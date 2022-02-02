奥运名将解析：和安妮塔·诺伯格了解冰壶

冬季奥运会上的每一项运动，都有一些传奇人物。在冰壶运动中，人们经常只看到了运动员用“扫帚”疯狂地“扫地”，但这项运动真正的灵魂存在于头脑。

安妮塔·诺伯格是两届冬奥会冠军(2006年都灵和2010年温哥华)和三届世锦赛冠军，冰壶通常被称为“冰上象棋”，角度、速度和脑力是成功的关键。

诺伯格于2014年退役，她战胜了乳腺癌，参加过舞蹈真人秀，目前是一名保险风险分析师。她还帮助她的女儿特蕾莎·韦斯特曼在这项运动上追随她的脚步。她的儿子托比亚斯则走上了完全不同的道路，成为了一名歌剧演唱家，但在赛场上，他仍然与母亲保持着亲近。每场比赛之前，诺伯格都会听一段儿子演唱的瑞典版《忧愁河上的金桥》。虽然冰壶是一个讲究战略的项目，但诺伯格设法将情感融入其中，这使她成为冰壶历史上最伟大的队长之一。

诺伯格在接受Olympics.com采访时谈到了她的职业生涯、这项运动面临的挑战，以及从事冰壶运动需要哪些技能等等。

Olympics.com：你是怎么爱上冰壶运动的?是什么使你成为一名职业运动员?

安妮特·诺伯格：我的父母过去常玩冰壶，我就是这样开始的。我年轻的时候也参加很多其它运动。但最后，我在足球和冰壶之间做出选择，我觉得我在冰壶方面的潜力比足球大。我真的很享受冰壶中的战略技巧和身体技巧。

Olympics.com：退役后还会玩冰壶吗？你的日程安排和退役之前有什么不同?

诺伯格：最大的不同是我现在不经常旅行了。当我为瑞典队效力的时候，每一小时，每一秒，甚至每个周末，都要收拾行李。这是我不喜欢的。但我还是喜欢冰壶。正常情况下，我每周会去两三次赛场。我的女儿在参加比赛，她正在努力争取四年后参加下一届冬奥会的资格。我在帮助她和她的球队，她打混合双打。我也和一些高年级学生打球，至少在目前的疫情下是这样。我计划今年参加比赛，我也和我的女儿一起玩。几年前我们在瑞典一起赢得了超级联赛。所以我还是会玩，但不像以前那么多了。

Olympics.com：有没有什么特别的运动员激励了你，或者你认为他们是你心中的传奇?

诺伯格：我想过很多次这个问题，是否有哪个人激励了我？或者在某些方面我很敬仰的人？但是没有，我没有这样的人。我更专注于提升我自己和我的团队，成为我们想要的样子。所以，我似乎是受到很多人的激励，而不是一个人。

Olympics.com：如果要你用几句话向别人介绍冰壶运动，你会怎么说?

诺伯格：在冰上和团队下棋。但这里没有棋子，而是真人!

一分钟了解冰壶

Olympics.com：你最喜欢冰壶运动的什么?它最具挑战性的部分是什么?

诺伯格：我最喜欢这是一个非常特别的四人团队。其中有对战略的要求和对身体的要求。所以这就像一个拼图，我们要一起工作。我们的挑战是如何让各部件同时工作。脑力技能是专注于向前看而不是向后看，要长时间保持专注，这是一个挑战。

Olympics.com：在冰壶比赛中取得成功需要哪些主要技能?

诺伯格：这取决于你的角色。例如，作为队长，我需要有强大的核心力量和良好的平衡，但是刷冰员必须非常强壮。我也是，但方式不同。冰壶运动员都有需要非常强大的核心力量。

Olympics.com：你如何解释瑞典在冰壶运动上取得的巨大成功?

诺伯格：我想很多年前，我们开始把冰壶看作一项真正的运动，而不是一项游戏。我认为我们在身体和精神上都很注重练习，训练多于比赛。我认为很多球队比赛打得太多，而没有进行应有的训练。在你的空间里，你依靠最好的团队来学习和发展。我们有很多优秀的球队，所以你必须不断提高才能在自己的国家成为顶尖。这也有助于这项运动的发展。

由凯萨·贝里斯特伦、安娜·勒莫因、凯瑟琳·林达尔、埃娃·伦德、阿内特·努尔贝里组成的瑞典队在2010年温哥华冬奥会决赛中击败加拿大队后夺得金牌 照片出自： 2010 Getty Images

Olympics.com：你职业生涯中最难忘的三个时刻是什么?

诺伯格：当然，我最喜欢的三个时刻是，2006年都灵奥运会和2010年温哥华冬奥会的金牌，以及我们在2005年第一次获得世锦赛冠军。我们以前赢得过欧洲杯，但在世锦赛上战胜加拿大队夺冠也非常重要。

获得奥运金牌改变了我的生活，所以这对我意义重大。

Olympics.com：对2022年北京冬奥会的冰壶比赛有什么期待?你看了上届世锦赛吗?

诺伯格：是的，当然。我认为瑞典有两到三支非常强大的队伍，所以如果瑞典获得三枚金牌，我不会感到惊讶。

Olympics.com：你认为瑞典队在奥运冰壶比赛中，最可能夺得哪项金牌?

诺伯格：很难说。实际上，我认为机会是相等的。如果要我选一个的话，我想我会选混合双打。

Olympics.com：你认为在冰壶运动中，有没有哪个年轻运动员值得人们关注?

诺伯格：当然是我女儿和她的搭档罗宾·阿尔伯格了!