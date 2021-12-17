Итоги чемпионата мира по тяжелой атлетике-2021: Талахадзе все ближе к 500 кг, россияне с тремя бронзами в двоеборье

Итоги чемпионата мира-2021 в Ташкенте для команды Федерации тяжелой атлетики России сложно оценить однозначно. Конечно, с учетом отсутствия сверхмощной сборной Китая всего лишь три бронзовые медали в сумме двоеборья – довольно скромный результат. Но при этом россияне с учетом малых наград в рывке и толчке выиграли сразу четыре золота. Хотя любые достижения на фоне Лаши Талахадзе выглядят скромно – грузинский силач в весовой категории свыше 109 кг вновь побил все три мировых рекорда, набрав в двоеборье 492 кг. До магической, завораживающей суммы в 500 кило уже совсем близко.

Свой олимпийский результат Токио Талахадзе превысил в Ташкенте на четыре килограмма. Рванув штангу 225 кг, а толкнув вес 267 кг. Правда, на какие-то мгновения радость от очередного феноменального рекорда омрачило решение двух судей из трех не засчитывать заключительный подход в толчке. Лаша успел нахмуриться, тренеры грузинской сборной только-только начали возмущаться, но обошлось без скандалов и разборок – рекордную попытку к восторгу публики засчитали. Талахадзе стал уже пятикратным чемпионом мира. Напомним, он также выиграл олимпийской золото в Рио-де-Жанейро и в Токио. С учетом того, что Лаше всего 28 лет, впереди его наверняка ждет множество новых побед и рекордов.

Довольно успешно вернулся на международный помост и россиянин Алексей Ловчев. Напомним, что Ловчев стал чемпионом мира-2015 в Хьюстоне (тогда это была категория свыше 105 кг) с суммой 475 кг, но затем был лишен этого звания за провал допинг-теста и дисквалифицирован. Однако и после завершения четырехлетней дисквалификации из-за тяжелой травмы штангист довольно долго не выступал. Сейчас же, пусть еще и не до конца восстановился после операций на локте, Ловчев занял пятое место с суммой в 432 килограмма.

В целом россияне отметились 11 медалями. В двоеборье бронзовыми призерами стали Зулфат Гараев (до 67 кг), Ольга Те (до 59 кг) и Яна Сотиева (до 76 кг). Кроме того, в отдельных упражнениях на счету россиян четыре золота и четыре бронзы. Победы одержали в рывке Гараев, Евгения Гусева (до 71 кг) и Сотиева и в толчке Артем Окулов (до 81 кг). В целом для достаточно молодой, с прицелом на Игры-2024 в Париже, российской команды выступление нельзя назвать провальным, хотя та же чемпионка Европы-2021 Дарья Ахмерова и еще несколько штангистов могли выступить лучше. Что же касается медального зачета, то его выиграла сборная Южной Кореи, у которой четыре золота в двоеборье и девять наград высшей пробы всего.

Состав российской команды и турнирное расписание по дням смотрите здесь

Результаты всех призеров и россиян на чемпионате мира-2021 смотрите здесь