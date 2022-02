Hockey sur glace : les Canadiennes sans soucis contre la Suisse pour leur entrée en lice

On prend (presque) les mêmes et on recommence.

Les Canadiennes ont signé leur 14e victoire en 14 matches sur la Suisse en hockey sur glace dans l’histoire, depuis les Championnats du monde 1997.

La victoire s’est rapidement dessinée avec un premier but après seulement une minute de jeu. Les championnes du monde 2021 et quadruples championnes olympiques ont ensuite déroulé pour s’imposer 12-1. Sarah Fillier, Natalie Spooner, Laura Stacey et Blayre Turnbull ont chacune inscrit deux buts.

Les Suissesses ont réussi à rétorquer une fois face aux vice-championnes olympiques en titre, mais essuient toutefois leur quatrième défaite face aux Canadiennes en quatre matches olympiques, après un 10-1 à Vancouver 2010, un 5-0 à Sotchi 2014 au tour préliminaire puis un 3-1 en demi-finales de la même édition.

Les Canadiennes en contrôle, la Suisse trouve la faille

La pression était trop forte pour la Suisse de Colin Muller, le natif de Toronto. Ses protégées, médaillées de bronze aux Jeux de Sotchi 2014, ont rapidement cédé en encaissant le premier but de Fillier après un tout petit plus d’une minute de jeu. Puis un deuxième de la joueuse de 21 ans juste avant huit minutes au chrono.

Au moment de la première pause, les Canadiennes étaient confortablement installées dans le fauteuil de leader après un troisième but signé Spooner, médaillée d’or olympique 2014 et d’argent 2018. Cela n’empêchait pas les Canadiennes de revenir encore plus en verve en deuxième période qui s’est soldée par un 5-0 grâce notamment à une réalisation de Rebecca Johnston, elle aussi médaillée avec le Canada en 2014 et 2018, mais déjà également en 2010 (or).

Le début de troisième période était légèrement moins animé, même si les Canadiennes inscrivaient finalement quatre autres buts. Mais surtout, les Suissesses pouvaient se féliciter d’avoir enfin trouvé la faille dans la défense canadienne jusqu’alors impeccable. Lara Stalder inscrivait le troisième but de l’histoire de la Suisse contre le Canada, après Darcia Leimgruber aux JO 2010 et Jessica Lutz aux JO 2014.

Au total, la gardienne suisse Andrea Braendli a essuyé 70 tirs tandis que son homologue Ann-Renee Desbiens en a subi 15. Les Suissesses auront l’occasion de se relever de ce revers dès demain, vendredi 4 février à 12h10, face au ROC. Les Canadiennes, elles, rencontrent la Finlande dans leur deuxième match du groupe A samedi 5 février à 12h10.

Retrouvez les stats complètes de Canada-Suisse ici.