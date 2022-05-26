Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы 2022: что ждать и где смотреть

Чемпионат Европы 2022 года по тяжелой атлетике пройдет в Тиране с 28 мая по 5 июня. Изначально турнир планировался в Софии, но затем был перенесен в столицу Албании, где в предыдущий раз проходил в 2013 году. Главной звездой предстоящего чемпионата, безусловно, должен стать Лаша Талахадзе – грузинский супертяж с каждым турниром все ближе подбирается к магической отметке в 500 кг в сумме двоеборья.

За предыдущий год Талахадзе три раза бил рекорды в двоеборье. На чемпионате Европы в Москве он набрал 485 кг, на Олимпийских играх в Токио – 488 кг, а на чемпионате мира в Ташкенте – 492 кг. Конкуренцию двукратному олимпийскому чемпиону из Грузии в Тиране постараются составить, прежде всего, два армянских штангиста – Гор Минасян и Вараздат Лалаян. В других категориях (10 у мужчин и 10 у женщин) также наверняка будет показано немало высоких результатов.

Напомним, что на чемпионате Европы-2021 первое место в командном зачете с четырьмя золотыми медалями заняла сборная Украины, затем с тремя золотыми медалями следовала Болгария, а по два золота завоевали Россия, Армения, Грузия, Румыния и Великобритания. Сейчас штангисты из России и Беларуси официально отстранены решением Международной федерации тяжелой атлетики от международных стартов, в том числе и от чемпионата Европы.

Гор Минасян постарается бросить вызов великолепному лаше Талахадзе Фото © 2016 Getty Images

Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы 2022. Тирана, Албания. Расписание

время начала соревнований – московское

28 мая, суббота

Женщины. Весовая категория до 45 кг. Начало в 18:00

Женщины. Весовая категория до 49 кг. Начало в 21:00

29 мая, воскресенье

Мужчины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 15:00

Женщины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 18:00

Мужчины. Весовая категория до 61 кг. Начало в 21:00

30 мая, понедельник

Женщины. Весовая категория до 59 кг. Начало в 18:00

Мужчины. Весовая категория до 67 кг. Начало в 21:00

31 мая, вторник

Женщины. Весовая категория до 64 кг. Начало в 18:00

Мужчины. Весовая категория до 73 кг. Начало в 21:00

1 июня, среда

Женщины. Весовая категория до 71 кг. Начало в 18:00

Мужчины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 21:00

2 июня, четверг

Мужчины. Весовая категория до 89 кг. Начало в 18:00

Женщины. Весовая категория до 76 кг. Начало в 21:00

3 июня, пятница

Женщины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 18:00

Мужчины. Весовая категория до 96 кг. Начало в 21:00

4 июня, суббота

Мужчины. Весовая категория до 102 кг. Начало в 15:00

Мужчины. Весовая категория до 109 кг. Начало в 18:00

Женщины. Весовая категория до 87 кг. Начало в 21:00

10 мая, вторник

Женщины. Весовая категория свыше 87 кг. Начало в 14:00

Мужчины. Весовая категория свыше 109 кг. Начало в 17:00

Стартовые листы по категориям с заявочными весами смотрите здесь

Расписание главных событий по тяжелой атлетике в 2022 году смотрите здесь