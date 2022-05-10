Триатлон. Мировая серия-2022: расписание, результаты, видео

Сезон-2022 Мировой серии World Triathlon Championships — самых престижных (за исключением Олимпийских игр) для триатлонистов соревнований — будет состоять из семи этапов с мая по ноябрь. По их итогам определятся обладатели титулов чемпионов мира у мужчин и женщин. Шесть из семи стартов, кроме самого первого — в Иокогаме, 14 мая, пойдут в зачет олимпийской квалификации на Игры в Париж-2024.

Лучшие триатлонисты прошлого сезона — победители и Токио-2020, и общего зачета Мировой серии — Флора Даффи (Бермудские острова) и Кристиан Блумменфельт (Норвегия) в 2022-м поставили разные цели. Скандинав решил сосредоточиться на длинных дистанциях и уже преуспел, одержав историческую победу на чемпионате мира по Ironman. Блумменфельт будет выступать далеко не на всех этапах World Triathlon Championships, ведь ему в любом случае понадобится адаптация тренировочного процесса под формат спринта и олимпийской дистанции. При таком раскладе титул сильнейшего в мире у мужчин будет вакантным — его может вернуть себе француз Венсан Луи, два сезона подряд до норвежца побеждавший в общем зачете. Реальным претендентом на титул лучшего в 2022-м является первый в истории чемпион мира по кибер-триатлону Алекс Йи. Юный британец стал еще сильнее по сравнению с прошлым сезоном, в котором он увез из Токио две медали (личное серебро и командное золото), а также финишировал третьим в Мировой серии.

У женщин Даффи, которая к тому же является самой успешной спортсменкой в истории кросс-триатлона, в этом сезоне полностью сконцентрирована на Мировой серии. У Флоры в резюме уже есть рекордные три титула чемпионки мира и останавливаться она не намерена. Конкуренция в коротком триатлоне продолжает расти — юная Тейлор Нибб из США в прошлом сезоне постоянно дышала олимпийской чемпионке в спину. Бет Поттер из Великобритании непобедима в гонках виртуального формата и готова к подиумам и на уровне Мировой серии. Несколько в тени остается соотечественница последней Джорджия Тейлор-Браун, однако обладательница двух призовых мест в Токио и трех — в общем зачете World Triathlon Championships умеет выдать максимум в самый важный момент.

Olympics представляет расписание сезона Мировой серии World Triathlon Championships-2022. После каждого этапа будет доступен отчет с хайлайтами гонок

Прямые трансляции Мировой серии World Triathlon Championships-2022 доступны на TriathlonLIVE (необходима подписка), Sportbox.ru и канале «Матч! Арена»

Триатлон. Мировая серия World Triathlon Championships-2022. Расписание соревнований

14-15 мая. Иокогама, Япония

11-12 июня. Лидс, Великобритания

22-26 июня. Монреаль, Канада

9-10 июля. Гамбург, Германия

7-8 октября. Кальяри, Италия

5-6 ноября. Бермудские острова

24-26 ноября. Финал. Абу-Даби, ОАЭ