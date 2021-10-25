奥运名将解析：和格罗斯皮龙一起了解自由式滑雪

“一项让人笑得开怀的运动”，格罗斯皮龙就是这样描述自由式滑雪的。

大约30年前，他在1992年阿尔贝维尔冬奥会上成为第一位自由式滑雪项目的冬奥金牌得主。那届冬奥会上，自由式滑雪首次成为冬奥会正式竞赛项目，为冬奥会增添了新光彩。

那届冬奥会上，雪上技巧是自由式滑雪的唯一竞赛项目。然而，在2022年北京冬奥会上，自由式滑雪将包含6个竞赛项目，分别是：雪上技巧、空中技巧、障碍追逐、U型场地技巧、坡面障碍技巧和大跳台。其中，大跳台是首次亮相冬奥赛场。

埃德加·格罗斯皮龙在奥林匹克频道的《Legends live on》系列中自称为“叛逆者”，而“叛逆”似乎也是自由式滑雪这项运动的特质。的确，格罗斯皮龙是一个爱表现、爱开玩笑、热衷派对的人，但同时他也是一位实力派运动员、三届世锦赛冠军得主（1989年、1991年、1995年），主宰了这项运动将近十年。

Olympics.com（OC）：你最早是如何接触到自由式滑雪运动的，是什么让你爱上了这项运动，并决定成为一名职业运动员？

格罗斯皮龙：我在法国拉克鲁萨兹接触了自由式滑雪，当时已经练了很多年高山滑雪。在高山滑雪项目上，当时我的水平不怎么样，所以也没在这项运动中获得什么乐趣。当时我看到朋友们在自由式滑雪运动中很享受，而且我的时任教练对我在高山滑雪的表现也不太满意，所以我便改项到自由式滑雪。

我很快就爱上了自由式滑雪的氛围。教练希望我去探索整个滑雪场的设施，享受那里的乐趣。跳台、石栏、在树木间追逐……这是一项能够带来持续快感的运动项目。

OC：退役后你是否还和这个项目有交集？现在每天的日常生活是怎样的安排？

格罗斯皮龙：十几年来，自由式滑雪一直是我的工作。今天，虽然我不参与自由式滑雪了，但我仍会滑雪。我很享受在阳光明媚的日子里和几个好友一起在高海拔山区餐厅一起就餐、闲聊的时光。

现在，我会做客一些公司的会议，帮助那些公司调动团队的积极性。体育是给他人以支持并帮助他们在职场获得鼓励的最好途径之一。

我还创建了一个名为En Piste的协会，帮助那些有望入选法国国家队，但没有财力继续进行最高水平训练和比赛的年轻人。我从合作公司那里筹到资金，帮助到这些年轻运动员。

OC：如果让你用几个词形容这项运动和你对这项运动的喜爱，你会选择什么词？

格罗斯皮龙：这是一项让人开怀大笑的运动！

你必须明白，这项运动被称为自由式滑雪，参与的人都有一颗自由的心。那些不喜欢循规蹈矩的“疯子们”发明了这项运动。他们喜欢规则，他们遵守规则，但又不拘泥于规则。后面的故事是这样的：那些喜欢在雪面上表演杂技的运动员逐渐发明了最自由式滑雪这项运动。

慢慢的，一些雪上技巧运动员由于太爱这项运动，于是就开始研究U型池。此前只有单板选手才玩U型场地。自由式滑雪借鉴了单板的文化，在双板项目上做着同样的事。在此基础上又发展了大跳台和坡面障碍技巧项目。

你不能说雪上技巧和坡面障碍技巧有很大的不同。当我开始接触自由式滑雪时，只有三个项目：雪上技巧、空中技巧和雪上芭蕾。雪上芭蕾现在已经没有了，另外两个仍被保留。如果你去深入了解这项运动，你会发现之前说的三个项目在如今都已经升级了。对我来说，雪上芭蕾就是U型场地技巧和坡面障碍技巧的结合；大跳台就像是空中技巧；而雪上技巧则类似于障碍追逐。

一分钟了解自由式滑雪

基本信息： 自由式滑雪是冬奥会项目中最具娱乐观赏性的运动项目之一。六个项目中（雪上技巧、空中技巧、U型场地技巧、坡面障碍技巧、大跳台、障碍追逐）除障碍追逐项目外均为技巧项目。自由式滑雪的五个技巧项目风险性较高，运动员在比赛中需要完成诸如triple corks，backflips和slides等高难度技巧。而障碍追逐项目则与夏季奥运会上的小轮车竞速相似。

自由式滑雪是冬奥会项目中最具娱乐观赏性的运动项目之一。六个项目中（雪上技巧、空中技巧、U型场地技巧、坡面障碍技巧、大跳台、障碍追逐）除障碍追逐项目外均为技巧项目。自由式滑雪的五个技巧项目风险性较高，运动员在比赛中需要完成诸如triple corks，backflips和slides等高难度技巧。而障碍追逐项目则与夏季奥运会上的小轮车竞速相似。 奥运会历史： 自由式滑雪首次亮相奥运赛场是在 1988年卡尔加里冬奥会 上，当时雪上技巧、空中技巧、雪上芭蕾均为表演项目。4年后， 雪上技巧和空中技巧 在 1992年阿尔贝维尔冬奥会 上成为冬奥会正式竞赛项目。 障碍追逐 赛于 2010年温哥华冬奥会 上亮相， U型场地技巧和坡面障碍技巧 在 2014年索契冬奥会 初登冬奥舞台， 大跳台 项目则将在2022年北京冬奥会上首次成为正式竞赛项目。

