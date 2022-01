Comment regarder le hockey sur glace aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Le hockey sur glace est une des 15 disciplines au programme des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Son rythme, son intensité et son suspense viennent sublimer une longue histoire faite de traditions et de superstitions : ce sport a tout ce qu’il faut pour vous faire vibrer pendant les JO d’hiver de Beijing 2022.

L’excitation est grandissante, et même si les joueurs qui évoluent en NHL ne vont pas participer au tournoi hommes, des grandes stars seront présentes à Pékin : des espoirs prometteurs, des anciens de la ligue nord-américaine et des piliers des championnats européens.

La compétition débutera dès le jeudi 3 février avec les premiers matchs du tour préliminaire femmes. Pour les hommes, le premier engagement aura lieu le mercredi 9 février.

Les 22 équipes qualifiées, 12 chez les hommes et 10 chez les femmes, vont participer à un tour préliminaire avant le début de la phase finale. Les médailles seront décernées les 16 et 17 février dans le tournoi femmes et les 19 et 20 février dans le tournoi hommes.

Découvrez le calendrier et tout ce que vous devez savoir sur le hockey sur glace aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Les épreuves de hockey sur glace aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Il y a deux épreuves de hockey sur glace à Beijing 2022 : un tournoi femmes et un tournoi hommes. Ils ont chacun un format spécifique et un nombre de participants différent.

Tournoi femmes : Dans le tournoi femmes, il y a deux groupes de cinq. À la différence du tournoi hommes, il n’y a pas eu de têtes de série lors du tirage au sort. Les cinq meilleures équipes au classement mondial ont été placées dans le groupe A et les cinq autres dans le groupe B. L’enjeu du groupe A est le statut de tête de série pour les quarts de finale. Toutes les équipes de cette poule seront qualifiées pour la phase finale. Elles y seront rejointes par les trois premiers du groupe B pour le début des matchs à élimination directe.

Tournoi hommes : Les 12 nations qualifiées ont été réparties en trois groupes de quatre. Les vainqueurs de chaque groupe et le meilleur deuxième se qualifieront directement pour les quarts de finale. Les huit autres équipes vont s'affronter dans des barrages qui vont déterminer les quatre derniers membres du top 8. À partir des quarts de finale, le tournoi se poursuit avec une phase à élimination directe classique.

Les stars du hockey sur glace à surveiller aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Malheureusement, la hausse des cas de Covid-19 en NHL a incité la ligue nord-américaine à renoncer à l’envoi de ses joueurs aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022. Mais ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de stars à Pékin.

Alors que les États-Unis vont se présenter avec une sélection majoritairement composée de joueurs universitaires ou évoluant à l’étranger, les équipes européennes vont pouvoir compter sur des collectifs très intéressants grâce aux joueurs sous contrat dans les ligues locales. Un vrai atout pour ces nations qui ne vont pas pouvoir compter sur leurs représentants en NHL comme initialement prévu.

Il devrait quand même y avoir des joueurs habitués à la ligue nord-américaine grâce au défenseur suisse Mirco Müller par exemple. Entre les New Jersey Devils et les San Jose Sharks, il totalise 185 matchs NHL. L’équipe du ROC va aussi pouvoir compter sur les plus grandes stars de la KHL pour Beijing 2022.

Du côté des femmes, les plus grands noms, qu’ils soient canadiens ou américains, seront là. Parmi les joueuses les plus attendues, on retrouve Sarah Fillier, Marie-Philip Poulin, Hilary Knight, Brianna Decker, Melodie Daoust ou Kendall Coyne Schofield.

Ces deux nations ont été opposées lors de cinq des six finales olympiques qui ont eu lieu depuis Nagano 1998 et l’entrée du hockey sur glace femmes au programme olympique. La surprise sera énorme si elles ne se retrouvent pas une nouvelle fois au moment où le titre se jouera.

S’il y a un outsider capable de modifier l’ordre établi, c’est la Finlande. La capitaine finlandaise, Jenni Hiirikoski, sera une des joueuses à surveiller.

