Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы 2022: результаты, видео, расписание

Чемпионат Европы 2022 по тяжелой атлетике проходит в албанской Тиране с 28 мая по 5 июня. В прошлый раз лучшие европейские тяжелоатлеты собирались здесь в 2013 году. В 2022 году турнир планировали провести в Болгарии, но в итоге перенесли в столицу Албании.

Главной звездой турнира и «‎магнитом» для болельщиков станет Лаша Талахадзе из Грузии. Двукратный олимпийский чемпион и, возможно, лучший супертяж в истории постепенно идет к ‎«‎пятисотке», тем самым подогревая интерес ко всем соревнованиям, в которых принимает участие.

Olympics сообщает подробности и результаты чемпионата Европы 2022 по тяжелой атлетике.‎

Результаты

28 мая, суббота

Женщины. До 45 кг

1. Шазие Эрдоган (Турция) - 163 (73 + 90)

2. Кансу Бектас (Турция) - 153 (68 + 85)

3. Радмила Загорац (Сербия) - 152 (68 + 84)

Женщины. До 49 кг

Джулия Империо (Италия) - 171 (79 + 92)

Ангелина Ломачинская (Украина) - 167 (80 + 87)

Мария Хосе Гименес Гуервос Перес (Испания) - 163 (72 + 91)

Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы 2022. Тирана, Албания. Расписание

время начала соревнований – московское

28 мая, суббота

Женщины. Весовая категория до 45 кг. Начало в 18:00

Женщины. Весовая категория до 49 кг. Начало в 21:00

29 мая, воскресенье

Мужчины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 15:00

Женщины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 18:00

Мужчины. Весовая категория до 61 кг. Начало в 21:00

30 мая, понедельник

Женщины. Весовая категория до 59 кг. Начало в 18:00

Мужчины. Весовая категория до 67 кг. Начало в 21:00

31 мая, вторник

Женщины. Весовая категория до 64 кг. Начало в 18:00

Мужчины. Весовая категория до 73 кг. Начало в 21:00

1 июня, среда

Женщины. Весовая категория до 71 кг. Начало в 18:00

Мужчины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 21:00

2 июня, четверг

Мужчины. Весовая категория до 89 кг. Начало в 18:00

Женщины. Весовая категория до 76 кг. Начало в 21:00

3 июня, пятница

Женщины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 18:00

Мужчины. Весовая категория до 96 кг. Начало в 21:00

4 июня, суббота

Мужчины. Весовая категория до 102 кг. Начало в 15:00

Мужчины. Весовая категория до 109 кг. Начало в 18:00

Женщины. Весовая категория до 87 кг. Начало в 21:00

10 мая, вторник

Женщины. Весовая категория свыше 87 кг. Начало в 14:00

Мужчины. Весовая категория свыше 109 кг. Начало в 17:00

Стартовые листы по категориям с заявочными весами смотрите здесь

Расписание главных событий по тяжелой атлетике в 2022 году смотрите здесь