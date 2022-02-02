奥运名将解析：和马克西姆·特兰科夫一起了解花样滑冰运动

花样滑冰是冬奥会历史上最受欢迎、同时也是历史最悠久的运动项目之一。2014年，马克西姆·特兰科夫和搭档塔提亚娜·沃洛索扎成为历史上首次在同一届冬奥会上赢得两枚金牌（双人滑和首次亮相的团体赛冠军）的双人花样滑冰运动员。自2018年以来，特兰科夫的角色变成教练，为叶夫根尼娅·塔拉索娃和弗拉基米尔·莫洛佐夫保驾护航。

这位俄罗斯花滑名将在接受Olympics.com专访时谈到了自己的运动生涯、在花滑运动中遇到的最大挑战、2022年北京冬奥会夺牌热门以及更多话题。

通过本文一起了解一下。

奥林匹克频道：你是如何喜欢上花样滑冰这项运动的？是什么原因让你最终决定走上成为职业选手的道路的？

马克西姆·特兰科夫：在我大约三岁的时候，哥哥和妈妈带我去了滑冰场。不过，我觉得自己对花样滑冰的热爱是在我退役之后才意识到的。在那之前，我觉得花滑只是我的工作，从事花滑是生活所需。如果不滑冰，我感觉自己生活很难维系下去。所以我就一直在坚持训练。但那时的我不是花样滑冰运动的粉丝，也并不热爱我从事的运动。

奥林匹克频道：退役后你从事的事情是否和花滑有关？现在还滑冰吗？

特兰科夫：我和妻子塔提亚娜·沃洛索扎参加了很多冰上表演的项目，演员需要接受训练。我还会帮助国家队训练当年我队内的小伙伴们，虽然当教练从来都不是我的目标。我还担任花滑比赛电视解说和顾问的工作，我感觉在这方面我的兴趣要大过当教练。

奥林匹克频道：有没有从哪位运动员或花滑传奇选手身上获得过鼓舞和动力？

特兰科夫：小时候我有偶像。好多人都说：“我没有偶像，我就关注我自己”。我觉得说这话有点违心，因为每个运动员在自己的运动生涯的某个点上，一定会有自己想要去模仿的对象。对我来说，我的偶像就是伊莲娜·别列日娜亚和安东·西哈鲁利兹，此外还有叶卡捷琳娜·戈蒂耶娃和谢尔盖·格林科夫。时至今日，我依然认为他们是历史上最好的两对花滑组合。

奥林匹克频道：如果让你简短概括一下花滑运动，你会说什么？

特兰科夫: 花滑是一项混合运动，为了保持协调需要有很大的体力消耗，有时甚至会超负荷。此外，它还是一种艺术，和芭蕾很像，在舞蹈编排、音乐和服装方面，我们有很多相似之处。

一分钟了解花滑运动

奥林匹克频道：你最喜欢花样滑冰的哪一点？你认为花样滑冰最大的挑战是什么？

特兰科夫：最难的一点是做到耐心和克服伤痛。最美好的一点是你在赛场上是一个人，但是周围众多观众的注意力都在你身上。在场上，你可以做任何你想做的人。

奥林匹克频道：想在花滑运动上取得成功，哪些技巧是最需要掌握的？

特兰科夫：如果你协调性不好，那么花样滑冰对于你而言就比较困难了。体重同样也会成为问题；体重太重的选手在做跳跃动作时付出的努力更多、难度也更大。但是我认为最重要的是要保持耐心、扛得住疼痛。尤其是后者，只有做到这一点，你才有可能达成你的目标。

奥林匹克频道：俄罗斯在花样滑冰方面取得如此大的成功，你认为原因是什么？

特兰科夫：我们有非常强大的教练培训学校，深受年轻教练的青睐。花样滑冰这项运动本身在俄罗斯就非常流行，2006年俄罗斯队在都灵冬奥会上赢得3金1铜后，这项运动的受欢迎程度得到了进一步提升。另外，伊利亚·亚维布哈开创的“冰上秀”演出功不可没。当然，红极一时的电视节目《Ice Agе》也提升了人们对于这项运动的兴趣。

