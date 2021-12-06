Тяжелая атлетика. Чемпионат мира-2021: что ждать и где смотреть

С 7 по 17 декабря 2021 года в Ташкенте пройдет чемпионат мира по тяжелой атлетике. Хотя от участия в соревнованиях в последний момент отказались ряд сборных, в том числе сверхмощная команда Китая, состав участников турнира все равно собрался достаточно мощный. За титул в весе свыше 109 кг поборется и самый сильный человек на планете Лаша Талахадзе, а команда Федерации тяжелой атлетики России претендует на награды в целом ряде весовых категории

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио в составе команды ОКР выступали только двое представителей России – Кристина Соболь и Тимур Наниев, занявший четвертое место в весе до 109 кг. На сей раз Соболь и Наниева мы на соревнованиях не увидим. К примеру, Тимур решил сконцентрироваться на восстановлении к будущим стартам. Но состав российской команды все равно близок к оптимальному, в соревнованиях примет участие в том числе и победительница чемпионата Европы-2021 в Москве Дарья Ахмерова и еще несколько молодых и очень перспективных штангистов. Интригует и возвращение на крупные старты супертяжа Алексея Ловчева.

Состав команды Федерации тяжелой атлетики России на ЧМ-2021

Женщины. Регина Шайдуллина, Надежда Панова (обе - весовая категория до 45 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Ольга Те, Александра Козлова (обе - до 59 кг), Анастасия Анзорова (до 64 кг), Евгения Гусева (до 71 кг), Яна Сотиева (до 76 кг), Дарья Ахмерова (до 87 кг)

Мужчины. Зулфат Гараев (до 67 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Вячеслав Яркин (до 81 кг), Роман Чепик, Артем Окулов (оба - до 89 кг), Артур Бабаян, Георгий Купцов (оба - до 96 кг), Александр Кибанов, Федор Петров (оба - до 102 кг), Алексей Ловчев (свыше 109 кг)

Тяжелая атлетика. Чемпионат мира-2021. Ташкент, Узбекистан

Расписание соревнований (группа А)

время начала – московское

7 декабря, вторник

Мужчины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 16:00

8 декабря, среда

Женщины. Весовая категория до 45 кг. Начало в 14:30

Женщины. Весовая категория до 49 кг. Начало в 17:00

9 декабря, четверг

Женщины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 14:30

Мужчины. Весовая категория до 61 кг. Начало в 17:00

10 декабря, пятница

Мужчины. Весовая категория до 67 кг. Начало в 14:30

Мужчины. Весовая категория до 73 кг. Начало в 17:00

11 декабря, суббота

Женщины. Весовая категория до 59 кг. Начало в 17:00

12 декабря, воскресенье

Женщины. Весовая категория до 64 кг. Начало в 14:00

Мужчины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 17:00

13 декабря, понедельник

Мужчины. Весовая категория до 89 кг. Начало в 14:30

Женщины. Весовая категория до 71 кг. Начало в 17:00

14 декабря, вторник

Мужчины. Весовая категория до 96 кг. Начало в 14:30

Женщины. Весовая категория до 76 кг. Начало в 17:00

15 декабря, среда

Женщины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 14:30

Мужчины. Весовая категория до 102 кг. Начало в 17:00

16 декабря, четверг

Мужчины. Весовая категория до 109 кг. Начало в 14:30

Женщины. Весовая категория до 87 кг. Начало в 17:00

17 декабря, пятница

Женщины. Весовая категория свыше 87 кг. Начало в 12:00

Мужчины. Весовая категория свыше 109 кг. Начало в 14:30

Заявочные листы чемпионата мира-2021 по тяжелой атлетике смотрите здесь