Тяжелая атлетика. Чемпионат мира среди юниоров-2022: результаты, видео, расписание

Восходящие звезды мировой тяжелой атлетике соревнуются в Ираклионе

Автор: Сергей Подушкин
Тяжелая атлетика
Фото © 2021 Getty Images

Чемпионат мира среди юниоров-2022 по тяжелой атлетике проходят в Ираклионе с 2 по 10 мая и соберут несколько сотен талантливых штангистов. Olympics ведет трансляции соревнований с 4 мая здесь, а также приводит результаты соревнований самых перспективных юных тяжелоатлетов мира, среди которых есть и призеры Олимпийских игр.

Результаты

  • 2 мая, понедельник
  • Юниорки. Весовая категория до 45 кг
  • 1. Шарад Гаруд Харшада (Индия) - 153 кг (70 + 83)
  • 2. Кансу Бекташ (Турция) - 150 (65 + 85)
  • 3. Теодора Луминтия Хинцу (Румыния) - 149 (67 + 82)
  • Юниоры. Весовая категория до 55 кг
  • 1. Гарник Чолакян (Армения) - 240 кг (108 + 132)
  • 2. Хосе Мануэль Поокс Перальта (Мексика) - 234 (103 + 131)
  • 3. Мустафа Эрдоган (Турция) - 228 (101 + 127)
  • Юниорки. Весовая категория до 49 кг
  • 1. Винди Кайтика Айса (Индонезия) - 185 кг (83 + 102)
  • 2. Йадав Гьянешвари (Индия) - 156 (73 + 83)
  • 3. Ви Ритхика (Индия) - 150 (69 + 81)
  • 3 мая, вторник
  • Юниорки. Весовая категория до 55 кг
  • 1. Нина Стеркс (Бельгия) - 204 кг (93 + 111)
  • 2. Светлана Самуляк (Украина) - 192 (89 + 103)
  • 3. Джамиля Панфилова (Узбекистан) - 186 (86 + 100)
  • Юниоры. Весовая категория до 61 кг

Расписание

время начала соревнований – московское (предварительное)

2 мая, понедельник

Юниорки. Весовая категория до 45 кг. Начало в 13:00

Юниоры. Весовая категория до 55 кг. Начало в 16:00

Юниорки. Весовая категория до 49 кг. Начало в 19:00

3 мая, вторник

Юниорки. Весовая категория до 55 кг. Начало в 16:00

Юниоры. Весовая категория до 61 кг. Начало в 19:00

4 мая, среда

Юниоры. Весовая категория до 67 кг. Начало в 16:00

Юниорки. Весовая категория до 59 кг. Начало в 19:00

5 мая, четверг

Юниорки. Весовая категория до 64 кг. Начало в 16:00

Юниоры. Весовая категория до 73 кг. Начало в 19:00

6 мая, пятница

Юниоры. Весовая категория до 81 кг. Начало в 16:00

Юниорки. Весовая категория до 71 кг. Начало в 19:00

7 мая, суббота

Юниорки. Весовая категория до 76 кг. Начало в 16:00

Юниоры. Весовая категория до 89 кг. Начало в 19:00

8 мая, воскресенье

Юниоры. Весовая категория до 96 кг. Начало в 16:00

Юниорки. Весовая категория до 81 кг. Начало в 19:00

9 мая, понедельник

Юниорки. Весовая категория до 102 кг. Начало в 13:00

Юниоры. Весовая категория до 87 кг. Начало в 16:00

Юниорки. Весовая категория до 109 кг. Начало в 19:00

10 мая, вторник

Юниорки. Весовая категория свыше 87 кг. Начало в 13:00

Юниоры. Весовая категория свыше 109 кг. Начало в 16:00

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