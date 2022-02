Loena Hendrickx et Armand Marchant ont porté le drapeau de la Belgique lors de la cérémonie d’ouverture de Beijing 2022

Ce vendredi 4 février, les porte-drapeaux de la délégation belge ont fièrement porter les couleurs de leur nation dans le Nid d’oiseau, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Beijing 2022.

C’est la 22e fois de son histoire que la Belgique est présente lors d’une édition olympique d’hiver, avec un total de six médailles olympiques, dont une en or, remportées par les athlètes Belges.

Cette année, comme à Tokyo 2020, deux porte-drapeaux, un homme et une femme, étaient autorisés à défiler. Ce sont donc la patineuse artistique Loena Hendrickx et le skieur alpin Armand Marchand qui ont représenté la Belgique, menant une équipe de 19 athlètes dans neuf disciplines différentes.

« Être aux Jeux Olympiques est déjà un truc de fou, et être porte-drapeau et représenter son pays, c'est un énorme honneur. J'en suis très fier et j'espère en être digne aussi sur les pistes », avait déclaré Marchant à rtbf.

Sur les pistes, seul l’avenir nous le dira, mais dans le Stade national, la mission est déjà accomplie pour les deux athlètes belges.

Loena Hendrickx, figure de proue des sports d’hiver en Belgique

Loena Hendrickx est l’unique représentante de la Belgique en patinage artistique, l’une des disciplines phares des Jeux Olympiques d’hiver. Mais en plus de cela, elle peut légitimement rêver à une podium olympique cette année à Beijing 2022.

Après une première participation olympique à PyeongChang 2018, durant laquelle elle s’est classée 16e de l’épreuve individuelle femmes, Loena Hendrickx a pris le temps de réparer ses petits pépins physiques qui avaient été un frein à sa progression.

Enfin libérée physiquement, la jeune patineuse de 22 ans a réalisé une très bonne saison 2021/22 avec notamment une troisième place en Italie, son premier podium en Grand Prix et une 5e place durant la Coupe de Russie.

Plus récemment, elle a aussi pris la 4e place des Championnats d’Europe. Tous les voyants sont au vert pour la patineuse, entrainée par son frère Jorik Hendrickx, lui même double olympique en patinage artistique.

Armand Marchant, enfin aux Jeux Olympiques

À 24 ans, le skieur alpin Armand Marchant s’apprête à participer à ses tous premiers Jeux Olympiques d’hiver. Pourtant, il avait déjà été sélectionné à PyeongChang 2018, mais une sévère blessure au genou l’avait éloigné des pistes. Un déchirement pour le skieur qui rêvait des JO depuis tant d’années.

Après sept opérations du genou, le voila de nouveau fin prêt à dévaler les pistes et son heure est venue de briller aux JO à Beijing 2022. En plus de prendre part aux épreuves de super-G, de slalom et de slalom géant, Marchant était également le porte-drapeau de la délégation belge. Un honneur et une reconnaissance de son travail.

