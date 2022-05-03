Тяжелая атлетика. Чемпионат мира среди юниоров-2022: результаты, видео, расписание

Чемпионат мира среди юниоров-2022 по тяжелой атлетике проходят в Ираклионе с 2 по 10 мая и соберут несколько сотен талантливых штангистов. Olympics ведет трансляции соревнований с 4 мая здесь, а также приводит результаты соревнований самых перспективных юных тяжелоатлетов мира, среди которых есть и призеры Олимпийских игр.
- О ЧМ-2022 среди юниоров и его главных звездах и расписании читайте здесь
- Результаты в режиме лайв смотрите здесь
- Прямые трансляции и повторы чемпионата мира среди юниоров-2022 по тяжелой атлетике планируются здесь
- Заявочные листы чемпионата мира среди юниоров-2022 по тяжелой атлетике смотрите здесь
- Расписание главных событий по тяжелой атлетике в 2022 году смотрите здесь
Результаты
- 2 мая, понедельник
- Юниорки. Весовая категория до 45 кг
- 1. Шарад Гаруд Харшада (Индия) - 153 кг (70 + 83)
- 2. Кансу Бекташ (Турция) - 150 (65 + 85)
- 3. Теодора Луминтия Хинцу (Румыния) - 149 (67 + 82)
- Юниоры. Весовая категория до 55 кг
- 1. Гарник Чолакян (Армения) - 240 кг (108 + 132)
- 2. Хосе Мануэль Поокс Перальта (Мексика) - 234 (103 + 131)
- 3. Мустафа Эрдоган (Турция) - 228 (101 + 127)
- Юниорки. Весовая категория до 49 кг
- 1. Винди Кайтика Айса (Индонезия) - 185 кг (83 + 102)
- 2. Йадав Гьянешвари (Индия) - 156 (73 + 83)
- 3. Ви Ритхика (Индия) - 150 (69 + 81)
- 3 мая, вторник
- Юниорки. Весовая категория до 55 кг
- 1. Нина Стеркс (Бельгия) - 204 кг (93 + 111)
- 2. Светлана Самуляк (Украина) - 192 (89 + 103)
- 3. Джамиля Панфилова (Узбекистан) - 186 (86 + 100)
- Юниоры. Весовая категория до 61 кг
Расписание
время начала соревнований – московское (предварительное)
2 мая, понедельник
Юниорки. Весовая категория до 45 кг. Начало в 13:00
Юниоры. Весовая категория до 55 кг. Начало в 16:00
Юниорки. Весовая категория до 49 кг. Начало в 19:00
3 мая, вторник
Юниорки. Весовая категория до 55 кг. Начало в 16:00
Юниоры. Весовая категория до 61 кг. Начало в 19:00
4 мая, среда
Юниоры. Весовая категория до 67 кг. Начало в 16:00
Юниорки. Весовая категория до 59 кг. Начало в 19:00
5 мая, четверг
Юниорки. Весовая категория до 64 кг. Начало в 16:00
Юниоры. Весовая категория до 73 кг. Начало в 19:00
6 мая, пятница
Юниоры. Весовая категория до 81 кг. Начало в 16:00
Юниорки. Весовая категория до 71 кг. Начало в 19:00
7 мая, суббота
Юниорки. Весовая категория до 76 кг. Начало в 16:00
Юниоры. Весовая категория до 89 кг. Начало в 19:00
8 мая, воскресенье
Юниоры. Весовая категория до 96 кг. Начало в 16:00
Юниорки. Весовая категория до 81 кг. Начало в 19:00
9 мая, понедельник
Юниорки. Весовая категория до 102 кг. Начало в 13:00
Юниоры. Весовая категория до 87 кг. Начало в 16:00
Юниорки. Весовая категория до 109 кг. Начало в 19:00
10 мая, вторник
Юниорки. Весовая категория свыше 87 кг. Начало в 13:00
Юниоры. Весовая категория свыше 109 кг. Начало в 16:00