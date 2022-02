Les athlètes canadiens à ne pas manquer à Beijing 2022

Mikaël Kingsbury

Discipline : ski acrobatique

: ski acrobatique Âge : 29 ans

: 29 ans Palmarès : champion olympique en 2018 à Pyeongchang

La déclaration de Mikaël Kingsbury à La Presse : « Je suis dans une belle position : je vais toujours être champion olympique et je me bats contre des athlètes qui veulent remporter leur premier titre olympique. Je sais ce que c’est d’être en haut du parcours et de pousser pour la victoire ».

Le boss des « bosses », c’est lui. Simple spectateur à Vancouver en 2010, vice-champion olympique à Sotchi en 2014, champion olympique en 2018 à Pyeongchang, Mikaël Kingsbury est le skieur acrobatique le plus dominant de l’histoire de sa discipline.

Vainqueur du classement général de la Coupe du monde à neuf reprises consécutivement, lauréat de 18 globes de cristal, le Québécois de 29 ans est encore bien parti pour rester au sommet cette année avec six victoires en Coupe du monde. S’il monte sur la plus haute marche du podium à Beijing 2022, il égalera son compatriote Alexandre Bilodeau qui avait remporté l’or à Vancouver puis l’avait défendu avec succès en 2014.

Mais gare ! Le natif de Sainte-Agathe-des-Monts - à une centaine de kilomètres de Montréal - va devoir ferrailler avec une rude concurrence. Son grand rival, le Japonais Horishima Ikuma, a notamment remporté trois courses cette saison.

Quand voir Mikaël Kingsbury aux JO de Beijing 2022 ? (Tous les horaires sont CST)

Jeudi 3 février – 19h45 – bosses, qualifications 1

Samedi 5 février – 18h – bosses, qualifications 2

Samedi 5 février – 19h30 – bosses, finale 1 **

Samedi 5 février – 20h05 – bosses, finale 2 **

Samedi 5 février – 20h40 – bosses, finale 3 **

**sous réserve de qualification

Kim Boutin

Discipline : patinage de vitesse

: patinage de vitesse Âge : 27 ans

: 27 ans Palmarès : triple médaillée olympique à Pyeongchang

La déclaration de Kim Boutin au Journal de Montréal : . « C’est un défi d’être en harmonie avec mon environnement. Je dois maintenant savourer le moment présent pour être en mesure de livrer mes meilleures performances ».

Il y a quatre ans, elle avait tout simplement marqué l’histoire. En raflant l’argent sur le 1000 m, le bronze sur le 500 m et le 1500 m, Kim Boutin était devenue la seconde femme à monter sur le podium des trois distances individuelles. La native de Sherbrooke avait d’ailleurs eu la fierté d’être nommée porte-drapeau de la cérémonie de clôture.

Mais après avoir souffert de stress à Pyeongchang, la championne canadienne a décidé de changer son approche de la compétition et de retrouver une forme d’équilibre, en ne se focalisant pas que sur la performance. « J’ai besoin de cette énergie positive pour me régénérer », a-t-elle indiqué à La Presse. « J’ai un côté plus artistique. J’aime faire de la peinture. J’aime le côté créatif des enfants. Je veux garder une étincelle de créativité. »

« Régénérée », la Québécoise pourrait bien être une des grandes dames de Beijing 2022. Dans les mois de préparation, elle a obtenu plusieurs médailles sur le circuit de la Coupe du monde (1ère et 3e au 500 m, 2e au 1000 m ainsi que deux fois 2e au relais par équipes de 3000 m).

Marie-Philip Poulin

La déclaration de Marie-Philip Poulin à Radio Canada : « C’est difficile de mettre des mots sur ce que l’on ressent à la cérémonie d’ouverture, quand on réalise qu’on vit son rêve. C’est un honneur chaque fois ».

Discipline : hockey sur glace

: hockey sur glace Âge : 30 ans

: 30 ans Palmarès : championne olympique à Vancouver et Sotchi

On parle tout simplement d’une légende du hockey. Marie-Philip Poulin va participer à ses 4e Jeux Olympiques. Au cours des trois premiers, elle a remporté l’or à deux reprises (à Vancouver et Sotchi) avant de se parer d’argent à Pyeongchang. Celle qui a décidé de jouer au hockey après avoir vu son grand frère jouer est devenue une des meilleures joueuses de la planète et la capitaine de sa sélection nationale.

La Canadienne est connue pour être une irrésistible dans le money time. Lors de ses premiers JO, âgée de seulement 18 ans, elle avait inscrit deux buts en finale. Elle a récidivé à Sotchi et Pyeongchang, marquant cinq buts en trois finales olympiques. Aux Mondiaux 2021 en août dernier, elle a montré qu’elle était encore décisive dans les grands rendez-vous avec un nouveau but de la victoire en prolongation en finale. Rebelote à Pékin ?

Quand voir Marie-Philip Poulin aux JO de Beijing 2022 ? (Tous les horaires sont CST)

Jeudi 3 février 12h10 – tour préliminaire, groupe A – Canada / Suisse

Samedi 5 février 12h10 – tour préliminaire, groupe A – Canada / Finlande

Lundi 7 février 12h10 – tour préliminaire, groupe A – ROC / Canada

Mardi 8 février 12h10 – tour préliminaire, groupe A – États-Unis / Canada

Jennifer Jones

Discipline : curling

: curling Âge : 47 ans

: 47 ans Palmarès : championne olympique à Sotchi

La déclaration de Jennifer Jones à Olympics : « Ce n’est pas une question de reconnaissance, de prix ou de plus haute marche du podium. C’est l’amour du jeu ».

