Qui sont les 6 médaillés belges des Jeux Olympiques d’hiver ?

C’est arrivé à six reprises.

Des athlètes belges sont en effet montés sur des podiums des Jeux Olympiques d’hiver six fois dans l’histoire, depuis la première édition en 1924 à Chamonix, en France.

Avant les Jeux Olympiques de Beijing 2022, Olympics.com revient sur ces six médailles – une en or, deux en argent, trois en bronze – obtenues aux Jeux d’hiver par la Belgique dans trois sports : le bobsleigh, le patinage artistique et le patinage de vitesse.

Chamonix 1924 : la toute première, pour l’équipe de bobsleigh hommes

Sur les 16 pays présents à cette première édition qui a réuni 258 athlètes, 11 ont obtenu des médailles, dont la Belgique dans l’épreuve de bobsleigh à quatre hommes : le pilote Charles Mulder et ses pousseurs René Mortiaux, Paul van den Broeck, Victor Verschueren et Henri P. Willems (cinq bobbeurs étaient autorisés à disputer l’ensemble de la compétition) ont obtenu la médaille de bronze en terminant troisièmes lors de chacune des quatre manches.

Verschueren a disputé deux sports à Chamonix 1924 puisqu’il était aussi le gardien de l’équipe de hockey sur glace de la Belgique. Mulder a également eu une carrière en hockey sur glace, évoluant avec Le Puck d'Anvers et en équipe nationale de Belgique lors des Championnats d’Europe dans les années 1920.

Les écarts entre les équipes étaient beaucoup plus importants qu’aujourd’hui. En effet, la Suisse a enlevé l’or avec un chrono de 5 min 45 s 54 sur l’ensemble des quatre manches, devant la Grande-Bretagne en 5 min 48 s 83 et donc la Belgique en 6 min 02 s 29. L’une des deux équipes de France en lice a terminé juste derrière à la quatrième place.

Saint-Moritz 1928 : Robert van Zeebroeck défie le champion olympique en patinage artistique

La Belgique a raflé une autre médaille de bronze dès l’édition suivante. Cette fois, Robert van Zeebroeck en patinage artistique s’est distingué en terminant troisième dans l’épreuve individuelle des hommes.

Il a fini derrière le Suédois Gillis Grafström, qui comptait déjà deux médailles d’or olympiques en patinage artistique, aux Jeux d’été 1920 et aux Jeux d’hiver 1924, et l'Autrichien Willy Böckl, qui finira sa carrière avec deux médailles d’argent olympiques au compteur et plusieurs titres de champion du monde.

Van Zeebroeck a aussi participé à l’épreuve des couples, avec Josy Van Leberghe. Ils ont terminé à la sixième place. Le patineur figure dans le film documentaire officiel de Saint-Moritz 1928, « Le Stade Blanc », que vous pouvez visionner ci-dessus.

Saint-Moritz 1948 : la première en or !

Cette édition, à nouveau organisée en Suisse 20 ans après 1928, fut la plus prolifique pour les athlètes du plat pays. Et c’est dans les deux mêmes sports où la Belgique avait déjà décroché des médailles que les athlètes ont à nouveau fait parler d’eux.

C’est le couple de patinage artistique Micheline Lannoy/Pierre Baugniet qui a eu l’honneur de ramener la première – et à ce jour, la seule – médaille d’or de la Belgique aux Jeux d’hiver.

Déjà champions d’Europe en 1947 à Davos, les deux patineurs ont décroché le titre mondial quelques mois plus tard. L’année suivante, ils réitèrent l’exploit aux Mondiaux après avoir remporté l’or aux Jeux Olympiques en Suisse. Ils ont ensuite mis un terme à leur carrière.

En bobsleigh, glissant dans les traces de Mulder et ses coéquipiers 24 ans plus tôt, la Belgique a remis ça en bob à 4 : Max Houben, Freddy Mansveld, Louis-Georges Niels et Jacques Mouvet ont cette fois fini à la deuxième place pour une médaille d’argent.

Houben et Mouvet ont également participé à la nouvelle épreuve de bob à 2, finissant au pied du podium. Âgé de 49 ans à Saint-Moritz 1948, Houben avait aussi participé aux Jeux d’été 1920 en athlétisme et a remporté le titre de champion de Belgique de… football en 1933. Houben est décédé pendant les Mondiaux de bobsleigh 1949, victime d’un accident à l’entraînement.

Bart Veldkamp sous les couleurs de la Belgique Photo de Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Nagano 1998 : Bart Veldkamp après 40 ans de disette

Cela faisait 40 ans que la Belgique n’était plus apparue dans le tableau des médailles olympiques, mais cela a changé aux Jeux Olympiques de Nagano 1998.

Né près de 20 ans après l’or de Lannoy/Baugniet à Saint-Moritz 1948, le patineur de vitesse Bart Veldkamp jouit déjà d’une excellente réputation à son arrivée aux Jeux japonais. Il est en effet auréolé d’un titre de champion olympique après sa médaille d’or sur le 10 000 m à Albertville 1992, avant le bronze à Lillehammer 1994.

Mais ces deux médailles, il les a obtenues sous la bannière des Pays-Bas, lui qui est né à La Haye. Après avoir changé de nationalité sportive en 1996, il a donc assuré la première médaille de la Belgique – le bronze sur le 5000 m – en 40 ans aux JO d’hiver.

Il finira aussi au pied du podium sur le 10 000 m, derrière trois Néerlandais, et 17e au 1 500 m. En tout, il participera à cinq éditions des Jeux : deux avec les Pays-Bas et trois avec la Belgique puisqu’il a aussi été sélectionné pour Salt Lake 2002 et Turin 2006.

PyeongChang 2018 : Bart Swings sur les traces de son mentor

Il a encore fallu attendre un long moment, 20 ans exactement, pour revoir un Belge monter sur un podium olympique. Et c’est à nouveau le patinage de vitesse qui s’est illustré. Et encore un garçon nommé Bart !

En effet, Bart Swings a attendu l’avènement d’une nouvelle épreuve, la mass start – sa spécialité –, aux Jeux Olympiques lors de PyeongChang 2018 pour offrir à la Belgique sa sixième médaille aux Jeux d’hiver, en argent cette fois.

Aux Jeux de Sotchi 2014, le protégé de Bart Veldkamp, précédemment cité, avait terminé quatrième sur le 5 000 m, juste au pied du podium. Mais en République de Corée, quatre ans plus tard, il finissait deuxième de la mass start donc, un exploit qu’il a pu partager avec son ancien mentor.

« Il était fier de moi et heureux pour moi », a déclaré Swings dans un entretien exclusif avec Olympics.com. « J’ai énormément appris avec lui et il m’a aidé à atteindre mes objectifs. Nous avons une bonne relation et on s’envoie des SMS parfois. Après une bonne course, je reçois un message de sa part et si je suis en difficultés, il me motive pour que je m’en sorte. »

Swings espère désormais remporter l’or à Beijing 2022 dans son épreuve de prédilection.