自由式滑雪首次亮相奥运赛场是在 上，当时雪上技巧、空中技巧、雪上芭蕾均为表演项目。4年后， 在 上成为冬奥会正式竞赛项目。 赛于 上亮相， 在 初登冬奥舞台， 项目则将在2022年北京冬奥会上首次成为正式竞赛项目。 代表团奖牌榜：加拿大 和 美国 在冬奥会自由式滑雪的奖牌榜上占据领先地位。加拿大共获得了25枚奖牌（12枚金牌）。美国紧随其后，也获得了25枚奖牌，但金牌数为9枚。 瑞士 排在第三位，奖牌总数为8枚（包括4枚金牌）。

和 在冬奥会自由式滑雪的奖牌榜上占据领先地位。加拿大共获得了25枚奖牌（12枚金牌）。美国紧随其后，也获得了25枚奖牌，但金牌数为9枚。 排在第三位，奖牌总数为8枚（包括4枚金牌）。 运动员奖牌榜：加拿大的亚历山大·比洛多和美国的大卫·怀斯分别以两枚金牌位居个人奖牌榜榜首。比洛多在2006年至2014年间参加过三届冬奥会，并在2010和2014年冬奥会上斩获雪上技巧金牌。怀斯则在2014年和2018年冬奥会的U型场地技巧中获得金牌。挪威选手卡里·特拉在1998年至2006年间在女子雪上技巧项目上斩获3枚奥运奖牌，金银铜牌各1枚。

OC：你最爱自由式滑雪的哪个方面，这项运动的哪个方面对你而言最具挑战性？

格罗斯皮龙：几天前我刚刚跟我原来的教练聊过，他说在这项运动中你必须非常有天赋。

在我们训练中，真正在空中和雪上所花的时间占比非常少。比如，雪上技巧从赛道上滑下大约需要30秒。通常，我们在4小时的训练中只能滑12次。滑行时间总共只有6分钟。剩余的3小时54分钟都花在排队等电梯、听取反馈意见和热身等其它事宜上。在200多天的集训中，每天只真正只练习了6分钟，总共下来也就20小时。你可以把这个项目和日本武士相比，他们需要10000小时来学习如何把武士刀磨锋利。而我们需要大量时间来服务这20小时，能否成为奥运冠军在此一举。所以你必须有天赋，就像其他杂技类运动一样。

OC：你的运动生涯三大重要时刻是什么？

格罗斯皮龙：第一个时刻是当我告诉我的父母我这辈子只想滑雪时。那时我发现他们很信任我，这在体育运动中并不常见。

第二次是两年后，在纳诺·普蒂埃的帮助下，我选入了法国队。纳诺·普蒂埃曾三次（1979年、1981年、1982年）获得世界杯雪上技巧项目的年度冠军。他从我父亲那里接过了接力棒，成为我运动生涯乃至职业生涯中的导师。他把他的理念和价值观传给了我，让我感受到胜利的感觉有多酷，成功的感觉更好。

胜利是有形的，可以用奖牌、分数和结果衡量。但成功是无形的。所以在胜利和失败中，我总结经验，学会如何成功。

在阿尔贝维尔冬奥会获得的金牌是我职业生涯中最伟大的时刻。这是第三个也是最后一个重要时刻。但是除此之外，我还要补充一个，就是我在1995年在拉克鲁萨兹举行的世界锦标赛上以金牌结束我的职业生涯的那以时刻，当时我有一种圆满的感觉。

格罗斯皮龙在阿尔贝特维尔奥运会上展示雪上技巧 照片出自： Getty/Rick Stewart/Allsport

OC：参加奥运会对你意味着什么？

格罗斯皮龙：它就像是圣杯一样神圣，也是对于运动员而言的一次个人旅程。如果你从事体育运动，就会梦想着参加奥运会。奥运村、各国代表列队亮相开幕式、奏国歌……所有这一切都令人无比激动。一时奥运，一世奥运。这是尊重，是体育运动的最高荣誉。你的朋友们都在睡觉时，你需要早起，而奥运会能让你的努力和付出更有意义。我们的工作对某些人来说似乎是一种牺牲，但我们这样做是因为我们将挑战更有意义的生活。

OC：对于你的国家法国在这个项目上取得的成功，你怎么看？

格罗斯皮龙：回到我的时代，30年前的阿尔贝维尔冬奥会上，我们有一支非常强大的队伍。但在那之后，我们经历了一些困难，取得的成绩并不理想。法国队总会涌现出一些实力不俗的运动员，但与四名法国运动员同时跻身世界前十的时代相比还是有些差距。

然后，我们做了一些结构性调整。大约10年前，我们向国际奥委会团结基金申请成立女子一支女子滑雪队，当时队中包括14岁的佩林·拉丰，那时她需要外界的支持才能继续坚持下去。我们的提案被采纳了，拉丰后来参加了索契冬奥会，又在2018年平昌冬奥会上夺得金牌。

如今，我们有了更好的框架、有更多的资金、更多的优秀教练和运动员。他们希望通过努力的工作取得好的表现。即使面对这项运动的强国加拿大，他们也无所畏惧。

OC：对于2022年北京冬奥会的自由式滑雪比赛有哪些是值得期待的？你觉得谁是夺冠热门？哪些年轻运动员值得关注？

格罗斯皮龙：女子方面，佩林·拉丰是夺冠热门，她是卫冕冠军、世界杯冠军和世锦赛冠军……她刚刚经历了一个梦幻般的超级赛季，已经成为这项运动女王般的存在。我和她聊过，她感觉身体状态很好，很享受自己的工作。这说明她已做好准备。

在男子方面，我认为是本杰明·卡维特。他赢得了世界杯分站赛，是少数几个击败过雪上技巧届公认的大神——金斯伯里的选手之一。本杰明已经准备好了，并且还在保持进步。如果说有黑马，那就是他。

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