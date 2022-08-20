Велоспорт. «Вуэльта Испании» 2022: результаты, видео, расписание

Фавориты и маршрут испанского Гранд-тура «Вуэльта»

Автор: Сергей Подушкин
Шоссейные гонки

77-я велогонка «Вуэльта Испании» проходит с 19 августа по 11 сентября 2022 года. Olympics на этой страничке рассказывает о результатах этапов, положении в общем зачете (генеральной классификации), а также приводит видео лучших моментов испанского Гранд-тура.

Результаты

  • 19 августа, пятница
  • Итоги 1 этапа. Роглич одолжил красную майку Гесинку
  • Лучшие моменты этапа (видео)
  • 1-й этап. Утрехт – Утрехт (23,2 км). Командная гонка на время
  • 1. Jumbo-Visma – 24,40
  • 2. INEOS Grenadiers + 0,13
  • 3. Quick Step Alpha Vinyl Team + 0,14
  • 4. Team BikeExchange – Jayco + 0,31
  • 5. UAE Team Emirates + 0,33
  • 6. Groupama - FDJ (Fra) + 0,38
  • Общий зачет
  • 1. Роберт Гесинк (Нидерланды, Jumbo-Visma) - 24,40
  • 2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) - то же время
  • 3. Крис Харпер (Австралия, Jumbo-Visma) - то же время
  • 4. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) - то же время
  • 3. Рохан Деннис (Австралия, Jumbo-Visma) - то же время
  • 4. Эдуардо Аффини (Италия, Jumbo-Visma) - то же время
  • 20 августа, суббота
  • 2-й этап. Хертогенбош – Утрехт (175,1 км). Равнинный
  • Лучшие моменты этапа
  • 1. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora-Hansgrohe) – 3.49,34
  • 2. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – то же время
  • 3. Тим Мерлье (Бельгия, Alpecin-Deceuninck) – то же время
  • 4. Майк Теунссен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – то же время
  • 5. Паскаль Аккерманн (Германия, UAE Team Emirates) – то же время
  • 6. Дэниэл Маклэй (Великобритания, Team Arkéa Samsic) – то же время
  • Общий зачет (после второго этапа)
  • 1. Майк Теунссен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 4.14,14
  • 2. Эдоардо Аффини (Италия, Jumbo-Visma) – то же время
  • 3. Сэм Оомен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – то же время
  • 4. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же время
  • 5. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) – то же время
  • 6. Итан Хэйтер (Великобритания, Jumbo-Visma) + 0,12

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