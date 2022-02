La Suisse a défilé à la cérémonie d'ouverture de Beijing 2022, menée par Wendy Holdener et Andres Ambühl

Ça, c’est fait !

La skieuse alpine Wendy Holdener et le hockeyeur Andres Ambühl ont participé à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Beijing 2022 en tant que porte-drapeaux de la délégation suisse.

« Porter le drapeau suisse lors de la cérémonie d'ouverture est une expérience unique et un grand honneur que peu d'athlètes peuvent vivre », avait déclaré Wendy Holdener sur le site de Swiss Olympic avant la cérémonie. « Ce moment [n’est] pas seulement très spécial pour moi, il [l’est] surtout pour mon père, et certainement aussi pour le reste de ma famille et de mes amis qui me soutiennent. »

Elle était la première skieuse alpine, depuis Vreni Schneider à Albertville 1992, à porter le drapeau suisse pendant la cérémonie.

« Je suis extrêmement honoré d'avoir cette opportunité », avait annoncé Andres Ambühl. « Il y a beaucoup de grands athlètes dans notre délégation et je ne m'attendais pas à être choisi comme porte-drapeau. La Suisse compte énormément pour moi et je suis toujours très fier de pouvoir représenter mon pays. Le fait que je puisse me tenir à la tête de cette délégation de grands athlètes suisses avec le drapeau lors des Jeux Olympiques, l'événement sportif le plus important qui soit, sera pour moi une expérience très spéciale. »

Wendy Holdener

Âge : 28 ans

Palmarès olympique : 1 médaille d’or (par équipes), 1 médaille d’argent (slalom), 1 médaille de bronze (combiné)

Holdener est triple médaillée olympique à PyeongChang 2018, mais aussi triple championne du monde après ses victoires en combiné en 2017 et 2019, ainsi que dans l’épreuve par équipes en 2019.

Elle compte aussi 43 podiums, dont 3 victoires toutes disciplines confondues, en Coupe du monde dans sa carrière. Elle a notamment fait deux podium cette saison en slalom, fin novembre 2021 et début janvier 2022. La Suissesse est cependant connue pour détenir le record du nombre de podiums en Coupe du monde de ski alpin de slalom sans pour autant n’avoir gagné une seule course. Sa récente deuxième place à Kranjska Gora (SLO) le 9 janvier 2022 fut son 29e top 3 en Coupe du monde de slalom.

Andres Ambühl

Âge : 38 ans

Palmarès olympique : quatre participations

Jamais médaillé olympique, le hockeyeur compte toutefois quatre participations aux Jeux Olympiques puisqu’il était du tournoi à Turin 2006, Vancouver 2010, Sotchi 2014 et PyeongChang 2018. Il est vice-champion du monde 2013 de hockey sur glace avec la Suisse. Il a disputé 16 Championnats du monde avec son pays !

En club, il évolue avec le HC Davos. Il compte plus de 1000 matches en championnat national et a été sacré six fois champion de Suisse.