Charles Hamelin et Marie-Philip Poulin ont porté le drapeau pendant la cérémonie d'ouverture de Beijing 2022

Le drapeau à la feuille d’érable a flotté au milieu du Stade national de Pékin ! Les porte-drapeaux canadiens ont fait leur entrée dans le célèbre Nid d’oiseau, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Il s'agit de la 24e participation du Canada à des Jeux Olympiques d'hiver. Un nation historiquement forte : au cours de l'histoire, les athlètes canadiens ont récolté pas moins de 199 médailles lors des JO d’hiver. Qui aura l’honneur de remporter la 200e à Beijing 2022 ?

Hamelin et Poulin, deux monuments comme porte-drapeaux

Charles Hamelin et Marie Philip-Poulin ont été désignés porte-drapeaux du Canada pour Beijing 2022, succédant aux patineurs Scott Moir et Tessa Virtue, qui avaient eu cet honneur à PyeongChang 2018,

« J’ai l’impression d’appartenir à une famille depuis que je porte le maillot du Canada, a réagi Charles Hamelin. Chaque fois que j’assistais à une cérémonie d'ouverture, je regardais le porte-drapeau comme un modèle. Marie-Philip est une athlète incroyable mais plus que ça, c'est une personne formidable. Je la vois comme un leader et une source d'inspiration. »

« Je n’arrive pas à croire que je suis nommée porte-drapeau, c’est comme un rêve, a déclaré Marie Philip-Poulin. Chaque fois que vous portez cette feuille d'érable dans votre dos, vous faites partie de quelque chose qui vous dépasse. J'ai pu observer Charles au cours des deux dernières décennies et je serai très honorée de marcher à ses côtés avec le drapeau canadien. »

Charles Hamelin

Âge : 37 ans

Participations olympiques : 4 (Turin 2006, Vancouver 2010, Sotchi 2014, PyeongChang 2018)

Charles Hamelin, qui a débuté son aventure olympique à Turin 2006, possède l'un des plus beaux palmarès du short-track avec trois médailles d'or, une en argent, et une en bronze. À 37 ans, il participe à ses 5e Jeux Olympiques et sa forme reste étincelante... même olympique : il a remporté en 2021 le 1 500 m individuel des Championnats du monde de short-track. Sa médaille d’or lui a d’ailleurs valu le titre d’Athlète de l’année 2021 par la Fédération canadienne de patinage de vitesse.

Marie-Philip Poulin

Âge : 30 ans

Participations olympiques : 3 (Vancouver 2010, Sotchi 2014, PyeongChang 2018)

Doublé médaillée d'or (Vancouver 2010 et Sotchi 2014) puis médaillée d'argent (PyeongChang 2018), Marie Philip-Poulin est un monument du hockey sur glace canadien. Irrésistible dans le money time, elle a réussi l'exploit de marquer au moins un but dans trois finales olympiques ! Après avoir commencé par le patinage artistique, la Canadienne s’est rapidement tournée vers le hockey, avec un immense succès.

À PyeongChang 2018, la délégation canadienne était composée de 225 athlètes dans 15 disciplines. Elle avait remporté 29 médailles dont 11 en or.