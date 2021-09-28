奥运名将解析：和阿尔明·佐格勒一起了解雪橇运动

在2022年北京冬奥会开幕之前，Olympics.com将通过独家采访在各项目中取得卓越成就的传奇人物，揭开冬奥会15个项目背后的秘密。

尽管在2014年宣布退役，阿尔明·佐格勒仍然是世界冬季运动的肾上腺素和胜利的代名词。没有人能比他赢得更多的世界杯个人冠军(57枚金牌，31次第二名和27次第三名)，这为他赢得了10个水晶球，与奥地利人马尔库斯·普罗克(Markus Prock)分享了这一纪录。

非凡的成就给他带来了“食人魔”绰号，佐格勒在冬季奥运会上建立了他的“冰上统治”。连续参加6次奥运会，从1994年利勒哈默尔到2014年索契，他打破另一个令人难以置信的纪录——唯一一位在同一项目中连续赢得奖牌的运动员。6届奥运会的个人赛！有谁能比他更能解释雪橇背后的秘密和激情？这是一项充满速度、力量和技术的运动。

Olympic Channel (OC)：阿尔明，退役后你还在滑雪吗?

阿尔明·佐格勒 (AZ)：没有，但自从我是意大利队的技术总监以来，雪橇一直是我活动的中心，意大利队是一支年轻而有天赋的球队，比如费斯纳勒兄弟。今年，多米尼克登上了欧洲锦标赛的领奖台，而凯文赢得了世界杯冠军。

OC：你是如何发现雪橇运动的？是什么激励你成为一名职业运动员?

AZ：我从小就梦想做一些特别的事情，六岁开始用雪橇和朋友们一起上学。后来，我加入了一个俱乐部，参加了自然冰上的小型比赛。14岁时，我开始在人造雪道上滑行。1988年，我和队友第一次见面，很顺利，我开始玩真的了。

OC：有没有哪位雪橇运动员激励过你?

AZ：我的国家队队友保罗·希尔德加特纳、德国的格奥尔格·哈克和奥地利的马尔库斯·普罗克都是优秀的运动员。他们已经在奥运会上赢得了奖牌，这让我非常着迷。

一分钟了解雪橇

基本信息 ：运动员与时间赛跑，在木制和金属的雪橇上以每小时140公里的速度滑下人造斜坡。这项运动是技术、力量和专注力的结合。

：运动员与时间赛跑，在木制和金属的雪橇上以每小时140公里的速度滑下人造斜坡。这项运动是技术、力量和专注力的结合。 奥林匹克历史 ：1964年在因斯布鲁克冬奥会上，雪橇的男/女单双人比赛成为奥运会比赛项目。2014年，混合赛也加入了比赛。

：1964年在因斯布鲁克冬奥会上，雪橇的男/女单双人比赛成为奥运会比赛项目。2014年，混合赛也加入了比赛。 按国家排名： 德国以42块奖牌荣登奖牌榜榜首——不包括1968年至1988年间东德获得的29块奖牌和西德获得的10块奖牌。奥地利(22名)和意大利(17名)紧随其后。

德国以42块奖牌荣登奖牌榜榜首——不包括1968年至1988年间东德获得的29块奖牌和西德获得的10块奖牌。奥地利(22名)和意大利(17名)紧随其后。 获得奥运奖牌最多的运动员：在男运动员中，意大利运动员阿尔明·佐格勒(6)和德国人格奥尔格·哈克尔(5)是获得奖牌最多的运动员。在女运动员中，德国选手纳塔利·盖森伯格(Natalie Geisenberger)有机会在2022年北京奥运会上追平佐格勒创下的六枚奖牌的纪录。

OC：你能用几句话描述一下你对雪橇运动的热爱吗?

AZ：我是在雪橇上长大的，所以感觉总是很自然，从速度开始。然后当我切换到人工赛道时，我为肾上腺素和控制而疯狂——你必须控制雪橇。

OC:一名雪橇运动员要想成功，需要具备哪些素质?

