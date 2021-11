Loena Hendrickx, libérée des blessures et inspirée par son frère

Libérée, Délivrée ! Désormais plus rien ne l’arrête.

La vie de la patineuse artistique belge Loena Hendrickx a pris la tournure d’un conte de fée ces derniers mois.

Après des années d’une jeune carrière ponctuée par les blessures à répétition, Loena semble s’être enfin débarrassée de ses pépins physiques. Elle patine désormais l’esprit et le corps libérés. Et en plus, elle peut compter sur l’amour et l’expérience de son frère et nouvel entraîneur en chef, Jorik Hendrickx, lui-même ancien patineur artistique qui a participé à deux éditions des Jeux Olympiques.

Mais reprenons au début. Il était une fois… une jeune patineuse venue de Belgique. Elle s’appelle Loena, elle a aujourd’hui 22 ans.

Avant de participer à la Rostelecom Cup à Sotchi, le dernier Grand Prix de la saison 2021/22 les 26-27 novembre où elle va tenter de cumuler des points pour participer à la grande finale de décembre au Japon – même si elle est à l’heure actuelle en ballotage défavorable et devra sûrement décrocher l'or en Russie – elle a accepté d’accorder une interview exclusive à Olympics.com.

Elle y parle de son passé haché par les blessures et de son avenir qui s’annonce radieux : c’est elle qui a décroché le quota de la Belgique pour les Jeux Olympiques de Beijing 2022 et elle vient de décrocher le premier podium de sa carrière en Grand Prix, à Turin, les 5 et 6 novembre.

Une progression freinée par les blessures

Pourtant, Loena revient de loin. Après avoir longtemps souffert de problèmes de dos qui l’obligent à déclarer forfait pour plusieurs compétitions, dont les Championnats d’Europe 2019, elle vit un véritable enfer durant l’été 2019. Lors d’un stage en Turquie, elle se fait une entorse de la cheville en se réceptionnant mal sur un ballon d’équilibre.

Elle essaie de retourner sur la glace quelques semaines plus tard, mais ne peut supporter les douleurs. « Je souffrais vraiment trop et je ne pouvais pas rester plus de cinq minutes sur la glace », se souvient-elle. En septembre, les nuages qui assombrissent sa carrière se dispersent et elle retrouve ses sensations. Mais sur une tentative de triple flip, elle se fait une deuxième entorse. Puis fin octobre, une troisième.

C’en est trop pour la patineuse, qui n'a que 20 ans à l’époque. « C’était très dur et je ne compte plus les fois où je suis rentrée chez moi en pleurant. Ce n’était pas normal. »

Une pause et la transformation

Mais arrive alors la pandémie de Covid-19 qui l’oblige à faire une pause de plusieurs mois, comme le reste du monde. De retour dans les patinoires après le confinement en Belgique, elle est totalement délivrée. « Je me souviens encore de mes premiers sentiments : je n’avais plus de douleurs et je me sentais libre sur la glace », dit-elle. « Je me sentais si bien. C’est à ce moment-là que j’ai décidé d’écouter mon corps. »

Ainsi, après avoir laissé passer une année 2020 dictée par les annulations de compétitions, Loena vit un petit conte de fée depuis le début de l’année 2021. Elle a décroché la cinquième place aux Championnats du monde en mars – son meilleur classement – mais elle est aussi devenue la première patineuse belge de l’histoire à avoir remporté une médaille en Grand Prix ISU, lors du Gran Premio d’Italia à Turin. Le 5 novembre, le jour de son anniversaire, elle s’est même offert la première place du programme court avant de finir la compétition en bronze.

« Il peut me faire passer un cap »

Certes, elle peut mettre ce renouveau sur le compte de l’absence de blessures, mais elle sait aussi que ces réussites, elle les doit à son nouvel entraîneur, son frère Jorik Hendrickx. S’il la dirige depuis deux ans maintenant, il a véritablement repris les rênes de la carrière de Loena cet été, en remplacement de Carine Herrygers, qui entraînait Loena depuis qu’elle avait cinq ans.

« Carine a choisi de partir parce qu’elle avait le sentiment qu’elle ne pouvait pas me hisser vers le niveau supérieur », explique Loena à propos de sa première coach qui entraîne désormais la Néerlandaise Lindsay van Zundert avant d’expliquer comment son frère, Jorik, peut l’aider dans sa quête d’une première médaille olympique.

« Je pense que Jorik peut me faire passer un cap. Vous l’avez déjà vu cette saison. Il est très créatif et avec lui, chaque entraînement est fun, il y a de la variété. C’est très important de prendre du plaisir à l’entraînement. Et puis il a l’esprit ouvert, il veut toujours apprendre et essayer de nouvelles choses. Il regarde énormément de compétitions. C’est un entraîneur né. »

Une inspiration depuis toute petite

Elle raconte aussi le lien fort qui les unit et comment, alors qu’elle n’avait que 12 ans, elle et son frère de 7 ans son aîné ont décidé qu’ils voulaient faire du patinage artistique leur métier. « On rêvait des choses qu’on pourrait faire ensemble, comme les Jeux Olympiques, les Championnats d’Europe, les Championnats du monde », ajoute Loena qui a disputé PyeongChang 2018 avec Jorik. « C’était déjà super cool. Maintenant, c’est pareil, mais en tant que coach et athlète. »

« Lui aussi a été beaucoup touché par les blessures », poursuit-elle à propos de Jorik, 16e à Sotchi 2014 et 14e à PyeongChang 2018. « Mais il n’a jamais baissé les bras et il a commencé à progresser. Et ça, c’est ma source d’inspiration. »

« C’est lui qui m’a fait rêver de toutes ces compétitions parce que quand j’étais petite, je ne savais même pas que de telles compétitions existaient. Et puis, je l’ai vu aller aux Europe dans des salles pleines à craquer. C’est pour ça que je me suis entraînée à fond, parce que je voulais atteindre le même niveau que lui. À l’époque, j’étais tellement fière de lui. »

« Aujourd’hui, je suis fière de nous deux. »

Et aujourd’hui surtout, libérée des blessures, avec son frère aux manettes et maintenant que la tristesse, l'angoisse et la peur l'ont quittée, elle sait que les étoiles lui tendent les bras.