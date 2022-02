Les Français Chevalier-Bouchet, Simon, Jacquelin et Fillon-Maillet composeront le relais mixte du biathlon

On connaît les quatre biathlètes français qui disputeront le relais mixte.

Ainsi, le samedi 5 février, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, s’élanceront dans cet ordre pour le relais mixte 4 x 6 km.

C’est Stéphane Bouthiaux, le directeur de l’équipe de France de biathlon, qui a annoncé cette composition lors d’une conférence de presse depuis Pékin.

« On vise au minimum une médaille », a annoncé Bouthiaux. « On est les détenteurs du titre. Je pense qu'avec les deux meilleurs mondiaux chez les garçons et deux filles qui sont dans le top 10 mondial, bien entendu qu'on a cette ambition. »

À PyeongChang 2018, les Français avaient en effet remporté ce relais mixte devant la Norvège et l’Italie.

Par ailleurs, Fillon-Maillet, Jacquelin, Simon Desthieux et Fabien Claude participeront aux quatre épreuves individuelles hommes. Du côtés des femmes, ce sera Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Bescond, Chevalier-Bouchet et Simon qui y seront.

Plus d’infos à suivre…