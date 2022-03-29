Тяжелая атлетика. Расписание главных соревнований в мире в 2022 году

2022 год станет для тяжелатлетов по сути первым постолимпийским сезоном в новом укороченном олимпийском цикле (Игры в Париже состоятся уже в 2024-м). Чемпионат Европы запланирован в конце мая – начале июня в Тиране, а вот, где пройдет чемпионат мира определится позднее. Дело в том, что китайский Чунцин, где и был запланирован турнир, не сможет принять соревнования из-за необходимого в связи с коронавирусными ограничениями в стране 21-дневного карантина для приезжающих атлетов. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) ищет новую столицу ЧМ-2022. Также традиционно вызывают интерес чемпионаты мира среди юниоров, а также юношей и девушек, где можно увидеть на помосте восходящих суперзвезд. Отметим, что российские и белорусские штангисты отстранены по решению IWF от участия в международных соревнованиях. Olympics представляет календарь главных соревнований по тяжелой атлетике в мире и Европе в 2022 году.
Тяжелая атлетика. Расписание главных соревнований в 2022 году
- 2 – 10 мая. Чемпионат мира среди юниоров. Ираклион, Греция
- 25 мая – 5 июня. Чемпионат Европы. Тирана, Албания
- 4 июня. Международный турнир Alpe Adria International. Любляна, Словения
- 11 – 18 июня. Чемпионат мира среди юношей и девушек. Леон, Мексика
- 1 – 4 июля. Средиземноморские игры. Оран, Алжир
- 15 – 25 июля. Чемпионат Азии среди юниоров, юношей и девушек. Ташкент, Узбекистан
- 22 – 30 июля. Панамериканский чемпионат. Богота, Колумбия
- 30 июля – 2 августа. Игры Содружества. Бирмингем, Великобритания
- 1 – 31 августа (даты предварительные). Чемпионаты Европы среди юношей и девушек и U15. Место определится позднее
- 29 августа – 5 сентября. Чемпионат Южной Америки и Ибероамерики. Монтевидео, Уругвай
- 1 – 8 сентября. Чемпионат Африки среди юниоров, юношей и девушек. Марракеш, Морокко
- 5 – 12 сентября. Панамериканский чемпионат среди юниоров. Лима, Перу
- 14 – 21 сентября. Азиатские игры. Ханчжоу, Китай
- 2 – 5 октября. Южно-Американские игры. Асунсьон, Парагвай
- 15 – 23 октября. Чемпионат Европы среди молодежи (U23) и юниоров. Тирана, Албания
- 1 – 30 ноября (даты предварительные). Чемпионат мира. Место определится позднее
- 15 – 17 ноября. Международный турнир памяти Наима Сулейманоглу. Анкара, Турция
- 1 – 6 декабря. Чемпионат Южной Америки среди юниоров, юношей и девушек и U15. Сантьяго, Чили
- 2 – 10 декабря. Чемпионат мира среди мастеров (ветеранов). Орландо, США
- 10 – 19 декабря. Чемпионат Африки. Каир, Египет
- 11 – 20 декабря. Чемпионат Азии. Место определится позднее