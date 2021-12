Richardson Viano, le destin olympique du premier athlète haïtien aux Jeux d'hiver

« Sans cet appel, j'aurais certainement arrêté le ski et je serais en train de travailler dans le bâtiment. »

Entre prendre sa retraite sportive et marquer l'histoire du ski alpin, la frontière peut être parfois fine. Pour Richardson Viano, tout s'est joué quand le président de la Fédération haïtienne de ski Jean-Pierre Roy l'a contacté pour lui proposer de skier sous les couleurs de son pays natal, où la température moyenne avoisine les 30 °C.

Après avoir cru à une blague, le skieur de Puy-Saint-Vincent a saisi cette opportunité. Deux ans plus tard à Pékin, il sera le premier athlète de l'histoire d'Haïti aux Jeux Olympiques d'hiver.

Un exploit qui pourrait en appeler d'autres...

À Beijing 2022, Haïti va participer aux Jeux Olympiques d'hiver pour la première fois de son histoire, et le pays caribéen au climat tropical doit sa présence aux exploits de Richardson Viano. L'hiver dernier à quelques milliers de kilomètres de son île, il a pris la 35e place du slalom géant des Championnats du monde de ski alpin de Cortina d'Ampezzo en Italie.

« C'est le plus beau moment de ma carrière sportive », confie Richi à Olympics.com. C'est surtout le plus grand exploit de la jeune carrière du skieur de 19 ans.

Un appel qui a tout changé

Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans une saison 2018/19 qui a tout changé pour lui. Cet hiver-là aurait pu être son dernier sur le circuit FIS. Le natif de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, aimait pourtant le ski depuis qu'il a découvert ce sport à l'âge de 3 ans.

En décembre 2005, après un an et demi dans un orphelinat à Haïti, il a été adopté par un couple italien habitant à côté de Briançon en France. Immédiatement mis sur les skis par son père, le jeune Franco-italo-haïtien a franchi tous les échelons jusqu'au niveau international.

Mais en 2018, alors que le rêve d'intégrer l'équipe de France s'éloignait, que les résultats ne suivaient pas et que les sensations n'étaient plus aussi bonnes, le lycéen a pensé à raccrocher les skis.

Si le skieur a finalement pu s'illustrer à Cortina d'Ampezzo puis se qualifier pour Beijing 2022, c'est grâce à une opportunité inattendue. Jean-Pierre Roy, le président de la Fédération haïtienne de ski, a récupéré son numéro par hasard et l'a contacté pour lui proposer de skier pour son pays natal.

« Je n'y ai pas cru. Je croyais à une blague d'un copain. À la fin de l'appel, j'ai fait des recherches sur internet et j'ai découvert qu'il y avait bien une fédération de ski à Haïti. Quelques jours plus tard, je l'ai rappelé puis on l'a rencontré avec mes parents. »

La décision de skier pour « la perle des Antilles » ne s'est pas imposée d'elle-même. Le pensionnaire du club de Puy-Saint-Vincent a tenu à vérifier le sérieux de la démarche. Une fois les doutes levés, il a pu donner un nouveau souffle à sa carrière sportive en obtenant le passeport haïtien durant l'été 2019.

« Sans cet appel, j'aurais certainement arrêté le ski et je serais en train de travailler dans le bâtiment. »

Le 4 décembre 2019 à Isola 2000, Richardson Viano a participé à sa première course FIS sous les couleurs d'Haïti. Un accomplissement qu'il n'avait jamais imaginé auparavant. Le début d'une belle histoire.

En prenant la 35e place du slalom géant des Championnats du monde 2021, remporté par le Français Mathieu Faivre, Richi a pu poser les bases de ses exploits futurs et prendre conscience de son potentiel. Surtout, il a pu accumuler assez de points FIS pour devenir le premier Haïtien qui disputera les Jeux Olympiques d'hiver. Dans l'histoire, Haïti a déjà participé à 18 éditions des Jeux d'été, et compte deux médailles (bronze en tir à Paris 1924 et argent en athlétisme à Amsterdam 1928).

Viano ajoutera donc une 19e participation, mais celle-ci sera inédite. Tout ça avant son vingtième anniversaire.

La réalisation d'un rêve rendu encore plus beau par les couleurs du drapeau qu'il défend.

« Aller aux Jeux Olympiques d'hiver, à Pékin avec un athlète haïtien qualifié en ski alpin, c'est tellement puissant quand on pense à la situation du pays », a souligné Jean-Pierre Roy, président de la Fédération haïtienne de ski et premier représentant de son pays aux Championnats du monde.

Le ski pour renouer avec son pays natal et l'inspirer

Même s'il en a l'envie, Richardson Viano n'a pas encore eu l'occasion de revenir sur les terres qui l'ont vu naître. En attendant, représenter Haïti sur la scène internationale lui a permis de reconstruire un lien qui avait été en quelque sorte coupé car depuis l'âge de 3 ans, Viano vit dans les Alpes françaises. Mais il n'a jamais renié son héritage haïtien.

« J'ai les gênes d'un Haïtien. J'aime danser, je suis toujours de bonne humeur », explique-t-il. Et si le ski lui a permis de rencontrer des skieurs et des sportifs qui ont les mêmes origines que lui, ce spécialiste du slalom et du géant n'oublie pas que ses gênes l'ont contraint à en faire plus que les autres dans cette discipline.

« Je n'ai pas un don, je n'ai pas le ski dans la peau. J'ai dû beaucoup travailler pour en arriver là. »

Ce travail lui a permis d'atteindre des sommets encore jamais atteints par ses compatriotes. Mais en a-t-il conscience ? « Parfois j'y pense, mais j'ai du mal à croire que je marque l'histoire comme certains disent. »

Plus que le premier Haïtien, Richardson Viano sera le premier athlète caribéen de couleur à participer aux épreuves olympiques de ski alpin. De quoi montrer l'exemple bien au-delà de son pays natal.

« Si je peux inspirer ne serait-ce que les enfants de l'orphelinat où j'étais, ça serait plus qu'une récompense personnelle. Je veux porter un message d'espoir pour les Haïtiens, mais aussi pour les jeunes des autres pays en difficulté. Il faut croire en ses rêves et ne jamais abandonner. Si des opportunités se présentent, il faut les saisir. »

En participant aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, Richardson Viano aura l'opportunité de lier le geste à la parole.