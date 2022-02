Les cinq hockeyeuses canadiennes à suivre à Beijing 2022

Les hockeyeuses canadiennes entament leur quête du titre olympique ce jeudi 3 février face à la Suisse.

Le Canada vise un cinquième titre olympique dans l'épreuve de hockey sur glace femmes. Après quatre médailles d'or consécutives, le pays à la feuille d'érable avait été battu en finale par les États-Unis lors des Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018.

Sacrées championnes du monde en août dernier, les Canadiennes vont tenter de reconquérir le titre olympique. Pour monter sur la plus haute marche du podium à Beijing 2022, 23 joueuses ont été sélectionnées.

« C’est la meilleure équipe pour laquelle j’ai jouée », disait alors Jocelyne Larocque.

Cadres ou joueuses d'avenir : découvrez cinq hockeyeuses canadiennes à suivre pendant les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

À LIRE AUSSI : Canada - États-Unis, une des grandes rivalités des Jeux Olympiques d'hiver

Marie-Philip Poulin, la capitaine

Faut-il encore présenter Marie-Philip Poulin ? Elle sera la capitaine de la sélection à la feuille d’érable aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

La joueuse de 30 ans est double championne du monde et double championne olympique. À ses titres, il faut aussi ajouter une médaille d’argent aux JO d’hiver de PyeongChang 2018 et sept autres médailles mondiales dont six en argent. Mais l’attaquante n’est pas seulement réputée pour son palmarès.

Talent précoce, elle a confirmé son surnom de Sidney Crosby du hockey féminin avec sa capacité à briller dans les moments importants.

La Québécoise a marqué deux buts en finale du tournoi olympique à Vancouver 2010 et à Sotchi 2014. L’été dernier, quand le Canada a remporté son premier titre mondial depuis 2012, c’est encore elle qui a marqué le but victorieux pendant la prolongation de la finale.

Melodie Daoust, la MVP en titre

Melodie Daoust est aussi capable de se sublimer dans les grands rendez-vous. Elle est l’un des principaux atouts offensifs de la sélection canadienne.

La Québécoise a été la meilleure marqueuse de son équipe aux Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 et au Championnat du monde 2021. Elle a surtout terminé ces deux tournois avec le trophée de meilleure joueuse.

Mais tout n’a pas été rose dans sa carrière. La joueuse de 30 ans a été victime de plusieurs blessures sérieuses dans sa progression jusqu’aux sommets du hockey mondial.

Après une première expérience olympique à Sotchi 2014 terminée avec une médaille d’or autour du cou, elle avait notamment passé deux ans à l'écart de la sélection nationale à cause d’une grave blessure au genou.

Rebecca Johnston, l’expérimentée

Peu de joueuses ont autant d’expérience que Rebecca Johnston. La joueuse de 32 ans est internationale depuis 15 ans. Elle a participé aux Championnats du monde à dix reprises et va tenter de décrocher une quatrième médaille olympique à Pékin. Sa longévité lui a permis d’intégrer le top 10 des meilleures marqueuses de l’histoire de la sélection canadienne.

La native de Sudbury dans l’Ontario n’a pas seulement été sélectionnée pour mettre son expérience de double championne olympique au service du collectif à la feuille d’érable. Rebecca Johnston a marqué deux buts lors du dernier championnat du monde alors qu’elle revenait d’une rupture du talon d’Achille.

Elle est un des symboles de la force de frappe offensive du Canada et c’est le cas depuis plus d’une décennie.

Erin Ambrose, la polyvalente

Erin Ambrose va participer aux Jeux Olympiques d’hiver pour la première fois de sa carrière. Il y a quatre ans, elle avait été présélectionnée pour PyeongChang 2018, mais n’avait pas fait partie de la liste finale.

La défenseure est cette fois bien présente et pas avec n’importe quel statut. Elle a été nommée dans l’équipe des étoiles du dernier Championnat du monde. Cette consécration individuelle est venue récompenser sa polyvalence.

Efficace dans les deux zones, la native de Newmarket dans l’Ontario a terminé la compétition avec un différentiel de +10. Cet apport a joué un rôle important dans le sacre des Canadiennes.

La joueuse de 27 ans va maintenant pouvoir confirmer lors des JO d’hiver et sera une des débutantes les plus intéressantes à voir jouer.

Sarah Fillier, l’espoir

Avec Sarah Fillier, la succession de Marie-Philip Poulin est peut-être déjà assurée dans les rangs de la sélection canadienne. L’attaquante est déjà rentrée dans l’histoire de l’équipe à la feuille d’érable. Elle est devenue la première internationale canadienne née au XXIe siècle à marquer grâce à une réalisation face à la Suède dans le cadre de la Coupe des quatre nations en 2018.

Depuis, la native de Georgetown dans l’Ontario a brillé dans le championnat NCAA sous les couleurs de l’Université de Princeton et s’est fait une place au sein de la sélection canadienne. La joueuse qui fêtera ses 22 ans en juin prochain a marqué six points dans la quête du titre mondial l’été dernier.

Comme la joueuse qu’elle admirait en grandissant, Sarah Fillier peut profiter des Jeux Olympiques d’hiver pour s’affirmer comme la future star du hockey féminin.