Un titre de championne olympique à Sotchi en 2014, deux titres mondiaux en carrière, six médailles d'or du tournoi national canadien des Scotties Hearts, deux médailles d'or des essais olympiques canadiens et plusieurs victoires de Grand Slam de curling… La curleuse Jennifer Jones est habituée depuis longtemps à collectionner les médailles et les récompenses. Preuve de son aura : elle a été élue meilleure joueuse de curling canadienne de tous les temps.

À 47 ans, elle est l’athlète la plus âgée de la délégation canadienne. La maman de deux enfants n’a plus rien à prouver... mais a encore des choses à gagner. « Je veux qu’on se souvienne de moi comme d'une vraie passionnée de mon sport, qui a aimé jouer et qui a essayé de repousser les limites de ce qu’était le curling chez les femmes ». À Pékin, elle pourra compter sur une équipe expérimentée composée de Kaitlyn Lawes, Jocelyn Peterman, Dawn McEwen, et Lisa Weagle.

Quand voir Jennifer Jones aux JO de Beijing 2022 ? (Tous les horaires sont CST)

Jeudi 10 février – 20h05 - tour préliminaire session 2 – Canada / République de Corée

Vendredi 11 février - 14h05 - tour préliminaire session 3 – Canada / Japon

Samedi 12 février - 09h05 - tour préliminaire session 4 – Suède / Canada

Dimanche 13 février - 14h05 - tour préliminaire session 6 – Suisse / Canada

Lundi 14 février - 09h05 - tour préliminaire session 7 – Canada / ROC

Lundi 14 février - 20h05 - tour préliminaire session 8 – Grande-Bretagne /Canada

Mercredi 16 février - 09h05 - tour préliminaire session 10 – Canada / États-Unis

Mercredi 16 février - 20h05 - tour préliminaire session 11 – Canada / République populaire de Chine

Dimanche 17 février - 14h05 - tour préliminaire session 12 – Danemark / Canada

Max Parrot

Discipline : snowboard

Âge : 27 ans

: 27 ans Palmarès : vice-champion olympique à Pyeongchang

La déclaration de Maxence Parrot au Journal de Montréal: « Si je peux inspirer du monde par ma détermination, et pas seulement ceux qui ont un cancer, j’en serai heureux »

Maxence Parrot débarque à Beijng 2022 en ayant déjà gagné. Oui, la compétition de snowboard n’a pas encore débuté, mais le Canadien a connu la plus belle victoire de vie en combattant un cancer, un lymphome de Hodgkin. Après six mois de traitement, l'athlète a annoncé qu’il avait vaincu la maladie et qu’il allait reprendre l'entraînement et la compétition.

Et il n'avait rien perdu de son talent : deux mois plus tard, il remportait l’or en snowboard big air aux X Games ! Médaillé d’argent en slopestyle à Pyeongchang en 2018, l’athlète de 27 ans a de nouveau réussi à se qualifier pour ceux de Beijing 2022. « Avoir la chance d’aller une fois aux JO c’est déjà fantastique, mais là ce seront mes troisièmes ! Cela signifie beaucoup pour moi. C’est le résultat de 10 ans de travail acharné. C’est vraiment génial, d’autant plus avec l’équipe du Canada, ce n’est pas facile d’être sélectionné parce qu’il y a tellement de bons athlètes ».

Quand voir Max Parrot aux JO de Beijing 2022 ? (Tous les horaires sont CST)

Dimanche 6 février 12h30 : snowboard slopestyle – qualification manche 1

Dimanche 6 février 13h33 snowboard slopestyle – qualification manche 2

Lundi 7 février – 12h00 - snowboard slopestyle – finale manche 1 **

Lundi 7 février – 12h27 - snowboard slopestyle – finale manche 2 **

Lundi 7 février – 12h54 - snowboard slopestyle – finale manche 3 **

Lundi 14 février 13h30 : snowboard big air – qualification manche 1

Lundi 14 février 14h15 : snowboard big air – qualification manche 2

Lundi 14 février 15h00 : snowboard big air – qualification manche 3

Mardi 15 février 13h00 : snowboard big air – finale manche 1 **

Mardi 15 février 13h22 : snowboard big air – finale manche 2 **

Mardi 15 février 13h45 : snowboard big air – finale manche 3 **

**sous réserve de qualification

Laurent Dubreuil

Discipline : patinage de vitesse

Âge : 29 ans

: 29 ans Palmarès : Vainqueur de deux 500 m en Coupe du monde 2021/22, champion du monde du 500 m en 2021

Un enfant de le balle devenu un papa zen. Père d’une petite Rose depuis 2019, Laurent Dubreuil l’affirme désormais : si le sport est sa passion, son enfant est sa priorité. Et ce nouvel état d’esprit va de pair avec d’excellentes performances. « Je suis plus détendu et meilleur en compétition depuis que Rose est née », confie-t-il à RDS. Peut-être que ça m’a aidé à relaxer. Je suis meilleur depuis que c’est moins crucial dans ma vie, ce qui est quand même drôle ».

Avec une 25e place sur le 1000 m et une 18e place sur le 500 m à Pyeongchang, le Québécois est devenu depuis l’un des tout meilleurs sprinteurs de la planète sur les ovales de glace, avec 8 podiums en 8 courses cette saison. Le patineur a même réussi le troisième meilleur chrono de l'histoire, à Calgary, cet automne.

Il faut dire qu'ayant grandi dans une famille de patineurs, avec des parents anciens athlètes olympiques (Robert Dubreuil et Ariane Loignon), Laurent Dubreuil partait avec des prédispositions... qu'il a parfaitement exploité. Avant peut-être la cerise sur le gâteau olympique.

Quand voir Laurent Dubreuil aux JO de Beijing 2022 ? (Tous les horaires sont CST)