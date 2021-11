Charles Hamelin est une superstar du short-track canadien.

À 37 ans, le natif de Lévis au Québec espère faire de nouveau partie de l’équipe du Canada pour ce qui serait ses 5e Jeux Olympiques d’hiver à Beijing 2022. Une ambition qui aurait pu lui filer entre les doigts après les Championnats canadiens de patinage de vitesse sur piste courte, le 22 août 2021. Victime d’une commotion cérébrale durant le deuxième jour de compétition, sa place en équipe nationale n’était pas assurée pour la saison automnale, qui sert de sélection finale pour les JO à Pékin en février 2022.

Grâce à son expérience, le quintuple médaillé olympique a tout de même été intégré à l’équipe canadienne, avec une première participation pour la Coupe du monde de Pékin (21-31 octobre) soldée par une quatrième place de la finale B sur 1 500 m et une seconde à Nagoya au Japon (28-31 octobre) conclue par une victoire avec le relais hommes 5 000 m.

Mais connaissez-vous bien le triple médaillé d’or olympique de short-track ?

Avant la Coupe du monde de Debrecen en Hongrie (18-21 novembre), voici 5 choses à savoir sur Charles Hamelin.

Le short-track est plus qu’un sport lui, c’est sa famille

Charles Hamelin a commencé le patinage de vitesse à l’âge de 9 ans. Il avait pourtant débuté par d’autres sports et notamment le baseball, mais en voyant son petit frère François sur la glace, il a voulu essayé et il a tout de suite accroché. À 37 ans, cela fait donc 28 années que le Canadien s’épanouit sur les pistes au côté de ses amis qui sont aussi devenus sa famille.

« Le patinage de vitesse, c’est le sport que je pratique, mais c’est beaucoup plus que cela. C’est la famille. Cette famille là est vraiment importante à mes yeux et quand tu fais partie de ma famille, c’est pour la vie », expliquait-il dans un documentaire de Patinage de vitesse Canada.

En plus d’avoir créé une nouvelle famille sur la glace avec ses coéquipiers et entraîneurs, sa vraie famille fait aussi pleinement partie de son aventure. Ses deux petits frères François et Mathieu évoluent à ses côtés en équipe nationale. Son père, Yves, est également impliqué dans le sport en tant que directeur de l’Oval olympique de Calgary et ancien directeur de l’équipe nationale canadienne de short-track.

Charles Hamelin s’est construit un cocon bienveillant au travers de son sport, qui le pousse à continuer même encore aujourd’hui à donner le meilleur de lui-même pour briller sur les pistes.

Il fait partie du club très privé des quintuples médaillés olympique canadiens

Si Charles Hamelin parvient à être sélectionné en équipe nationale canadienne pour les Jeux Olympiques de Beijing 2022, il participerait à ses cinquièmes JO d’hiver.

Sa première apparition olympique fût en 2006 lors des Jeux de Turin. Dès ses premiers JO, le Canadien est revenu avec une médaille d’argent olympique autour du cou, celle du relais 5 000 m avec ses coéquipiers Éric Bédard, Mathieu Turcotte et François-Louis Tremblay. Même s’il a terminé au pied du podium en individuel 1 500 m, Hamelin venait d’ouvrir son compteur de médailles olympiques et s’apprêtait a écrire une grande page de l’histoire de son sport.

En 2010, Charles Hamelin s’est rendu à Vancouver. Une édition olympique à domicile qui a fait basculer le patineur dans une autre dimension. Cette année-là, il a remporté deux titres de champion olympique. Le premier en individuel 500 m et le second en relais 5 000 m avec François-Louis Tremblay, Olivier Jean et surtout, son petit frère François Hamelin. Peu sont ceux qui peuvent se vanter d’être monter sur la plus haute marche d’un podium olympique en famille.

« C’est un conte de fée. Tu peux rêver d’aller aux Jeux Olympiques et de monter sur le podium, mais remporter une médaille d’or olympique avec mon frère, cela relevait quasiment de l’impossible. »

À Sotchi 2014, il a complété sa collection de médailles d’or olympique en s’imposant en finale du 1 500 m individuel. Sa dernière en date est une médaille de bronze aux Jeux de PyeongChang 2018 en relais 5 000 m.

