Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы 2022: результаты, видео, расписание

Чемпионат Европы 2022 по тяжелой атлетике проходит в албанской Тиране с 28 мая по 5 июня. В прошлый раз лучшие европейские тяжелоатлеты собирались здесь в 2013 году. В 2022 году турнир планировали провести в Болгарии, но в итоге перенесли в столицу Албании.
Главной звездой турнира и «магнитом» для болельщиков станет Лаша Талахадзе из Грузии. Двукратный олимпийский чемпион и, возможно, лучший супертяж в истории постепенно идет к «пятисотке», тем самым подогревая интерес ко всем соревнованиям, в которых принимает участие.
Olympics сообщает подробности и результаты чемпионата Европы 2022 по тяжелой атлетике.
- О ЧЕ-2022 и его главных звездах и расписании читайте здесь
- Результаты в режиме лайв смотрите здесь
- Прямые трансляции и повторы ЧЕ-2022 по тяжелой атлетике планируются здесь
- Расписание главных событий по тяжелой атлетике в 2022 году смотрите здесь
Результаты
28 мая, суббота
Женщины. До 45 кг
- 1. Шазие Эрдоган (Турция) - 163 (73 + 90)
- 2. Кансу Бектас (Турция) - 153 (68 + 85)
- 3. Радмила Загорац (Сербия) - 152 (68 + 84)
Женщины. До 49 кг
- Джулия Империо (Италия) - 171 (79 + 92)
- Ангелина Ломачинская (Украина) - 167 (80 + 87)
- Мария Хосе Гименес Гуервос Перес (Испания) - 163 (72 + 91)
Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы 2022. Тирана, Албания. Расписание
время начала соревнований – московское
28 мая, суббота
Женщины. Весовая категория до 45 кг. Начало в 18:00
Женщины. Весовая категория до 49 кг. Начало в 21:00
29 мая, воскресенье
Мужчины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 15:00
Женщины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 18:00
Мужчины. Весовая категория до 61 кг. Начало в 21:00
30 мая, понедельник
Женщины. Весовая категория до 59 кг. Начало в 18:00
Мужчины. Весовая категория до 67 кг. Начало в 21:00
31 мая, вторник
Женщины. Весовая категория до 64 кг. Начало в 18:00
Мужчины. Весовая категория до 73 кг. Начало в 21:00
1 июня, среда
Женщины. Весовая категория до 71 кг. Начало в 18:00
Мужчины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 21:00
2 июня, четверг
Мужчины. Весовая категория до 89 кг. Начало в 18:00
Женщины. Весовая категория до 76 кг. Начало в 21:00
3 июня, пятница
Женщины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 18:00
Мужчины. Весовая категория до 96 кг. Начало в 21:00
4 июня, суббота
Мужчины. Весовая категория до 102 кг. Начало в 15:00
Мужчины. Весовая категория до 109 кг. Начало в 18:00
Женщины. Весовая категория до 87 кг. Начало в 21:00
10 мая, вторник
Женщины. Весовая категория свыше 87 кг. Начало в 14:00
Мужчины. Весовая категория свыше 109 кг. Начало в 17:00
Стартовые листы по категориям с заявочными весами смотрите здесь
Расписание главных событий по тяжелой атлетике в 2022 году смотрите здесь