Cérémonie d’ouverture de Beijing 2022 : Un seul monde, une seule famille

Avec l’allumage de la flamme olympique dans la vasque olympique, les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 sont désormais officiellement ouverts.

Les athlètes de 91 nations ont défilé dans le Stade national de Pékin lors de la Parade des athlètes. Une cérémonie d’ouverture qui avait un petit air de déjà-vu, 14 ans après la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’été de Beijing 2008.

Le Stade national de Pékin, aussi appelé Nid d’Oiseau, est devenu le tout premier site olympique au monde à accueillir les cérémonies d’ouverture des Jeux d’été et des Jeux d’hiver.

Le thème de cette cérémonie, « Un seul monde, une seule famille », a été symbolisé par la formation d’un unique flocon de neige, composé de 91 petits flocons, représentants les nations participantes aux JO de Beijing 2022. Une représentation qui a été centrale durant toute la durée de la cérémonie. Ce thème est basé sur un ancien dicton chinois qui signifie que « une personne vraiment sage voit le monde comme sa propre famille ».

Le réalisateur mondialement connu Zhang Yimou a joué le Maître de cérémonie pour la seconde fois. Il est la toute première personne de l’histoire, à avoir eu la direction de deux cérémonies d’ouvertures olympiques dans la même ville. Zhang était également la tête pensante derrière le chef d’œuvre de la cérémonie d’ouverture de Beijing 2008.

Le célèbre réalisateur de film a donné vie à ce spectacle avec de la musique, des chants, de la danse, des technologies innovantes et bien entendu, des feux d’artifices, avec la participation des habitants des provinces de Pékin et de Hebei, plutôt qu’avec des stars, des chanteurs, des danseurs et des acteurs professionnels.

La scène centrale du Nid d’oiseau était constituée d’un immense écran HD LED de 11 600 mètres carrés, semblable à « une surface de glace pure ». Zhang a également utilisé de la haute technologie pour donner vie à ses tableaux grâce à l'intelligence artificielle et à la technologie de capture d'images en direct.

Dans son discours, le président du Comité International Olympique Thomas Bach, a remercié les athlètes pour leur résilience et l’inspiration qu’ils apportent au monde entier à travers le sport.

« Vous êtes arrivés jusqu’ici après avoir surmonté tellement d’épreuves et vécu tant de périodes de doute. Mais aujourd’hui, votre moment est arrivé : le moment que vous avez tant attendu, le moment que nous avons tous attendu », a déclaré Bach.

« Nous sommes tous avec vous. Nous vous soutenons tous. Nous vous acclamons tous. »

Zhao Jiawen et Yilamujiang Dinigeer allument la flamme vasque olympique

Les derniers relayeurs du relais de la flamme olympique étaient la skieuse de fond Yilamujiang Dinigeer et le skieur de combiné nordique Zhao Jiawen.

Ensemble, ils ont déposé la torche olympique au centre de cet immense flocon, formé de petits flocons portant chacun d'entre eux le noms des 91 nations présentes aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Par ce geste, ils ont officiellement lancé cette nouvelle édition des Jeux Olympiques d'hiver.

Zhao Jiawen et Yilamujiang Dinigeer allument la flamme vasque olympique Photo de 2022 Getty Images

Un flocon de neige géant, formé par les 91 nations présentes à Beijing 2022

Une fois la parade terminée avec la délégation du pays hôte, un immense flocon de neige s'est formé, composé par 91 petits flocons de neige, représentants les nations présentes aux Jeux de Beijing 2022.

Un tableau splendide avec la lune au dessus des anneaux olympiques et la terre, ornée d'aurores boréales, sur le sol du Stade national de Pékin.

Un flocon géant formé après la parade des athlètes à Beijing 2022. Photo de 2022 Getty Images

Le discours de Thomas Bach

Le Président du Comité International Olympique a ensuite pris la parole pour remercier les hôtes chinois ainsi que tous les athlètes pour leur courage, leur résilience et leur volonté de réussir, tous ensemble.

Puis le drapeau olympique a été hissé à côté du drapeau de la République populaire de Chine et un chœur d'enfants à chanté l'hymne olympique en Grec.

Thomas Bach, le Président du CIO, durant son discours lors de le cérémonie d'ouverture de Beijing 2022. Photo de 2022 Getty Images

Compte à rebours de 24 à 0

Un peu plus tôt dans la soirée, le compte à rebours du lancement de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Beijing 2022 a démarré de 24. En effet, aujourd’hui marque la première des 24 périodes solaires du calendrier luni-solaire chinois. Ce jour marque aussi le début du printemps. Une bien belle occasion pour donner le coup d’envoi de ces 24e Jeux Olympiques d’hiver !

Le début du printemps

Le premier tableau de cette cérémonie d'ouverte des Jeux Olympiques de Beijing 2022, mettait à l'honneur le début du printemps. Les Chinois pensent que le retour du printemps est synonyme de renaissance après la longue saison de froid. C’est le moment parfait pour se réunir entre amis et célébrer le début du nouvel an lunaire, de la saison et… de Beijing 2022.

Une fleur en LED pour célébrer le début du printemps lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Beijing 2022. Photo de 2022 Getty Images

L'idéogramme du bonheur pour la nouvelle année

L'idéogramme du bonheur a été projeté dans le Stade National de Pékin. Il est usuel pour les familles chinoises de dessiner ce mot sur le sol ou les portes de leur maison au moment de la nouvelle année.