Avec ses cinq médailles olympiques, il fait donc partie du club très privé des quintuples médaillés olympique canadiens avec les patineurs de short-track Marc Gagnon et François-Louis Tremblay.

À Beijing 2022, il pourrait bien rejoindre (ou dépasser) la patineuse de vitesse Cindy Klassen et la cycliste sur piste/patineuse de vitesse Clara Hughes, les olympiennes canadiennes les plus décorées aux JO d’hiver tous genres confondus.

Il est champion du monde de 1 500 m en 2021

C’est bien connu, l’année avant les Jeux Olympiques est décisive pour les sportifs. Elle révèle l’état de forme du moment et si les stratégies d’entraînements ont été efficaces et payantes. Et quoi de mieux pour commencer cette année qu’un titre de champion du monde ?

Charles Hamelin a frappé fort auprès de la concurrence en s’imposant lors de la finale du 1 500 m individuel des Championnats du monde de short-track qui se déroulaient à Dordrecht, aux Pays-Bas du 5 au 7 mars 2021. Plus que jamais, Hamelin, l’un des sportifs les plus âgés du circuit international, a démontré qu’il était toujours présent et dans une forme olympique.

C’est son troisième titre de champion du monde sur cette distance et la 37e médaille de sa carrière, dont 13 en or, rien que ça !

Sa médaille d’or lui a d’ailleurs valu le titre d’Athlète de l’année 2021 par la Fédération canadienne de patinage de vitesse.

Il a enchaîné les blessures pour la première fois de sa carrière

« Tout le monde pense que le plus dur c’est d’arriver au sommet. Mais en fait le plus compliqué c’est d’y rester. »

Et c'est d'autant plus compliqué en prenant de l'âge. Le corps de Charles Hamelin a été mis à rude épreuve durant toutes ces années de dur labeur. En 2020 et pour la toute première fois de sa carrière de sportif de haut niveau, le patineur canadien s'est blessé à la cheville, l'obligeant a renoncer aux Championnats nationaux. « C'était la première fois de ma vie que je ratais une course à cause d'une blessure », expliquait-il amer à Patinage de vitesse Canada. Une entorse à la cheville qui l'a éloigné de la glace pendant plusieurs mois mais dont il est revenu plus fort, en témoigne son titre de champion du monde remporté l'année suivante.

Cette année encore le sort s'est acharné lors des sélections canadiennes. Cette compétition qui devait déterminer les noms des sportifs qui représenteraient le Canada lors de la saison d'automne a donné du fil a retordre à Charles Hamelin. Une première chute sans grande gravité lors de la finale du 1 500 m assortie d'une deuxième chute lors des qualifications du 500 m ont forcé le patineur a déclaré forfait pour le reste de la compétition. De là, Hamelin a mis plusieurs jours a retrouver ses esprits. « Dès que je suis sorti de la chambre, je me suis mis à avoir mal au cœur et à être étourdi. Je conduisais mon char à 40 km/h et j’avais l’impression de rouler à 200 km/h. À l’extérieur de mon champ de vision, tout était flou, allongé. Plus je conduisais, moins ça allait », a-t-il déclaré à LaPresse.

Alors qu'il a annoncé que cette année serait la dernière de sa carrière professionnelle, rien ne l'empêchera d'atteindre son ultime but olympique : Beijing 2022.

Le chant du cygne à Pékin

« Mon objectif c’est de me rendre aux Jeux, de gagner une médaille d’or sur la dernière course de la compétition et puis après cela de dire au monde "Bye". »

Déjà avant PyeongChang, Hamelin songeait a mettre un terme à sa carrière sportive et fonder une famille avec sa compagne de l’époque, la patineuse de vitesse Marianne St-Gelais. Quatre ans plus tard, c’est avec la chroniqueuse sport Geneviève Tardif que le patineur de vitesse à fondé sa famille. À 37 ans, le jeune papa d’une petite Violette a donc décidé que Beijing, s’il y va, sera la dernière compétition sportive de sa carrière.