Le Canada nomine 13 athlètes en patinage artistique pour Beijing 2022

Le patinage artistique canadien connaît ses représentants !

Dimanche 9 janvier, Skate Canada et le Comité National Olympique Canadien a dévoilé l'identité des athlètes qui participeront à la compétition de patinage artistique des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, qui démarrent le 4 février prochain. Treize athlètes ont été nominés*, dont six d'entre eux feront leur débuts olympiques.

Danse sur glace

Laurence Fournier Beaudry (Greenfield Park, QC) et Nikolaj Sørensen (Montreal, QC)

(Greenfield Park, QC) et (Montreal, QC) Piper Gilles (Toronto, ON) et Paul Poirier (Unionville, ON)

(Toronto, ON) et (Unionville, ON) Marjorie Lajoie (Boucherville, QC) et Zachary Lagha (St-Hubert, QC)

Hommes

Keegan Messing (Girdwood, AK)

Roman Sadovsky (Vaughan, ON)

Femmes

Madeline Schizas (Oakville, ON)

Couples

*Cette présente liste doit être approuvée par le comité de sélection du CNO canadien.

Paul Poirier : « Nous visons le podium à Beijing 2022 »

La sélection a été basée sur les résultats internationaux obtenus lors des deux années précédentes, ainsi que sur les Championnats canadiens de patinage artistique 2022 seniors, qui ont eu lieu vendredi 7 et samedi 8 janvier. Les quotas ont quant à eux été remportés lors des Championnats du monde de patinage artistique 2021, du 22 au 28 mars dernier à Stockholm en Suède.

« C’est un véritable honneur pour nous », a déclaré Paul Poirier, médaillé de bronze mondial de danse sur glace en 2021 avec sa partenaire Piper Gilles. « Nous avons eu le plaisir de représenter le Canada lors des Jeux Olympiques 2018 [8e place, ndlr] et se qualifier pour de nouveaux Jeux, c’est très spécial. Nous visons le podium, et nous sommes très excités à l’idée de livrer notre meilleur patinage aux JO. »

En danse sur glace, deux autres duos iront également donner le meilleur d’eux-mêmes, dans une compétition où les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui s’entraînent à l’Ice Academy de Montréal, figurent parmi les favoris.

« Aller aux Jeux Olympiques d’hiver est un rêve », a réagi Madeline Schizas, qui disputera ses premiers JO et qui a terminé 6e du Grand Prix de Rostelcom Cup 2021, en Russie. « J’ai regardé Joannie Rochette aux Jeux de Vancouver 2010, et depuis ce moment j’en rêve. Je suis si heureuse d’être parvenue à être nommée dans l’équipe. »

Vanessa James disputera quant à elle ses premiers Jeux Olympiques d'hiver en tant que Canadienne, après trois éditions au sein de la délégation française. Elle sera associée à Eric Radford, médaillé de bronze avec, Meagan Duhamel à PyeongChang 2018, dans l'épreuve de couples.

Le Canada a remporté 29 médailles olympiques en patinage artistique, dont 6 en or. À PyeongChang 2018, la délégation canadienne est repartie avec deux médailles d'or, dans l'épreuve par équipes et de danse sur glace (Tessa Virtue et Scott Moir), et deux médailles de bronze, dans l'épreuve dames (Kaetlyn Osmond) et en couples (Meagan Duhamel et Eric Radford)

La compétition de patinage artistique de Beijing 2022 aura lieu du 4 au 20 février, au Palais omnisports de la capitale.

Voir le calendrier complet du patinage artistique à Beijing 2022.