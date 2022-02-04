奥运名将解析：和原田雅彦一起了解跳台滑雪

跳台滑雪是冬奥会的主要项目之一，天空中翱翔的运动员和雪地上的奥运五环标志交相呼应是这项冬季运动的经典形象。

日本选手原田雅彦首次参加奥运会是1992年在阿尔贝维尔举行的冬季奥运会，之后在1994年利勒哈默尔举行的大跳台团体赛中获得银牌，第二次参加奥运会上就登上了领奖台。

其实在利勒哈默尔，原田距离夺冠非常接近。大跳台团体赛中，日本队一路领先，原田雅彦最后一跳正常发挥就能锁定冠军。但是由于在他之前，德国选手超水平发挥让他感受到了一点压力，因此原田的最后一跳出现失误，痛失冠军。

四年后的长野冬奥会上，原田在家乡观众面前比赛并在大台个人赛中获得铜牌。在大跳台团体赛中，志在雪耻的日本人以巨大优势夺冠，收获了自1972年冬奥会以来的第二枚冬奥会金牌。

Olympics.com采访了这位两届世界冠军，详细了解了他的执教生涯、他的奥运记忆，以及他对2022 北京奥运会的期待。

原田雅彦在1998年长野冬奥会上 照片出自： Frank Peters/Bongarts/Getty Images

Olympics.com (OC)：你是如何爱上跳台滑雪的？是什么让你想成为一名职业运动员？

原田雅彦：我10岁时在家乡小镇里开始滑雪。在滑雪场旁边，我可以看到他们从斜坡上飞跃起来，我想尝试一下飞行的感觉。当我第一次跳跃并在空中飞翔时，我真的很害怕！我不敢开始，但我也记得跃起之后的感觉有多好。

跳了几次后，我有一种难以用语言表达的感觉。我想再次享受这种感觉，正是这些感觉激发了我开启跳台滑雪生涯。

对我来说，跳台滑雪很有趣。我只是努力能飞得更远，我停不下来。很快，我在全国比赛中获胜，并觉得有可能参加奥运会。当我 20 岁时，后来我实现了梦想。

OC：你退役后还玩跳台滑雪吗？您的日程安排与此前有何不同？

原田雅彦：在2006都灵奥运之前，我一直是跳台滑雪运动员。在那场比赛之后，我收到了竞争对手的邀请，让我指导年轻运动员。

我每天都和团队在一起。我早上去跳台，拍视频，帮助运动员训练，下午和队员在健身房锻炼。我还是过着和运动员时期几乎一样的生活。

原田雅彦在1992年阿尔贝维尔冬奥会上的赛场英姿 照片出自： © 1992 / International Olympic Committee (IOC) - All rights reserved

OC：有没有哪位运动员启发了你？

原田雅彦：所有参加过奥运会的人。不管是什么运动，也不管他们是否获得奖牌，我尊重每一位参加过奥运会的运动员。

OC：如果让你用几句话来介绍跳台滑雪，你会说什么？

原田雅彦：简单地说就是感觉像在飞。我想世界上很少有人有跳台滑雪的经验，所以我很自豪能成为其中的一员。这是一项独特的运动，我喜欢它。

一分钟了解跳台滑雪

基本信息：比赛中，通过跳跃距离和跳跃风格来评分的。男子普通个人赛和大台比赛由两节训练课、一场预选赛和一场决赛组成。男子团体赛（90米山地），先是热身赛，然后是两轮比赛。