Idéogramme chinois du bonheur Photo de 2022 Getty Images

Arrivée du drapeau de la République populaire de Chine

Des gens ordinaires, représentants des 56 groupes ethniques de toutes les régions de Chine, se passent le drapeau national de main en main. Pendant que le drapeau se déplace sur la scène, un enfant trompettiste joue la mélodie de « Ma patrie et moi », une chanson populaire en Chine.

Le drapeau de la République populaire de Chine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Beijing 2022 Photo de 2022 Getty Images

Hommage aux 23 éditions olympiques précédentes

Les 23 éditions olympiques précédentes ont été mises à l'honneur sur un gros cube de glace. De sa toute première édition à Chamonix 1924, jusqu'à Beijing 2022, la 24e édition des Jeux Olympiques d'hiver.

Des performers habillés en hockeyeurs sont ensuite arrivés dans le stade pour tirer ensemble sur ce cube de glace.

Des hockeyeurs dévoilent les anneaux olympiques durant la cérémonie d'ouverture de Beijing 2022. Photo de 2022 Getty Images

Les anneaux olympiques

Les anneaux olympiques ont été dévoilés, derrière l'immense cube de glace. Ce cube fait référence au nom de l'ancienne piscine olympique utilisée lors des Jeux Olympiques d'été de Beijing 2008 et nommée le "Water Cube", le cube d'eau, qui a été transformée en "Ice Cube", le cube de glace, pour accueillir les épreuves de curling durant les Jeux d'hiver de Beijing 2022.

Les anneaux olympiques durant la cérémonie d'ouverture de Beijing 2022. Photo de 2022 Getty Images

Retour sur la parade des athlètes

Une immense porte s'est ouverte sous les anneaux olympiques, ouvrant la voie pour la parade des athlètes. La Belgique a notamment défilé avec ses deux porte-drapeaux, la patineuse artistique Loena Hendrickx et le skieur alpin Armand Marchant.

Les porte-drapeaux belges Loena Hendrickx et Armand Marchant à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Beijing 2022 Photo de 2022 Getty Images

Mia Clerc avec le drapeau de Madagascar

Madagascar était également présent, avec à la skieuse alpine Mialitiana Clerc. La Franco-malgache participe à ses deuxièmes Jeux Olympiques d'hiver après PyeongChang 2018. Elle est la première femme à représenter Madagascar aux Jeux Olympiques d'hiver.

Madagascar à Beijing 2022 Photo de 2022 Getty Images

Place au Canada

Le patineur de vitesse sur piste courte Charles Hamelin et la hockeyeuse Marie-Philip Poulin étaient les porte-drapeaux de la grande délégation canadienne qui sera une fois de plus très attendue lors de cette nouvelle édition olympique. À l'heure actuelle, le Canada a remporté 199 médailles olympiques durant son histoire. Qui remportera la 200e ?

Les porte-drapeaux canadiens Charles Hamelin et Marie-Philip Poulin lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Beijing 2022 Photo de 2022 Getty Images

La République démocratique du Timor-Leste aux Jeux d'hiver

Une autre nation exotique des sports d'hiver a fait son entrée dans le Nid d'oiseau. Il s'agit de la République démocratique tu Timor-Leste, avec son unique représentant, le Franco-timorais Yohan Goutt Gonçalves

Le skieur de République démocratique du Timor-Leste Yohan Goutt Gonçalves lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Beijing 2022 Photo de Getty Images

Les Bleu(e)s entre dans le Stade national de Pékin

Derrière les deux porte-drapeaux tricolores, Kevin Rolland, skieur acrobatique spécialiste du halfpipe et Tessa Worley, skieuse alpine, la délégation française à fait son entrée dans le Nid d'Oiseau.

Kevin Rolland et Tessa Worley mènent la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture de Beijing 2022. Photo de 2022 Getty Images

La relève de Pita Taufatofua

Si l'athlète de Tonga, Pita Taufatofua, n'est pas présent cette année aux Jeux Olympiques d'hiver, le représentant des Samoas, Nathan Crumpton perpétue la tradition polynésienne de défiler torse nu et en tenue traditionnelle.

Nathan Crumpton Beijing 2022 Photo de 2022 Getty Images

Les athlètes suisses dans le Nid d'oiseau

La très grande délégation suisse a elle aussi défilé dans le Nid d'oiseau, avec ses deux porte-drapeaux Wendy Holdener et Andres Ambühl.

Ambuhl et Wendy Holdener devant la délégation suisse aux JO de Beijing 2022. Photo de 2022 Getty Images

Haïti entre en piste avec Richardson Viano

Richardson Viano est le premier athlète de l'histoire d'Haïti a participer aux Jeux Olympiques d'hiver. Une aventure qui n'aurait pas été possible sans l'appel de Jean-Pierre Roy, le président de la Fédération haïtienne de ski. Aujourd'hui, il défilait, drapeau dans la main, dans le Stade national de Pékin, prêt à en découdre sur les pistes de ski alpin.

Richardson Viano Beijing 2022 Photo de 2022 Getty Images

Yassine Aouich, unique représentant du Maroc à Beijing 2022

La délégation marocaine de ces Jeux Olympiques d'hiver était fièrement représentée par le skieur alpin Yassine Aouich.

« Je suis très, très fier d'être le seul représentant du Maroc aux JO. Et surtout de porter le drapeau national. C'est un grand honneur pour moi », avait-il expliqué à Olympics.com, en janvier 2022.

