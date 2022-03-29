Тяжелая атлетика. Расписание главных соревнований в мире в 2022 году

2022 год станет для тяжелатлетов по сути первым постолимпийским сезоном в новом укороченном олимпийском цикле (Игры в Париже состоятся уже в 2024-м). Чемпионат Европы запланирован в конце мая – начале июня в Тиране, а вот, где пройдет чемпионат мира определится позднее. Дело в том, что китайский Чунцин, где и был запланирован турнир, не сможет принять соревнования из-за необходимого в связи с коронавирусными ограничениями в стране 21-дневного карантина для приезжающих атлетов. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) ищет новую столицу ЧМ-2022. Также традиционно вызывают интерес чемпионаты мира среди юниоров, а также юношей и девушек, где можно увидеть на помосте восходящих суперзвезд. Отметим, что российские и белорусские штангисты отстранены по решению IWF от участия в международных соревнованиях. Olympics представляет календарь главных соревнований по тяжелой атлетике в мире и Европе в 2022 году.

Тяжелая атлетика. Расписание главных соревнований в 2022 году