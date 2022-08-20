Велоспорт. «Вуэльта Испании» 2022: результаты, видео, расписание

77-я велогонка «Вуэльта Испании» проходит с 19 августа по 11 сентября 2022 года. Olympics на этой страничке рассказывает о результатах этапов, положении в общем зачете (генеральной классификации), а также приводит видео лучших моментов испанского Гранд-тура.
- Расписание «Вуэльты» смотрите здесь
- О фаворитах и маршруте «Вуэльты» 2022 читайте здесь
- Историю «Вуэльты» читайте здесь
- Результаты и видео лучших моментов «Тур де Франс» 2022 смотрите здесь
- Результаты и видео лучших моментов «Джиро д’Италия» 2022 смотрите здесь
Результаты
- 19 августа, пятница
- Итоги 1 этапа. Роглич одолжил красную майку Гесинку
- Лучшие моменты этапа (видео)
- 1-й этап. Утрехт – Утрехт (23,2 км). Командная гонка на время
- 1. Jumbo-Visma – 24,40
- 2. INEOS Grenadiers + 0,13
- 3. Quick Step Alpha Vinyl Team + 0,14
- 4. Team BikeExchange – Jayco + 0,31
- 5. UAE Team Emirates + 0,33
- 6. Groupama - FDJ (Fra) + 0,38
- Общий зачет
- 1. Роберт Гесинк (Нидерланды, Jumbo-Visma) - 24,40
- 2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) - то же время
- 3. Крис Харпер (Австралия, Jumbo-Visma) - то же время
- 4. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) - то же время
- 3. Рохан Деннис (Австралия, Jumbo-Visma) - то же время
- 4. Эдуардо Аффини (Италия, Jumbo-Visma) - то же время
- 20 августа, суббота
- 2-й этап. Хертогенбош – Утрехт (175,1 км). Равнинный
- Лучшие моменты этапа
- 1. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora-Hansgrohe) – 3.49,34
- 2. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – то же время
- 3. Тим Мерлье (Бельгия, Alpecin-Deceuninck) – то же время
- 4. Майк Теунссен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – то же время
- 5. Паскаль Аккерманн (Германия, UAE Team Emirates) – то же время
- 6. Дэниэл Маклэй (Великобритания, Team Arkéa Samsic) – то же время
- Общий зачет (после второго этапа)
- 1. Майк Теунссен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 4.14,14
- 2. Эдоардо Аффини (Италия, Jumbo-Visma) – то же время
- 3. Сэм Оомен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – то же время
- 4. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же время
- 5. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) – то же время
- 6. Итан Хэйтер (Великобритания, Jumbo-Visma) + 0,12
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