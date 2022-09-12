Ремко Эвенпул. История велосипедного героя – футбольное разочарование, падение с моста, превращение в супермена

Ремко Эвенпул вполне мог бы играть на чемпионате мира по футболу в Катаре, но, когда уже дорос до юношеской сборной Бельгии, решил переключиться на велоспорт. Он едва не погиб, сорвавшись с моста в ущелье, но вернулся в гонки спустя полгода еще сильнее, чем был. Еще тинэйджером он знал себе цену и мечтал побеждать на Гранд-турах. Что ж, в сентябре 2022 года эта мечта сбылась – Ремко стал чемпионом испанской «Вуэльты». И, кажется, это только начало фантастической карьеры «нового Эдди Меркса».

Футбол и велоспорт – два, пожалуй, самых популярных вида спорта в Бельгии. Сын профессионального велогонщика Патрика Эвенпула изначально предпочел футбол. И добился в нем значительных успехов – юный талант с пяти лет занимался в академии «Андерлехте» и дорос до сборных Бельгии U15 (четыре матча) и U16 (пять матчей), выступая на позиции левого защитника. В 11 лет он перебрался в академию ПСВ «Эйндховен», где провел три года, вернувшись затем в «Андерлехт». Эвенпул находился на хорошем счету, выводил своих сверстников на поле с капитанской повязкой. Однако затем потерял место в основе, в начале 2017 года перебрался в «Мехелен», а в апреле того же года официально завершил карьеру в возрасте 17 лет.

Как рассказывал впоследствии Эвенпул, последние годы в футболе нанесли ему серьезный психологический удар, но в то же закалили его характер, сделав сильнее как спортсмена и человека. Ремко внезапно переключился на велоспорт и результаты к нему пришли мгновенно. Вроде бы такое невозможно, но новичок сразу же начал выигрывать гонки, а в 2018-м сделал золотые дубли (групповая гонка и «разделка») на шоссейных чемпионатах мира и Европы среди юниоров. Тогда уже все поняли, что в мире велоспорта появился удивительный по дарованию талант.

Из всех предложений он выбрал Quick-Step легендарного Патрика Лефевра и не прогадал – восходящей звезде создали режим наибольшего благоприятствования, не форсировав его подготовку. В 19 он выиграл свою первую гонку Мирового тура («Классику Сан-Себастьяна») и медаль чемпионата мира. При этом Ремко никогда особо не скромничал, занимался раскруткой себя как бренда, раздавал обещания и ставил перед собой масштабные цели. Но это не звездная болезнь, а реальная оценка собственных сил. В пандемию он просил поклонников придумывать для него «безумные» челленджи - в частности, в одиночку проехал по бельгийским дорогам 300 километров за 9 часов и 40 минут.

Но судьба бросила ему еще более серьезный вызов – во время гонки «Джиро ди Ломбардия» в августе 2020 года Эвенпул, потеряв контроль над велосипедом, врезался в ограждение моста, после чего упал в ущелье. Такое падение могло привести к фатальным последствиям, но Ремко повезло – он отделался «всего лишь» переломом таза и ушибом правого легкого. Уже через пять дней после жуткого падения Эвенпул попробовал сделать несколько шагов на костылях, а менее девяти месяцев спустя вернулся в гонки – дебютировал на «Джиро д’Италия». А в 2022 году свой второй Гранд-тур - испанскую «Вуэльту» - он выиграл, проехав больше двух недель в красной лидерской майке, став первым бельгийцем за 44 года, которому удалось взять супермногодневку.

Думается, по популярности Ремко сейчас затмил даже своего знаменитого и очень популярного в стране однофамильца – знаменитого французского художника бельгийского происхождения Анри Эвенпула. По сути, велосипедный Эвенпул – тоже весьма креативен. И очень силен. Не исключено, что бывший футбольный талант станет для Бельгии новым Эдди Мерксом, который за карьеру выиграл 11 велосипедных Гранд-туров.