaire avait même ramené une médaille d’argent dans la mass start. Un exploit qu’il compte surpasser en 2022 en décrochant l’or.

Avant la première étape de Coupe du monde de la saison, à Tomaszów Mazowiecki du 12 au 14 novembre, Olympics.com a discuté en exclusivité avec le vice-champion olympique qui évoque, entre autres sujets, son amour du roller, comment ce sport l’aide à atteindre les sommets sur la glace et ses ambitions pour Pékin.

Un cadeau déterminant

En réalité, tout commence un beau matin d’un 6 décembre, à la fin des années 1990. C’est la Saint-Nicolas et en Belgique, c’est le saint protecteur des enfants qui vient amener des cadeaux aux bambins qui ont été sages. C’est Noël avant Noël.

Bart a sept ou huit ans, et visiblement, il a été très sage parce que dans la botte qu’il a laissée devant la porte, Saint-Nicolas lui a déposé un cadeau qui va définir le reste de sa vie : des rollers !

« On a tous reçu des rollers avec mon frère et mes deux sœurs », se souvient avec bonheur Swings. « On a rapidement intégré un club et c’est comme ça que j’ai commencé. C’était vraiment sympa et moi, j’adorais la vitesse surtout et c’est pour ça que j’ai commencé les compétitions. Et j’ai commencé à être plutôt bon en roller. »

L’euphémisme utilisé par Bart est évidemment loin de lui faire justice : il est quadruple champion du monde de roller de vitesse, en 2015, 2016, 2018 et 2021. Le 25 septembre dernier, il a en effet encore remporté le marathon de Berlin, qui faisait office de finale de la Coupe du monde, pour être couronné champion même s’il a raté son propre record (56 min 49 s) d’une seconde.

Une transition naturelle

Si l’adrénaline estivale le satisfait pleinement, Bart Swings voit toutefois les choses en beaucoup plus grand. « J’ai décidé que je voulais aller aux Jeux Olympiques parce que les JO, c’est vraiment spécial », annonce-t-il. Seul hic : le roller n’est pas un sport olympique, même s’il a déjà été disputé aux Jeux Olympiques de la jeunesse d’été à Buenos Aires 2018. « J’ai donc dû passer au patinage de vitesse. Et c’est ce que j’ai fait en 2010. »

Pour le Belge, transcendé par son rêve olympique, la transition s’est faite tout naturellement même si cela n’a pas été forcément facile. « Le mouvement est assez similaire, tout comme les muscles que tu utilises. Mais en roller, tu es libre de tes mouvements, alors qu’avec les patins, c’est très différent. Il faut être plus efficace techniquement sur la glace, plus précis dans tes mouvements. »

« Mais je suis devenu fort, surtout physiquement. Également d’un point de vue mental et technique », ajoute-t-il. « J’ai grandi rollers aux pieds et ça a fait de moi l’athlète que je suis aujourd’hui. »

Swings est olympien

Inspiré aussi par des patineurs de roller comme l’Américain Chad Hedrick, champion du monde de roller passé sur la glace pour remporter cinq médailles olympiques à Turin 2006 et Vancouver 2010, dont l’or, le Belge exauce enfin son rêve olympique, quatre ans après avoir fait la transition : il participe à quatre épreuves à Sotchi 2014. terminant 23e au 1000 m, 10e au 1500 m, mais surtout 5e au 10000 m et au pied du podium au 5000 m. Pas de médaille, mais une première encourageante.

Quatre ans plus tard, à PyeongChang, c’est enfin la consécration. Il remporte sa première médaille olympique, l’argent, dans une épreuve qui vient de voir le jour : la mass start. Dans cette course, contrairement à toutes les autres courses du patinage de vitesse qui se jouent contre la montre, 16 coureurs prennent le départ tous en même temps, doivent remporter des sprints intermédiaires et le premier à franchir la ligne d’arrivée l’emporte.