Le calendrier du hockey sur glace aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Tournoi femmes

Site olympique : Palais national omnisports et Palais omnisports de Wukesong

Dates : jeudi 3 février - jeudi 17 février

Jeudi 3 février

12h10 SUI - CAN (Groupe A), CHN - CZE (Groupe B)

16h40 JPN - SWE (Groupe B)

21h10 FIN - USA (Groupe A)

Vendredi 4 février

12h10 ROC - SUI (Groupe A), DEN - CHN (Groupe B)

Samedi 5 février

12h10 CAN - FIN (Groupe A)

16h40 CZE - SWE (Groupe B), DEN - JPN (Groupe B)

21h10 USA - ROC (Groupe A)

Dimanche 6 février

16h40 CHN - JPN (Groupe B)

21h10 SUI - USA (Groupe A)

Lundi 7 février

12h10 CAN - ROC (Groupe A)

16h40 CZE - DEN (Groupe B)

21h10 FIN - SUI (Groupe A), SWE - CHN (Groupe B)

Mardi 8 février

12h10 USA - CAN (Groupe A)

16h40 JPN - CZE (Groupe B)

21h10 ROC - FIN (Groupe A), SWE - DEN (Groupe B)

Vendredi 11 février

12h10 Quart de finale

21h10 Quart de finale

Samedi 12 février

12h10 Quart de finale

16h40 Quart de finale

Lundi 14 février

12h10 Demi-finale

21h10 Demi-finale

Mercredi 16 février

19h30 Match pour la médaille de bronze

Jeudi 17 février

12h10 Finale

Tournoi hommes

Sites olympiques : Palais national omnisports, Palais omnisports de Wukesong

Dates : mercredi 9 février - dimanche 20 février

Mercredi 9 février

16h40 ROC - SUI (Groupe B)

21h10 CZE - DEN (Groupe B)

Jeudi 10 février

12h10 SWE - LAT (Groupe C)

16h40 FIN - SVK (Groupe C)

21h10 USA - CHN (Groupe A), CAN - GER (Groupe A)

Vendredi 11 février

12h10 DEN - ROC (Groupe B)

16h40 CZE - SUI (Groupe B), SWE - SVK (Groupe C)

21h10 LAT - FIN (Groupe C)

Samedi 12 février

12h10 CAN - USA (Groupe A)

16h40 GER - CHN (Groupe A)

21h10 ROC - CZE (Groupe B), SUI - DEN (Groupe B)

Dimanche 13 février

12h10 SVK - LAT (Groupe C)

16h40 FIN - SWE (Groupe C)

21h10 CHN - CAN (Groupe A), USA - GER (Groupe A)

Mardi 15 février

12h10 Barrages (2)

16h40 Barrage

21h10 Barrage

Mercredi 16 février

12h10 Quart de finale

14h00 Quart de finale

16h40 Quart de finale

21h30 Quart de finale

Vendredi 18 février

12h10 Demi-finale

21h10 Demi-finale

Samedi 19 février

21h10 Match pour la médaille de bronze

Dimanche 20 février

12h10 Finale

Comment regarder le hockey sur glace aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Le principe du hockey sur glace est simple : marquer plus de buts que son adversaire. Mais ce n’est pas aussi facile que ça. Ce sport est plus complexe qu’il peut paraître et cela peut être perturbant pour les néophytes.

Les matchs sont divisés en trois tiers-temps de 20 minutes. Chaque équipe est composée de six joueurs (cinq patineurs et un gardien). Le chronomètre s’arrête dès que le jeu est interrompu, que cela soit pour une faute, un hors-jeu ou un but. Les changements sont continus. Un total de 23 joueurs (20 joueurs de champ et 3 gardiens) forment chaque sélection.

Des fautes sont signalées en cas d’obstruction, d’accrochage ou s’il y a volonté de faire trébucher un adversaire mais aussi pour de nombreuses autres raisons. Les joueurs fautifs peuvent être sanctionnés par une exclusion temporaire. Cela permet à l’équipe adverse d’évoluer en supériorité numérique. Cette période dite de powerplay se termine après deux minutes ou si un but est marqué.

En cas d’égalité à la fin des 60 minutes de temps réglementaire, une prolongation est jouée à quatre contre quatre. Le principe de mort subite y est appliqué : la première équipe qui marque gagne. Dans le tour préliminaire, lors des barrages et des quarts de finale, cette prolongation dure cinq minutes. En demi-finales et lors du match pour la médaille de bronze, sa durée est de dix minutes. En finale, la prolongation peut durer jusqu’à 20 minutes si aucune équipe ne marque.

Si aucun but n’est marqué lors de la prolongation, une séance de tirs au but a lieu. Une seule exception existe : en finale du tournoi olympique, la prolongation se poursuivra jusqu’à ce qu’une équipe marque.

Vous allez souvent voir des hockeyeurs réussir des dekes (feintes) ou viser le five-hole (l’espace entre les jambières du gardien). Le maniement de la crosse est aussi une partie importante de la technique du hockeyeur !