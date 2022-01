Poulin et Johnston mèneront les hockeyeuses canadiennes à Beijing 2022

Les 23 hockeyeuses canadiennes qui vont participer aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 sont connues. Hockey Canada a dévoilé ce mardi 11 janvier la sélection* de l'entraîneur Troy Ryan. Le groupe dont le départ pour Pékin est prévu le 26 janvier sera composé de 3 gardiennes, 7 défenseures et 13 attaquantes.

La liste des hockeyeuses canadiennes à Beijing 2022

Gardiennes

Kristen Campbell (Brandon, Man.)

Ann-Renée Desbiens (La Malbaie, Que.)

Emerance Maschmeyer (Bruderheim, Alta.)

Défenseures

Erin Ambrose (Keswick, Ont.)

Ashton Bell (Deloraine, Man.)

Renata Fast (Burlington, Ont.)

Jocelyne Larocque (Ste. Anne, Man.)

Ella Shelton (Ingersoll, Ont.)

Claire Thompson (Toronto, Ont.)

Micah Zandee-Hart (Saanichton, B.C.)

Attaquantes

Emily Clark (Saskatoon, Sask.)

Mélodie Daoust (Valleyfield, Que.)

Sarah Fillier (Georgetown, Ont.)

Brianne Jenner (Oakville, Ont.)

Rebecca Johnston (Sudbury, Ont.)

Emma Maltais (Burlington, Ont.)

Sarah Nurse (Hamilton, Ont.)

Marie-Philip Poulin (Beauceville, Que.)

Jamie Lee Rattray (Kanata, Ont.)

Jill Saulnier (Halifax, N.S.)

Natalie Spooner (Scarborough, Ont.)

Laura Stacey (Kleinburg, Ont.)

Blayre Turnbull (Stellarton, N.S.)

*Cette présente liste doit être approuvée par le comité de sélection du CNO canadien.

Deux doubles championnes olympiques pour reconquérir le titre

La capitaine de cette équipe sera l'expérimentée Marie-Philip Poulin. Comme Rebecca Johnston, elle va participer à ses quatrièmes Jeux Olympiques d'hiver consécutifs. Les deux attaquantes ont déjà remporté trois médailles olympiques : deux en or (à Vancouver 2010 et Sotchi 2014), et une en argent à PyeongChang 2018.

« Avoir l'opportunité de participer aux Jeux Olympiques d'hiver est un rêve qui devient réalité. On ne se lasse jamais de représenter son pays au plus haut niveau. Je suis très excitée à l’idée de porter le maillot avec la feuille d'érable au sein de ce groupe et jouer pour quelque chose qui est bien plus grand que nous », a réagi la capitaine canadienne dans un communiqué de Hockey Canada.

Les hockeyeuses canadiennes vont tenter de remporter le cinquième titre olympique de leur histoire. En plus de Marie-Philip Poulin et Rebecca Johnston, quatre autres joueuses qui ont connu cet honneur à Sotchi 2014 seront présentes à Pékin.

Le Canada va aussi pouvoir compter sur Melodie Daoust. La Québécoise a été élue meilleure joueuse du tournoi olympique à PyeongChang 2018 et lors des Championnats du monde 2021. En août dernier, les filles de Troy Ryan ont décroché le titre mondial à la faveur d'un succès sur les États-Unis en finale (3-2 après prolongation). Ce duel pourrait une nouvelle fois avoir lieu en finale des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Cinq des six finales olympiques de hockey sur glace femmes ont opposé le Canada aux États-Unis.

Avant un potentiel duel pour la médaille d'or, ces deux nations vont s'affronter en phase de poules le mardi 8 février lors du tour préliminaire.

À LIRE AUSSI : Le calendrier complet des matchs de hockey sur glace à Beijing 2022

Le hockey sur glace aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

En hockey sur glace, deux titres seront mis en jeu à Beijing 2022. Chez les femmes, dix nations sont qualifiées. Elles seront réparties en deux groupes de cinq pour le tour préliminaire qui est prévu du 3 au 8 février. Les cinq équipes du groupe A et les trois meilleures du groupe B après la phase de poules seront qualifiées pour les quarts de finale. La suite de la compétition se déroulera sous la forme d'une phase à élimination directe classique.

Chez les hommes, les 12 nations qualifiées sont réparties en trois groupes de quatre pour le tour préliminaire qui se déroulera du 9 au 13 février. À l'issue du tour préliminaire, les premiers de chaque groupe et le meilleur deuxième seront directement qualifiés pour les quarts de finale. Les huit autres équipes vont s'affronter en barrages pour tenter de les rejoindre en phase finale. Le tournoi olympique masculin se terminera avec une phase à élimination directe classique.

Les matchs vont se dérouler au Palais national omnisports et au Palais omnisports de Wukesong.