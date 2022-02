Le relais de la flamme olympique de Beijing 2022 est lancé après une cérémonie à Pékin

Le relais de la flamme olympique des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 a été lancé ce mercredi 2 février à 9 h (heure locale) lors d'une cérémonie au Parc forestier olympique de Pékin.

Le relais, dont le slogan est « Santé-Joie-Énergie », se déroulera sur une période de trois jours. Environ 1 200 porteurs de la flamme porteront le précieux symbole olympique avant que la vasque principale ne soit allumée au Stade national le 4 février.

Han Zheng, responsable du groupe de direction pour la préparation des 24e Jeux Olympiques d'hiver, membre du comité permanent du bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (CPC) et vice-premier ministre du Conseil des affaires d'État, a allumé la vasque olympique pour annoncer le début du relais. Il a ensuite remis la torche au premier porteur, Luo Zhihuan, 80 ans, ancien patineur de vitesse et tout premier champion du monde de sports d'hiver de la République populaire de Chine.

Lors de la cérémonie, un discours a été prononcé par Cai Qi, président du comité d'organisation de Beijing 2022, membre du bureau politique du comité central du CPC et secrétaire du comité municipal de Pékin du CPC.

« La flamme olympique, symbole de lumière, de solidarité, de paix et d'amitié, allumera la torche des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 », a-t-il déclaré. Son éclat illuminera Pékin, ville hôte des Jeux Olympiques d'été et d'hiver, et écrira un nouveau chapitre du Mouvement olympique. »

Le champion du monde de patinage de vitesse 1941 Luo Zhihuan Photo de 2022 Getty Images

Thomas Bach, président du Comité International Olympique (CIO), a ensuite pris la parole lors d'un message vidéo dans lequel il a souligné l'importance historique des Jeux qui débuteront ce 4 février.

« La flamme olympique montrera au monde entier que Pékin est prête à entrer dans l'histoire en devenant la première ville à accueillir les éditions d'été et d'hiver des Jeux Olympiques. C'est le message intemporel que la flamme olympique enverra de la Chine vers le monde : nous ne pouvons aller plus vite, nous ne pouvons viser plus haut, nous ne pouvons devenir plus forts, que si nous sommes unis », a-t-il déclaré.

Les porteurs de la flamme sont âgés de 86 à 14 ans, et viennent de tous les horizons. Parmi eux, on retrouve notamment Yao Ming, ancien pivot star de la NBA, et actuel président de l'Association chinoise de basketball.

Après la cérémonie, le premier porteur Luo a évoqué avec émotion l'importance que revêtait pour lui cet instant : « Aujourd'hui, mon rêve devient réalité. J'ai porté la flamme olympique en tant que représentant de la première génération d'athlètes chinois de sports d'hiver. Je n'ai pas pu participer aux Jeux Olympiques d'hiver lorsque j'étais à mon apogée en tant qu'athlète, et c'est un regret. Mais cette année, je peux transmettre l'esprit de combat de l'ancienne génération d'athlètes de mon pays. »