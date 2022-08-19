Велоспорт. «Вуэльта Испании» 2022. Итоги 1 этапа. Роглич одолжил красную майку Гесинку

Уверенной победой Jumbo - Visma завершился стартовый этап велогонки «Вуэльта Испании» - 19 августа 2022 года победитель трех последних испанских Гранд-туров Примож Роглич и его партнеры на 13 секунд опередили ближайших соперников из INEOS Grenadiers на дистанции 23,2 км в Утрехте. При этом Примож решил избежать пока дополнительного давления и пересек финишную линию вторым вслед за Робертом Гесинком, который и возглавил генеральную классификацию.

Уже на промежуточной отсечке Jumbo - Visma опережала всех соперников более чем на десять секунд. Вторую часть дистанции Роглич со товарищи проехали спокойнее, но все же 13 секунд от из INEOS Grenadiers другого фаворита «Вуэльты» Ричарда Карапаса – не такое уж и маленькое преимущество. Кстати, красная майка Гесинка от Jumbo - Visma вполне логична еще и потому, что три стартовых этапа в нынешнем году проходят в родных для 36-летнего ветерана Нидерландах. Так почему бы не дать Гесинку покрасоваться перед соотечественниками?!

Примечательно, что для Роберта эта победа вместе с командой стала всего-навсего второй на Гранд-турах (первую он добыл в 2016-м также на «Вуэльте») и первой опять-таки с 2016 года. Гесинк давно уже не претендует на высокие места в генеральной классификации, хотя в пору своего расцвета занимал четвертое место на «Тур де Франс» (в 2010-м) и дважды становился шестым на «Вуэльте» (2009 и 2012 годы).