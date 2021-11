Débuts réussis pour le Canada en Coupe du monde de patinage de vitesse 

La saison internationale de patinage de vitesse a débuté ce vendredi à Tomaszów Mazowiecki. Lors de la première Coupe du monde de l'hiver, qui ouvre aussi les qualifications aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, le Canada a pris un très bon départ.

En Pologne, avant la troisième et dernière journée de compétition, les patineurs canadiens ont déjà décroché quatre médailles : une en or (poursuite par équipes femmes), deux en argent (Isabelle Weidemann sur 3 000 m et Ted-Jan Bloemen sur 5 000 m) et une en bronze (Laurent Dubreuil sur 500 m hommes).

La victoire d'Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann et Valérie Maltais dans l'épreuve par équipes confirme leur statut de favorites. Depuis que ce trio a été formé, il n'a jamais terminé une manche de Coupe du monde en dehors du podium.

En devançant les championnes olympiques japonaises et les championnes du monde néerlandaises, elles ont fait passer un message à la concurrence. Cette performance est très prometteuse à moins de 100 jours des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 et annonce d'autres duels épiques entre ces trois nations en Coupe du monde.

À LIRE AUSSI : Valérie Maltais, une médaille olympique en patinage de vitesse après trois JO d'hiver en short-track ?

D'autres favoris ont été victorieux lors du premier week-end de courses de l'hiver : Irene Schouten sur 3 000 m et Brittany Bowe sur 1 000 m chez les femmes, Nils Van Der Poel sur 5 000 m chez les hommes.

Le Belge Bart Swings a eu moins de réussite sur la mass start masculine. Le vice-champion olympique en titre de la discipline a dû se contenter de la sixième place, juste derrière le Suisse Livio Wenger. Dans cette épreuve, les Français Mathieu Belloir et Timothy Loubineaud n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale. Ce dernier s'est aussi classé septième de la division B du 5 000 m.

Dès vendredi, un moment d'histoire a eu lieu à la patinoire de Tomaszów Mazowiecki. En s'imposant sur 500 m, Erin Jackson est devenue la première patineuse afro-américaine à remporter une course en Coupe du monde.

Les podiums de la Coupe du monde de patinage de vitesse de Tomaszów Mazowiecki

500 m femmes (1ère course)

Erin Jackson (USA) Nao Kodaira (JPN) Olga Fatkulina (ROC)

500 m hommes

Tingyu Gao (CHN) Tatsuya Shinhama (JPN) Laurent Dubreuil (CAN)

3 000 m femmes

Irene Schouten (NED) Isabelle Weidemann (CAN) Francesca Lollobrigida (ITA)

5 000 m hommes

Nils Van Der Poel (SWE) Ted-Jan Bloemen (CAN) Patrick Roest (NED)

500 m femmes (2e course)

Erin Jackson (USA) Angelina Golikova (ROC) Nao Kodaira (JPN)

1 500 m hommes

Min Seok Kim (KOR) Zhongyan Ning (CHN) Joey Mantia (USA)

1 000 m femmes

Brittany Bowe (USA) Miho Takagi (JPN) Nao Kodaira (JPN)

Mass start hommes

Masahito Obayashi (JPN) Ruslan Zakharov (ROC) Zbigniew Brodka (POL)

Poursuite par équipes femmes

Canada Japon Pays-Bas

Le patinage de vitesse aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

14 épreuves de patinage de vitesse sont au programme des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 : 500 m, 1 000 m, 1 500 m, 5 000 m, 10 000 m, mass start et poursuite par équipes pour les hommes; 500 m, 1 000 m, 1 500 m, 3 000 m, 5 000 m, mass start et poursuite par équipes pour les femmes.

Elles auront lieu du 5 au 19 février au Ruban de Glace dans la zone de Pékin.