AZ：控制和专注能力，要做到人和橇合一。所以“头”很重要，要有合理的训练，所以你要在整个夏天都在健身房里锻炼平衡和姿势，锻炼全身的肌肉，尤其是颈部和手臂的肌肉，这对雪橇运动很重要。

OC：你在奥运会上最重要的时刻是什么?

AZ：我第一次参加奥运会是在1994年的利勒哈默尔，我的梦想是参加奥运会，当我获得资格的时候感觉棒极了。当我赢得第一枚奖牌(铜牌)时更是如此。从那时起，我的职业生涯发生了变化。

OC:你职业生涯中最美好的三个时刻是什么?

AZ：1994年的利勒哈默尔，还有2002年在盐湖城赢得了我的第一块金牌。我击败了哈克尔和马尔库斯·普罗克这样的传奇人物，登上领奖台，真是太棒了。但更特别的是4年后，在我的家乡，2006年都灵奥运会上再次赢得金牌。这也是意大利在那届奥运会上获得的第一枚金牌——我将永远记住那一刻。

GettyImages-467597663 照片出自： 2014 Getty Images

OC：你如何看待意大利的雪橇传统？

AZ：在意大利，滑雪运动受到了设施匮乏的制约。直到2006年都灵奥运会，我们才有了人工斜坡，但不幸的是，赛道在几年前退役了。在我的家乡上阿迪杰地区，我们有雪橇运动的传统，让孩子们更接近这项运动，我们也有一个优秀的组织吸引了最好的运动员从14岁开始训练。尽管设施不足，但这是一所优秀的学校。

OC：2022年北京冬奥会的雪橇比赛有哪些看点?

AZ：这将是一场在未知赛道上的有趣比赛。德国的费利克斯·洛克, ROC运动员Semyon Pavlyuchenko和Roman Repilov，奥地利尼克兄弟和格莱舍尔(后者是奥运卫冕冠军)，最后是美国的克里斯·迈泽尔。我相信意大利将赢得至少两枚奖牌。混合团体赛也将非常吸引人。

OC：除了比赛之外，还有什么与奥运会有关的个人经历是你永远不会忘记的?

AZ：在我的职业生涯中有很多美好的时刻，我的职业生涯持续了20年，一直处于一个很高的水平，这是一件不可思议的事情。除了奖牌，在2014年索契冬奥会上作为意大利旗手结束我的奥运生涯真是太棒了——没有比这更好的结局了。

OC：是什么让奥林匹克精神如此独特?

AZ：奥运会不仅仅是关于奖牌的。在我心中，我将永远珍惜我能在世界最重要的体育赛事上代表我的国家，这是一种巨大的骄傲。当你穿上奥运代表团的队服，登上前往奥运会的航班，成为这个大家庭的一员时，你会开始感到不同。奥运会的气氛是独特的，观众的欢呼是美丽的。总之，很神奇。

GettyImages-96578997 照片出自： 2010 Getty Images

OC：比赛的时候，你被戏称为“食人魔”，因为你的竞争力太强了。有什么秘诀可以帮助你获得巨大的成功吗?

AZ：没有，只有100%集中精力，让自己充满能量。轮到我时，整个世界都不复存在了，没有教练、观众或记者——只有我自己、雪橇和斜坡。

OC：不滑雪的时候，你有什么喜好吗?

AZ：当然，我也喜欢出去走走。因为我住在山里，我会骑山地自行车，然后和我的狗去打猎。但我最喜欢的马。我和我妻子有个哈弗林格种马场，这是我爸爸传给我的。看到小马驹出生给了我很多的快乐和满足。

OC:看来你对雪橇的热情也延伸到了你的女儿妮娜身上——我们会看到她参加2022年北京冬奥会吗?

AZ：她需要先获得资格。她还很年轻，我和她一起工作就像和队里的其他运动员一样。她知道在家里我是父亲，但在赛场上我是教练，她必须尊重这个角色。我希望她能有一个很好的事业。