Ça vous rappelle peut-être quelque chose. « Je suis bon en mass start sans doute parce que c’est très similaire aux courses de roller », admet-il. « Les courses de roller se jouent aussi en peloton et c’est très important d’être rapide. Il faut toujours faire un sprint à un moment donné ou garder de la vitesse pour la fin. Tu peux y aller à fond au début, récupérer puis repartir… C’est une des forces que j’ai acquises en roller. »

La mass start est aussi la dernière course du patinage de vitesse à se disputer aux Jeux Olympiques. À PyeongChang, Bart avait déjà disputé le 5000 m le 11 février 2018, le 1500 m le 13 et 10000 m le 15. Neuf jours plus tard, le 24 février, après avoir fini une fois huitième et deux fois sixième dans les autres courses, il se présente enfin pour sa course favorite.

« La mass start est là où j’ai mes principaux objectifs de médailles », explique Bart. « La programmation était idéale pour moi. J’ai pu récupérer, me préparer mentalement et me détendre un peu pour pouvoir me présenter avec le bon état d’esprit pour ma grosse course. »

Des objectifs atteints

S’il a toutefois été devancé par le Sud-Coréen Seung Hoon Lee, Bart Swings a réussi à décrocher la deuxième place. Il est ainsi devenu le premier Belge, depuis le bronze de Bart Veldkamp à Nagano 1998, à décrocher une médaille pour son pays aux JO d’hiver. Veldkamp, lui, avait déjà été couronné champion olympique sur 10000 m à Albertville 1992, mais en tant que représentant des Pays-Bas. Il a d'ailleurs entraîné Swings pour les Jeux de Sotchi 2014.

« C’était vraiment spécial », se souvient Bart Swings à propos de sa médaille d'argent historique. « Quand j’ai franchi la ligne d’arrivée, ma première réaction a été de me dire : "Oh non, j’étais si proche de la victoire." Mais après deux secondes, j’ai réalisé que j’avais atteint l’objectif que je m’étais fixé huit ans plus tôt en 2010 en passant du roller à la glace parce que je voulais aller aux JO. J’avais toujours dit : "Je veux aller à Sotchi, puis à PyeongChang, je veux une médaille". »

« Et puis, en arrivant en Corée, je me suis dit : "Bon, c’était très facile de dire ça il y a huit ans, mais maintenant il faut le faire." Alors quand c’est arrivé, j’étais soulagé et tellement fier aussi parce que ça a été dur, il y a eu des hauts et des bas. J’ai eu ce que j’étais venu chercher donc c’était magnifique. »

L’or à Beijing 2022 ?

Après avoir donc réalisé sa prophétie, le voilà aujourd’hui à l’aube de se qualifier pour les Jeux de Pékin où il vise toujours plus haut. « Après PyeongChang, j’ai dit : "après l’argent, il faut viser l’or" », poursuit-il. « J’ai gagné la médaille d’argent donc j’ai le sentiment que je dois viser un peu plus haut et donc essayer de prendre l’or en mass start. Je suis en bonne forme et l’été s’est bien passé physiquement. Je dois maintenant peaufiner ma technique pendant l’hiver. »

Le patineur espère en effet bien aborder les quatre étapes de la Coupe du monde qui seront qualificatives pour Beijing 2022, en novembre et décembre. Il y aura Tomaszów Mazowiecki (Pologne, 12-14 novembre), Stavanger (Norvège, 19-21 novembre), Salt Lake City (USA, 3-5 décembre) puis Calgary (Canada, 10-12 décembre). Et pour conclure sa préparation pour Pékin, il disputera les Championnats d’Europe (7-9 janvier) à Heerenveen aux Pays-Bas, où il habite et s’entraîne, au même endroit que Sven Kramer, triple champion olympique en titre sur 5000 m et neuf médailles olympiques au compteur.

Ensuite, place aux JO tant attendus où il estime que, sur la mass start, le Sud-Coréen Seung Hoon Lee, s’il est sélectionné, et l’Américain Joey Mantia, qui a lui aussi débuté sur des rollers, seront ses principaux rivaux.

Et à Pékin, la mass start est prévue le 19 février, une semaine après les 31 ans de Bart Swings. Alors fêtera-t-il son anniversaire en croquant l’or ? Après tout, Saint-Nicolas n’est pas le seul à pouvoir ramener des cadeaux qui changent la vie.