女子普通赛没有资格赛，直接进入决赛，其中包括一次试跳和两轮积分跳。

混合团体跳台滑雪比赛在普通的山坡上进行，按照女子-男子-女子-男子的顺序进行，计分方法与男子比赛相同。

奥运历史：自1924夏蒙尼首届冬奥会以来，跳台滑雪一直是冬奥会项目的一部分，当时男子大台赛是唯一的项目。

1964年因斯布鲁克运动会增加了普通台比赛，1988年加入了男子团体大台项目。2014年增加了女子比赛，而混合团体项目是2022年的新项目。

各国奥运奖牌数：挪威一直是跳台滑雪的佼佼者，赢得了 35 枚奖牌（包括 11 枚金牌）。

芬兰以22枚奖牌排名第二（包括10枚金牌），奥地利以 25 枚奖牌（6 金）排名第三。

运动员奥运奖牌榜首：马蒂·尼卡宁 (芬兰) 是奥运会历史上获得奖牌最多的跳台滑雪运动员，包括四金一银。西蒙·阿曼（瑞士）也在奥运会上获得了四枚金牌。卡莉娜·沃格特(德国) 赢得了 2014 年索契女子跳台滑雪首届金牌，而马伦·伦比 (挪威) 是卫冕奥运冠军。在平昌冬秋铜牌获得者日本选手高梨沙罗是获得世界杯冠军最多的运动员。

OC：你最喜欢跳台滑雪的什么，其中哪部分最具挑战性？

原田雅彦：显然，在跳台滑雪中，你不能一直飞翔，但我们确实尝试突破极限，去创造最好的结果。在大台项目中，你可以飞跃140米，不可思议！只有跳台滑雪者才能体会这种感觉。

经常有人问我：“你在飞行时感觉如何？”我觉得很难用语言表达这种感觉。

然而，在跳台滑雪中，有时天生能力并不重要。你可以完美起飞，但如果风向或风力突然改变，你的距离将不可避免地受影响。知道有时你的成绩不是你的真实能力，这可能会令人非常沮丧。

1998年长野冬奥会上，原田雅彦和主场观众分享荣光 照片出自： Ruediger Fessel/Bongarts/Getty Images

OC：要想在跳台滑雪中取得成功，需要具备哪些技能？

原田雅彦：某种程度上，傻是必要的（笑）。我的意思是，跳台滑雪是一项“深度”运动；跳跃时不要想太多。即使你认为自己能跳得很好，但在某些情况下，由于你无法控制力量，也可能无法成功。理解和接受这项运动的每一个元素可能会非常不容易。

OC：在奥运会上你记忆最深刻的是什么？

原田雅彦：很明显，1998长野。我能以运动员的身份参加在家乡举行奥运会，这太神奇了，然后和朋友一起赢得了金牌是一个令人难以置信的幸福时刻。

在1994利勒哈默尔参加比赛后的四年是我成长的重要时期。我比赛越多，压力和恐惧感就越大。但正是由于压力和恐惧，我成长了，我能通过提升技术来克服这些焦虑，从而在长野赢得金牌。

1992 年的阿尔贝维尔也令人难忘，因为那是我第一次没有感到任何压力的奥运会。我到处都能看到奥运五环，无论在城市还是在奥运村，甚至在用餐时，盘子上也有奥运标志。

1998年长野冬奥会上，日本男子跳台滑雪队赢得团体赛冠军 照片出自： © 1998 / Kishimoto/IOC - All rights reserved

OC：获得奥运会参赛资格意味着什么？

原田雅彦：参加奥运会是我最初的目标，但随着时间的推移它发生了变化。起初我只是想获得比赛资格，但后来我开始专注于取得好成绩并赢得奖牌。现在回顾我的职业生涯，我从比赛中获得的不仅仅是奖牌。我无法用语言表达那些东西，但简单地说，我相信是奥运会成就了我。

OC：你认为北京2022奥运会有哪些看点？谁是跳台滑雪的夺牌热门？

原田雅彦：这将是中国的第一次国际跳台滑雪比赛，由于新冠大流行，一直没有世界杯或奥运会热身赛。我非常期待中国观众能欣赏北京的跳台滑雪比赛。我希望他们以及全世界的观众都会对这项运动充满热情。

我期待日本队在团体赛中获得金牌。长野已经过去了20多年，所以我想看到小林陵侑、佐藤幸椰、高梨纱罗和伊藤有希等日本运动员创造历史，登上领奖台。但他们很可能会与来自奥地利、德国和波兰等欧洲强国的运动员展开激烈的竞争。