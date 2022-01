La sélection belge pour les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Les 19 athlètes belges sélectionnés pour représenter la Belgique aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 sont connus. Ce vendredi 21 janvier, le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) a dévoilé les noms qui viennent compléter la liste initiale dévoilée le 28 décembre dernier.

« À Beijing, c’est la première fois que nous serons représentés dans autant de sports », a déclaré Olav Spahl, chef de mission du CNO belge. « À PyeongChang 2018, le Team Belgium comptait 22 athlètes et avait accroché 4 places de Top 8. Pour Beijing 2022, notre but est de faire comme à Tokyo 2020 : plus de Top 8 que lors de la précédente édition. »

À PyeongChang 2018, la délégation belge était composée de 22 athlètes dans 9 disciplines, et Bart Swings avait remporté la seule médaille, en argent, de Team Belgium.

Biathlon

Femmes

Lotte Lie

Hommes

Florent Claude

Thierry Langer

Tom Lahaye-Goffart

César Beauvais

Pjotr Dielen (remplaçant)

Bobsleigh

Bob à deux femmes

Sara Aerts

An Vannieuwenhuyse

Kelly Van Petegem (remplaçante)

Patinage artistique

Femmes

Loena Hendrickx – Patinage artistique dames

Patinage de vitesse

Femmes

Sandrine Tas – Mass start (réserve sur 500 m, 1 000 m et 1 500m)

Hommes

Bart Swings – 1 500 m , 5 000 m, 10 000 m, mass start

– 1 500 m , 5 000 m, 10 000 m, mass start Mathias Vosté – 1 000 m, 1 500 m

Short track

Femmes

Hanne Desmet – 500 m, 1 000 m, 1 500 m

Hommes

Stijn Desmet – 500 m, 1 000 m, 1 500 m

Skeleton

Femmes

Kim Meylemans

Ski alpin

Hommes

Armand Marchant

Sam Maes

Dries Van den Broecke*

*sous réserve de l’évaluation du juge qui est saisi

Ski de fond

Hommes

Thibaut De Marre

Snowboard

Slopestyle et Big air

Femmes

Evy Poppe*

*sous réserve de l’évaluation du juge qui est saisi