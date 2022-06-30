Водное поло. Полуфиналы: что ждать, где смотреть | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

На турнире по водному поло 19-го чемпионата мира по водным видам спорта FINA пришло время полуфиналов. 30 июня в борьбе за участие в решающем матче женского турнира сыграют Италия – США и Венгрия – Нидерланды. 1 июля в мужских полуфиналах встретятся Греция – Италия и Испания – Хорватия.

По теме:

Главной сенсацией четвертьфиналов стала неудача победителей Олимпийских игр в Токио – ватерполистов Сербии, которые в традиционно принципиальном матче уступили Хорватии – 12:14. Сербская команда, хоть и обновила свой состав, по сравнению с олимпийским, примерно наполовину, но все равно считалась фаворитом в этой встрече. Однако хорваты сразу завладели инициативой, а в начале третьей четверти смогли уйти в отрыв в счете – 8:5. После этого сборная Сербии несколько раз сокращала свое отставание до минимума, но не более того. А когда Лорен Фатович менее, чем за две минуты до конца игры, вновь увеличил преимущество Хорватии до трех голов (14:11), - стало ясно, что победу в «балканском дерби» одержит именно его команда. «Поздравляю сборную Хорватии, которая была сегодня гораздо лучше нас при игре в большинстве. Мы знали, что исход встречи может решиться именно в этом компоненте, но пропустили несколько очень легких мячей», - прокомментировал исход матча главный тренер сборной Сербии Деян Савич.

Не будет в полуфиналах мужского турнира и хозяев чемпионата мира-2022 из сборной Венгрии. Их матч против ватерполистов Италии развивался по похожему со встречей Сербия – Хорватия сценарию. Итальянцы в первой половине матча тоже смогли выйти вперед, в третьей четверти ушли в отрыв на три мяча, а в концовке – удержали свое преимущество. Главным героем встречи стал лидер сборной Италии Франческо ди Фульвио, забросивший четыре мяча, причем три из них – в ключевые моменты второго периода, когда его команда боролась за игровую инициативу. А сборная Венгрии в очередной раз не смогла справиться с психологическим давлением переполненных домашних трибун и вновь стала одним из разочарований турнира, проходящего в родном бассейне. «Водное поло стало слишком быстрой игрой, и только тот, кто способен принимать правильные решения на такой скорости, может выигрывать важные матчи. Сегодня это были не мы», - признал главный тренер сборной Венгрии Тамаш Мэрч.

После неудач двух фаворитов мужские полуфиналы чемпионата мира-2022 выглядят совершенно непредсказуемыми. Итальянцев ожидает встреча с ватерполистами Греции, которые остались в строю единственными из призеров Олимпийских игр в Токио-2020. Греки преодолели четвертьфинальную стадию без особых проблем (победа над сборной США – 16:11), и для них этот матч станет первым серьезным испытанием в плей-офф на нынешнем турнире. Сложно назвать фаворита и в полуфинальном противостоянии Хорватии и Испании. Хорваты наверняка выплеснули очень много сил и эмоций в матче с Сербией, а сборная Испании не слишком убедительно провела свой четвертьфинал, с огромным трудом преодолев сопротивление черногорцев – 7:6.

В женском ватерпольном турнире с фаворитами все проще. Ватерполистки США разгромили в четвертьфинале своих соперниц по решающему матчу олимпийского турнира в Токио из сборной Испании – 13:8, продолжая двигаться в Будапеште к очередному триумфу. Их следующий соперник на этом пути – Италия. «Мы давно не встречались с этой командой и не видели ее в деле, так как итальянки пропускали Олимпиаду в Токио. Но здесь, в Будапеште, видно, насколько фантастическую работу проделал со сборной Италии тренер Карло Силипо», - сказал перед полуфинальной встречей главный тренер сборной США Адам Крикорьян. При этом именно его собственная команда является главным претендентом на победу и в этой игре, и во всем турнире.

Во втором женском полуфинале с участием сборных Венгрии и Нидерландов борьба наверняка будет необычайно упорной, и ватерполисткам команды хозяев предстоит в этот вечер попытаться компенсировать разочарование домашних трибун после поражения мужской сборной Венгрии.

Смотреть онлайн трансляции всех матчей по водному поло на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 можно на сайте All Aquatics