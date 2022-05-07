Триатлон. Алекс Йи и Бет Поттер — первые в истории чемпионы мира по кибер-триатлону

В субботу, 7 мая, в Сингапуре стали известны имена обладателей первых в истории титулов чемпионов мира в кибер-триатлоне. По итогам трех этапов серии Arena Games, проходившей под эгидой Суперлиги и World Triathlon, первые места достались представителям Великобритании — Алексу Йи и Бет Поттер. Примечательно, что для итоговой победы им хватило вторых мест в сингапурском финале, проходившем в экстремально жарких и влажных погодных условиях — 31 градус по Цельсию и тропический ливень.

Поттер на протяжении трех раундов боролась с Жанетт Брагмайер из Венгрии, отобравшейся в первую десятку только по итогам утешительной стадии. При стандартном порядке видов (200 м плавание на открытой воде, 4 км велогонка на станке на берегу залива и 1 км бег на дорожке) быстрее была уроженка Глазго. В следующем туре финиш в воде сыграл в пользу Брагмайер, для которой эта стихия куда ближе соперницы. В финальном противостоянии венгерской триатлонистке удалось опередить Поттер на ее территории — в беге (а Бет не так давно выступала в стайерских дисциплинах легкой атлетики).

Тем не менее, второй позиции британке было достаточно для победы в общем зачете. Поттер выручила стабильность — первое место в Мюнхене, вторые в Лондоне и Сингапуре сложились в 713 баллов. К тому же, главная соперница — ее соотечественница Джесс Лермонт — в финале прекратила борьбу из-за травмы за 100 м до финиша первого раунда (на тот момент она лидировала). Брагмайер закончила серию второй — 645 очков. Третье место в гонке и в сезоне Arena Games у одной из самых успешных триатлонисток Олимпиады в Токио — Джорджии Тейлор-Браун из Великобритании.

У мужчин обладатель аналогичного комплекта наград Игр-2020 (золото в составе смешанной эстафеты и серебро индивидуальной гонки) Алекс Йи не выиграл ни одной из трех гонок сезона кибертриатлонной серии, однако первенствовал в общем зачете. В сингапурском финале выступили все сильнейшие — победитель этапа в Мюнхене Орельен Рафаэль из Франции, триумфатор Лондона Юстус Нишлаг из Германии, чемпион прошлого сезона Мартен ван Рил из Бельгии, открытие Arena Games-2022 Макс Стэпли из Австралии и бронзовый призер Токио-2020 в личном зачете Хэйден Уайлд из Новой Зеландии.

Последний не оставил шансов соперникам ни в одном из трех раундов. Лидерство Рафаэля на выходе из воды в первом сегменте испарилось после того, как француз перепутал выход в транзитную зону. Новозеландский Сокол (известное прозвище Уайлда) отреагировал стремительно и вышел на первую позицию. Аватар Хэйдена в дальнейшем не сходил с экранов в статусе преследуемого до завершавших второй сегмент 200 м плавания. В горячей воде сингапурского залива быстрее всех оказался Нишлаг. Йи перед решающим раундом был неподалеку. Борьба за итоговый титул сжалась до британско-немецкой дуэли.

Победу в финале же гарантировал Уайлд, выдавший среднюю мощность более 350 Ватт на заключительном велосегменте и оставивший соперников далеко позади. Йи сумел сдержать натиск Нишлага на беге и финишировал вторым — этот результат гарантировал ему титул с преимуществом в 16 очков над спортсменом из Германии.