奥林匹克频道：你运动生涯中三个最难忘的时刻是什么？

特兰科夫：首先是2005年在加拿大举行的世青赛。说来有点不可思议，当时我和玛丽亚·穆霍托娃夺得了冠军。那次也是我唯一一次在领奖台上落泪。

然后就是我参加的第一届冬奥会——2010年温哥华冬奥会。现在看来，当时的表现并不成功，但是能够参加冬奥会，尤其是成为俄罗斯队的一员对于我来说具有重要的意义。那是我父亲的梦想，他未能成功，而我做到了。我还记得当时我在等去体育场的大巴时的兴奋心情。当时我想的就是，一小时后我就是奥运选手了。无论结果如何，我都已经在奥运赛场亮相过了。

第三个时刻是2011年莫斯科世锦赛。那是我和塔提亚娜·沃洛索扎首次携手参加国际赛事。那届比赛让我们意识到我们在很短的时间里就磨合完毕并取得了成功。在那之前，我们从未赢得过世锦赛奖牌，但是在奥运会结束仅仅一年后，我们就登上了最高领奖台。当时我们就明确了继续努力，在索契冬奥会争取赢得一枚奖牌的目标。

其实还有第四个时刻让我印象深刻，那就是在索契冬奥会闭幕式上被选为俄罗斯代表团的旗手。当时我特别自豪，对我而言，那一刻比我赢得的所有奖牌都重要。

2011年花滑世锦赛双人滑奖牌获得者合影，特兰科夫和塔提亚娜·沃洛索扎（左）收获银牌 照片出自： 2011 Getty Images

奥林匹克频道：奥运生涯当中，你在赛场之外最美好的时刻是什么？

特兰科夫：之前，奥运花滑选手都是在比赛结束后立刻就能收获奖牌。但是索契冬奥会上，颁奖仪式在第二天进行。一般在比赛结束后，运动员的心情都很激动、很脆弱的。但是到了第二天，心情就不一样了。领完奖牌后，我们在奥运村里溜达的时候，突然听到现场扬声器里说马克西姆·特兰科夫被选为旗手，那感觉太酷了。

奥林匹克频道：2022年北京冬奥会花样滑冰比赛有什么可以期待的？

特兰科夫：俄罗斯的姑娘们能够有很好的表现，她们可能会取得历史性成就。上一届世锦赛上，安娜·谢尔巴科娃、伊莉莎维塔·图克塔米谢娃、亚历山德拉·特鲁索娃包揽前三名。她们当中有一人实力明显强于其它选手，然后我们还有另外五位选手实力都在伯仲之间。此外，我们还有非常强大的年轻小将——卡米拉·瓦莉娃。双人滑方面，我们在2021年世锦赛上赢得了金牌、铜牌，还有一个第四名。所以北京冬奥会上，我们在这个项目上将会斩获不值一枚奖牌。

维多利亚·西尼齐娜和尼基塔·卡察拉波夫上赛季冰舞赛场表现不俗，赢得了世锦赛冠军。在那之前，他们还赢得了欧锦赛冠军，但是他们击败了强大的法国组合帕帕达吉斯/西泽龙。我认为西尼齐娜/卡察拉波夫有实力和世界巨头掰掰手腕。

男子项目上，羽生结弦和陈巍之间的争夺是最值得期待的。2018年首次参加冬奥会的陈巍当时在短节目比赛中的表现完全是失败的，所以从心理上来看，羽生结弦应该占优。但是近几年的表现上看，陈巍在技术上的精进是显而易见的。

团体项目上，我们（ROC）需要努把力才能夺冠了。我们是这个项目的第一个奥运冠军得主，平昌冬奥会上我们输给了加拿大。但是我觉得我们能够在北京复仇。