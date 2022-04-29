Триатлон. Календарь главных соревнований сезона-2022

Сезон-2022 для триатлонистов будет максимально насыщенным, ведь уже 27 мая стартует олимпийский отбор на Игры в Париже-2024. Система квалификации не самая простая (подробнее о ней можно прочитать здесь), однако все основные соревнования (Мировая серия, Кубок мира и континентальные чемпионаты) органично в нее включены. Отдельно стоит отметить, что первые олимпийские квоты буду определены уже в июне на чемпионате мира в смешанной эстафете.

За пределами отборочного периода Парижа-2024 останется первый этап самых престижных соревнований — Мировой серии World Triathlon Championships в Иокогаме 14-15 мая. Тем не менее, в крупнейший портовый город приедут почти все сильнейшие атлеты — пропустит гонку только победитель финала серии-2021 и олимпийский чемпион Кристиан Блумменфельт из Норвегии — он готовится к амбициозному проекту в формате Ironman.

Первыми гонками, дающими спортсменам возможность набрать рейтинговые олимпийские баллы, станут чемпионат Европы на спринтерской дистанции (750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег) в Ольштыне (Польша) 27-29 мая и этап Кубка мира (вторая по значимости серия под эгидой World Triathlon) в Арцакене (Италия) 28 мая. Первая значительная сумма очков будет на кону на втором этапе Мировой серии в Лидсе (Великобритания) 11-12 июня. Эта гонка будет особенно важна для местных звезд — чемпионов Токио-2020 Джорджии Тейлор-Браун, Джессики Лермонт, Алекса Йи и Джонатана Браунли. Менее чем через две недели у этой четверки будет шанс забронировать для национальной триатлонной федерации четыре путевки в Париж, ведь в рамках третьего этапа серии в Монреале состоится чемпионат мира в смешанной эстафете.

В июле важнейшим событием станет культовая для мирового триатлона гонка в Гамбурге. Этап во втором по величине городе Германии неизменно входит в календарь Мировой серии World Triathlon Championships. Сильнейшие атлеты Старого света не будут покидать территорию страны, ведь уже в начале августа в Мюнхене запланирован чемпионат Европы по триатлону на олимпийской дистанции (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег).

Осенью мировой триатлон переедет в Азию: с середины сентября по конец октября там пройдут пять значимых стартов (Азиатские игры, три этапа Кубка мира и этап Мировой серии). Заключительный этап второй по значимости серии турниров пройдет в Чили через две недели после Панамериканского чемпионата. Главными же событиями ноября станут домашняя для олимпийской чемпионки Флоры Даффи гонка Мировой серии на Бермудских островах, а также финал года в Абу-Даби (за него в олимпийский рейтинг победитель и победительница получат рекордные 1250 очков).

Olympics представляет полный календарь событий в мире триатлона в 2022 году.

Триатлон. Сезон-2022. Расписание соревнований

14-15 мая. Мировая серия World Triathlon Championships. Иокогама, Япония

27-29 мая. Чемпионат Европы на спринтерской дистанции. Ольштын, Польша

28 мая. Кубок мира. Арцакена, Италия

11-12 июня. Мировая серия World Triathlon Championships. Лидс, Великобритания

18-19 июня. Кубок мира. Уатулько, Мексика

22-26 июня. Мировая серия World Triathlon Championships и чемпионат мира в смешанной эстафете. Монреаль, Канада

9-10 июля. Мировая серия World Triathlon Championships. Гамбург, Германия

16-17 июля. Всемирные игры. Бирмингем, США

23-24 июля. Кубок мира. Понтеведра, Испания

29-31 июля. Игры содружества. Бирмингем, Великобритания

12-13 августа. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

27-28 августа. Кубок мира. Берген, Норвегия

3-4 сентября. Кубок мира. Валенсия, Испания

10-11 сентября. Кубок мира. Карловы Вары, Чехия

16-19 сентября. Азиатские игры. Ханчжоу, Китай

24-25 сентября. Кубок мира. Вейхай, Китай

1-2 октября. Кубок мира. Тхонъен, Южная Корея

22-23 октября. Мировая серия World Triathlon Championships. Ченгду, Китай

29-30 октября. Панамериканский чемпионат. Пунта-дель-Эсте, Уругвай

29-30 октября. Кубок мира. Миядзаки, Япония

5-6 ноября. Мировая серия World Triathlon Championships. Бермудские острова

12-13 ноября. Кубок мира. Винья-дель-мар, Чили

24-26 ноября. Финал Мировой серии World Triathlon Championships. Абу-Даби, ОАЭ

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