Tessa Worley et Kevin Rolland ont porté le drapeau de la France lors de la cérémonie d’ouverture de Beijing 2022

Une ligne de plus au palmarès !

Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Beijing 2022, Tessa Worley et Kevin Rolland ont eu l’honneur de défiler à l’avant de la délégation française, avec le drapeau tricolore dans les mains. C’est une belle expérience de plus pour la skieuse alpin et le skieur acrobatique français.

« Être porte-drapeau est une opportunité que je ne voulais pas rater. Je pense que ça va me donner une bonne énergie », a déclaré Tessa Worley dans le journal L'Équipe. « C'est avec une grande fierté et beaucoup de joie que j'ai appris ma désignation. Je suis très reconnaissante que les athlètes m'aient fait confiance pour remplir ce rôle si important. C'est une idée qui a germé doucement dans mon esprit. Au début, je n'osais pas y penser. »

Worley et Rolland ont en effet été désignés par 26 ambassadeurs représentant les 15 sports inscrits au programme olympique à Beijing 2022.

« Avec le fait que ce seront mes derniers Jeux, je veux profiter et récupérer toutes les énergies que j'ai à prendre », a réagi Kevin Rolland sur Eurosport. « Entrer dans ce stade va nous donner une sacrée dose d'énergie. »

« Ça me fait déjà énormément plaisir d'être là », a-t-il ajouté dans les colonnes de L'Équipe. « Quand je regarde où j'étais il y a deux ans et où je suis maintenant, je vois ça comme une énorme chance que me donne la vie, tout simplement. Aller aux Jeux, c'est déjà une victoire. »

Tessa Worley

Âge : 32 ans

Participations olympiques : 2 (Vancouver 2010, PyeongChang 2018)

La skieuse alpine est double championne du monde en slalom géant (2013 et 2017) et a glané une autre médaille d’or dans l’épreuve par équipes (2017), ainsi que deux en bronze en slalom géant (2011) et parallèle (2021).

Elle a déjà fait les Jeux à deux reprises, mais a terminé 16e au slalom géant à Vancouver 2010, puis 7e dans la même épreuve à PyeongChang 2018, et 28e au Super-G. En République de Corée, elle est restée au pied du podium avec l’équipe de France dans l’épreuve par équipes.

Absente à Sotchi 2014 en raison d’une blessure aux ligaments croisés du genou droit, elle a décroché le petit globe de cristal du slalom géant en 2017.

Kevin Rolland

Âge : 32 ans

Participations olympiques : 2 (Sotchi 2014, PyeongChang 2018)

Rolland sait ce que c’est de monter sur un podium olympique puisqu’il a obtenu la médaille de bronze en halfpipe à Sotchi 2014. Onzième en République de Corée quatre ans plus tard, il peut se considérer comme un miraculé à Beijing 2022 étant donné qu’il a été victime d’une lourde chute en 2019 qui a entraîné de nombreuses fractures.

Plongé dans le coma pendant deux semaines, il a bataillé pendant deux ans pour revenir et il a réussi à se qualifier pour les Jeux de Pékin, et ce malgré une fracture du coccyx contractée durant sa préparation automnale. Le cousin de Tess Ledeux est aussi champion du monde de halfpipe 2009 et deux fois vice-champion (2011, 2019). Ils compte trois petits globes de cristal à son palmarès, en 2009, 2016 et 2017.