Велоспорт. «Вуэльта Испании» 2022: результаты, видео, расписание

77-я велогонка «Вуэльта Испании» проходит с 19 августа по 11 сентября 2022 года. Olympics на этой страничке рассказывает о результатах этапов, положении в общем зачете (генеральной классификации), а также приводит видео лучших моментов испанского Гранд-тура.

Результаты

19 августа, пятница

Итоги 1 этапа. Роглич одолжил красную майку Гесинку

Лучшие моменты этапа (видео)

1-й этап. Утрехт – Утрехт (23,2 км). Командная гонка на время

1. Jumbo-Visma – 24,40

2. INEOS Grenadiers + 0,13

3. Quick Step Alpha Vinyl Team + 0,14

4. Team BikeExchange – Jayco + 0,31

5. UAE Team Emirates + 0,33

6. Groupama - FDJ (Fra) + 0,38

Общий зачет

1. Роберт Гесинк (Нидерланды, Jumbo-Visma) - 24,40

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) - то же время

3. Крис Харпер (Австралия, Jumbo-Visma) - то же время

4. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) - то же время

3. Рохан Деннис (Австралия, Jumbo-Visma) - то же время

4. Эдуардо Аффини (Италия, Jumbo-Visma) - то же время

20 августа, суббота

2-й этап. Хертогенбош – Утрехт (175,1 км). Равнинный

Лучшие моменты этапа

1. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora-Hansgrohe) – 3.49,34

2. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – то же время

3. Тим Мерлье (Бельгия, Alpecin-Deceuninck) – то же время

4. Майк Теунссен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – то же время

5. Паскаль Аккерманн (Германия, UAE Team Emirates) – то же время

6. Дэниэл Маклэй (Великобритания, Team Arkéa Samsic) – то же время

Общий зачет (после второго этапа)

1. Майк Теунссен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 4.14,14

2. Эдоардо Аффини (Италия, Jumbo-Visma) – то же время

3. Сэм Оомен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – то же время

4. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же время

5. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) – то же время

6. Итан Хэйтер (Великобритания, Jumbo-Visma) + 0,12

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