Тяжелая атлетика. Итоги чемпионата Европы 2022: Талахадзе взял золото, но был далек от мирового рекорда

Предсказуемой, но не слишком уверенной победой двукратного олимпийского чемпиона Лаши Талахадзе в весовой категории свыше 109 кг завершился в Тиране чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2022 года, проходивший с 28 мая по 5 июня. На сей раз Лаша был далек от своих рекордов, пусть и показал великолепную по меркам всех остальных супертяжей сумму 462 кг.

Напомним, что мировой рекорд Талахадзе в двоеборье, установленный Талахадзе в конце прошлого года на чемпионате мира, составляет 492 килограмма. На Олимпиаде в Токио он набрал в сумме 488 кг, а на чемпионате Европы 2021 года в Москве – 485 кг. Однако сейчас Лаша, по-видимому, не ставил задачу замахиваться на мировые рекорды, о чем свидетельствуют и заявленные стартовые веса – 208 кг в рывке и 245 кг в толчке. С другой стороны, в Ашхабаде, когда и был установлен последний мировой рекорд, Талахадзе также начинал с относительно скромных для себя весов – 210 кг и 247 кг, после чего заметно прибавлял.

Однако на сей раз 28-летняя суперзвезда тяжелой атлетики предпочла более консервативный подход. Лаша реализовал все три попытки в рывке, доведя вес штанги до 217 кг. При этом не сказать, что он заметно оторвался от двух главных конкурентов – 23-летний Вараздат Лалаян повторил свой результат ЧМ-2021 в рывке (211 кг), еще один штангист из Армении Гор Минасян взял 210 кг. В толчке, правда, у обоих не очень получилось – Минасян в первом подходе покорил 236 кг, Лалаян – 240 кг. Но дальше последовали неудачи. При этом Вараздат дважды неудачно штурмовал вес 252 кг. Если бы ему удалось толкнуть штангу, то Талахадзе для золота требовалось бы прибавлять. А так он ограничился начальным весом, не взял во втором подходе 253 кг и отказался от продолжения борьбы, уступив мировому рекорду тридцать кило.

Из других результатов отметим золото армянских штангистов Рафика Арутюнян*а* (до 81 кг) и Давида Ованиссяна (до 96 кг), а также украинок Ирины Деха (до 81 кг) и Марии Гангур (до 64 кг). Примечательно, что двукратная чемпионка Европы в весовой категории до 76 кг Деха перешла в новую для себя весовую категории и сразу же добилась в ней успеха, причем за явным преимуществом – с суммой 253 кг она опередила конкуренток на 18 кг и более.

В общем зачете с пятью золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами первенствовала сборная Болгарии, вторыми стали украинцы (два золота, четыре серебра и бронза), третьими – армяне (два золота, три серебра и две бронзы). Напомним, что российские и белорусские штангисты были отстранены от соревнований по решению Международной федерации тяжелой атлетики.