Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы 2022. Конотоп не сумела защитить титул

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, стартовавший в Тиране, в первые два дня не обошелся без неожиданных результатов. В частности, чемпионка Европы-2021 украинка Камила Конотоп, которую многие считают одной из восходящих звезд мировой тяжелой атлетики, не смогла защитить титул в весовой категории до 55 кг, ограничившись серебром. Тем не менее, сборная Украины пока выступает очень неплохо – у нее серебро и две бронзы. Лидируют в общекомандном зачете болгары с двумя золотыми медалями.

Конотоп в марте исполнился всего 21 год. В прошлом сезоне Камила произвела фурор, выиграв чемпионаты мира и Европы среди юниоров, чемпионат Европы среди взрослых, а также заняв пятое место на Олимпийских играх в Токио. Предполагалось, что именно Конотоп будет главным фаворитом турнира в Тиране, но ей сенсационно помешала местная, албанская штангистка Евагелия Вели.

Причем прежде 30-летняя спортсменка ни разу не выигрывала на чемпионатах Европы даже бронзовых наград, а сейчас набрала великолепную сумму 208 кг (95 + 113), в то время как у Конотоп – 207 кг (94 + 113). При этом Камила допустила всего один сбой в рывке, а затем сделала пять результативных подходов, превзойдя на килограмм олимпийскую сумму. Кроме того, бронзовые медали для Украины выиграли Ангелина Ломачинская (до 49 кг) и Дмитрий Вороновский (до 55 кг).

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